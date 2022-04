Lo dice la ciencia: Escuchar a AC/DC hace a los cirujanos más precisos y rápidos

Seguro que por ahí, los poderosos riffs y solos de guitarra de AC/DC son el aliviane para mucha gente a la hora de hacer cualquier actividad cotidiana. ¿Pero para llevar a cabo una operación en la sala de cirugías? Aunque suena de locos, parece que la música de la legendaria banda australiana hace que las cosas sean mucho mejores a la hora de un intervención quirúrgica.

Un reciente estudio realizado por la Universidad de Heidelberg en Alemania encontró que los médicos que escuchaban rolas de Angus Young y compañía mientras realizaban una cirugía, eran mucho más rápidos y precisos en el procedimiento. Los investigadores incluso repitieron el experimento con música de The Beatles… y los resultados son bastante interesantes.

Así estuvieron las pruebas del estudio

Sí, aunque no lo crean, escuchar AC/DC resulta beneficioso a la hora de realizar una cirugía (con todo lo extraño que eso pueda parecer). Este estudio del que les hablamos, constó de tres pruebas diferentes en las que cirujanos novatos llevaron a cabo una intervención laparoscópica, la cuál se basa en realizar pequeñas incisiones en el abdomen para insertar un laparoscopio que permite ver dentro de la cavidad abdominal.

Las tres pruebas realizadas con los cirujanos fueron sin música, con música en volumen medio (45-50 decibelios) y también en volumen alto (65-70 decibelios). Y para ello, se utilizaron canciones como “Highway To Hell” y “TNT” de los ya mencionados AC/DC, además de “Hey Jude” y “Let It Be” de The Beatles. La evaluación final de cada prueba se tradujo en términos de velocidad y precisión al momento de realizar el procedimiento.

Escuchar a AC/DC es más beneficioso si se trata de hacer una operación

Cualquiera supondría que para llevar a cabo una cirugía, los médicos deberían tener concentración máxima en el procedimiento y evidentemente, nada de distracciones de ningún tipo. Pero en lo que respecta a las intervenciones quirúrgicas como la laparoscópica, que es invasiva pero no tan laboriosa (en términos médicos claro), escuchar algo de hard rock al estilo AC/DC en un volumen de moderado a alto tiene sus ventajas.

Pero vayamos por partes. Las pruebas finales demostraron que escuchar las rolas de corte ‘soft rock’ The Beatles en un volumen medio, aumentaron la precisión y la velocidad en el procedimiento de las cirugías mucha más que si se realizaban sin música. Pero en el caso aislado de la música de John Lennon y compañía, los cortes quirúrgicos solo eran más rápidos cuando se reproducía la música a volúmenes bajos; si se hacía en un volumen alto, el efecto beneficioso desaparecía.

La gran sorpresa vino cuando se hicieron las pruebas con el hard rock de AC/DC. Los hallazgos sugieren que tanto la precisión como la velocidad en la ejecución de la cirugía, aumentaron notablemente cuando se reproducían las canciones de la banda australiana tanto en volúmenes medios como altos sin excepción. Un ejemplo: el tiempo necesario para realizar un corte quirúrgico se redujo de 236 segundos a 139, mientras que la precisión aumentó en un cinco por ciento.

“Nuestros resultados muestran que tanto el rock suave como el hard rock pueden mejorar el rendimiento quirúrgico… Para la música hard rock, el efecto positivo fue especialmente notable cuando la música se reprodujo a un volumen alto. Es posible que la música con un alto ritmo pueda proporcionar un tempo para mantener la velocidad y, por lo tanto, mejorar el desempeño de la tarea“, dijo el encargado del estudio Cui Yang a The Sun.

Así que ya se la saben: la próxima vez que vayan a ser intervenidos para una cirugía, quizá sea buena idea que pongan los mejores riffs de Angus Young a todo volumen.