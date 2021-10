Ahora sí es oficial: Adele anuncia los primeros detalles de su nuevo disco ’30’

No cabe duda de que el 2021 es el año de los regresos musicales. A lo largo de estos meses hemos visto cómo volvieron los conciertos y festivales en gran parte del mundo; sin embargo, además de tener de vuelta estos eventos que tanto extrañábamos, un montón de artistas anunciaron con bombo y platillo que luego de un buen rato de silencio, estrenarán música recién salida del horno. Aunque nadie ha causado tanta expectativa como Adele.

Desde el lanzamiento de 25, su tercer material discográfico en 2015, la cantautora británica ha estado un tanto desaparecida dentro de la industria musical. Hace ya un buen rato comenzaron a circular rumores sobre el posible lanzamiento de un nuevo disco, los cuales se intensificaron en los últimos días con la aparición de varios espectaculares misteriosos en todo el mundo (ACÁ les contamos cómo estuvo la onda). Pero ahora, parece que su regreso es oficial.

El pasado 5 de octubre, Adele confirmó que el día 15 de este mismo mes escucharemos su primer sencillo en más de cinco años, el cual lleva por nombre “Easy On Me”. Sin embargo, y para sorpresa de todos, acaba de anunciar con bombo y platillo que dentro de muy poco podremos escuchar su siguiente álbum de estudio, que como ya es una costumbre, tendrá un número como título, 30, y será uno de los discos más especiales de su carrera.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la cantante británica explicó que el proceso de grabación del álbum, coincidió emocionalmente con su recuperación tras el divorcio que experimentó este mismo año. Y a pesar de que fue un momento bastante complicado a nivel personal, encontró inspiración para componer estas canciones que de alguna manera, también la ayudaron a superar esta amarga situación:

“He aprendido muchas verdades sobre mí misma a lo largo del camino. Me he despojado de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. He descubierto mentalidades realmente útiles y sanas con las que dirigirme, y siento que por fin he vuelto a encontrar mis sentimientos. Me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquilo en mi vida“.