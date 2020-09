¿AC/DC ‘confirma su regreso’ para este 2020 junto a Brian Johnson?

Tras el retiro y muerte de Malcolm Young, los problemas legales de Phil Rudd así como la salida de Cliff Williams y Brian Johnson, el futuro de AC/DC es completamente incierto. Desde 2016, han pasado un montón de cosas alrededor de la banda que hacían imposible pensar en que volvieran a los escenarios, sin embargo, y como ya nos quedó muy claro, en 2020 todo puede pasar, hasta su esperado regreso.

A inicios de este año comenzaron a surgir rumores sobre un nuevo álbum de la legendaria banda de hard rock. Para ser precisos, en enero un presentador de radio en Australia, Eddie McGuire dijo que Johnson y Rudd volverían para lanzar este material discográfico y para tocar una vez más junto a Angus Young y compañía, además de esto, el líder de Twisted Sister, Dee Snider, mencionó en un programa que este disco tendría los últimos riffs de Malcolm a manera de tributo.

Han pasado casi siete meses desde aquellas noticias y hasta el momento no sabemos nada más del regreso de AC/DC, como dicen por ahí “nos dejaron vestidos y alborotados”. Sin embargo, después de todo parece que hay una luz al final del camino, pues la banda dio señales de vida y por lo poco que mostraron, podrían volver por la puerta grande justo cuando menos lo esperábamos, pero que por supuesto agradecemos.

De acuerdo con NME, el pasado 18 de septiembre algo extraño ocurrió en la página oficial del grupo. Aparecieron una serie de fotografías que supuestamente fueron tomadas durante la grabación de un video y muestran al baterista Phil Rudd tocando con el guitarrista Stevie Young. Pero lo que emocionó a muchos fue que en esas misma imágenes también aparece Brian Johnson, lo que tomaron los fans como su regreso oficial.

Casi de inmediato, las fotos desaparecieron del sitio web de AC/DC y el grupo no dijo nada al respecto, pero por supuesto que los fans hardcore le tomaron capturas de pantalla y las compartieron en sitios como Reddit. Por ahora no se sabe qué es lo que querían decirnos con esto, y por claro que todos los que aman a la banda están comenzando a soltar teorías sobre el significado de estas fotografías y lo que podrían representar para el futuro.

Según los fanáticos de la banda, podría tratarse de muchas cosas. La más obvia de todas es un nuevo videoclip, la segunda que en realidad darán un concierto en línea o de plano el anuncio que un próximo lanzamiento. Pero mientras averiguamos que es lo que Angus, Brian y demás traen entre manos, los clavados con AC/DC nos dejaron muy clara una cosa, que guardemos el 27 de septiembre en nuestros calendarios porque supuestamente ese día acabará el misterio.

27th November, 2020..

Stick this in your fusebox..#acdcnewalbum #acdc pic.twitter.com/gLbMWTPglx

— AC/DC Ride On (@acdcrideon) September 18, 2020