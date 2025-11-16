Lo que necesitas saber: Alabama Shakes tenía 10 años sin sacar nueva música —hasta el lanzamiento de su sencillo 'Another Life' en este 2025—, cerca de 7 años desde su pausa oficial como banda y poco más de 13 años desde que se presentaron en el Corona Capital de 2012.

Un festival de música está lleno de decisiones complicadas. ¿Veo a Aurora completo o lo divido con Marina? ¿Me salgo antes para alcanzar lugar en los siguientes? ¿Me quedo para apañar lugar en la headliner? ¿Veo a Vampire Weekend o Alabama Shakes?

Esas decisiones, aunque difíciles, nos llevaron a una hermosa conclusión: no era el escenario más abarrotado de la noche, pero todos los que vimos a Alabama Shakes en el Corona Capital 2025 queríamos estar ahí.

Alabama Shakes en el Corona Capital 2025 // Fotos: Prensa OCESA

Los tres regresos de Alabama Shakes en el Corona Capital

Alabama Shakes está de regreso. La fabulosa Brittany Howard lo dejó claro presentando a la banda completa antes de la tercera canción: regresaron Zac Cockrell en el bajo y Heath Fogg en la guitarra —los escándalos y problemas legales de su antiguo baterista son historia para otra noche.

Una tercia de coristas los acompañaban, junto con el escenario repleto de maleza que han utilizado en su más reciente gira.

Alabama Shakes en el Corona Capital 2025 // Fotos: Prensa OCESA

Fue una noche de regresos para Alabama Shakes frente al público en México.

“Qué gusto estar de vuelta y gracias a ustedes por venir de nuevo”, dijo Brittany Howard mientras cambiaba de guitarras. Si alguien se preguntaba, por supuesto que usó su icónica Gibson SG Les Paul color Menta.

Alabama Shakes en el Corona Capital 2025 // Fotos: Prensa OCESA

Aunque, curiosamente, algunos de los mejores momentos de la noche de Alabama Shakes en el Corona Capital 2025, vinieron sin las cuerdas. Solo con su voz al micrófono, vimos versiones más emotivas de ‘Joe‘ y ‘Over My Head’.

Por supuesto que los celulares se asomaron en el público en ‘Hold On’, algo de lo que, con un poco de pena, habrá que confesar que también participamos. Si sirve de algo, el video nos quedó bonito.

Alabama Shakes en el Corona Capital 2025 // Fotos: Prensa OCESA

El resto del set fue una chulada cargada de clásicos que nunca habían sonado en escenarios mexicanos, sobre todo los salidos en su ‘Sound & Color’ —que estrenaron en 2015, años después de su última visita a nuestro país.

Desde el público, más que nada éramos espectadores cautivos.

En la zona en donde estábamos, solo nos tocaron algunos gritos y muchos “bailes chiquitos” al ritmo de la música. Hubo un intento por seguir las canciones con aplausos, pero como que nadie se coordinó con el ritmo del soul. No es queja. Hubo sentimiento y miradas de sorpresa a cada expresión de voz, guitarra o coros de Howard, que estuvo impecable.

El dilema del espacio en el Corona Capital 2025

No sé si fue porque veníamos de tomar difíciles decisiones o porque nos beneficiamos de todos los eventos en la noche, pero los que nos juntamos en el escenario Corona Sunsets a las 9:30, tomamos un curioso atrevimiento: nos dejamos mucho espacio entre unos y otros.

En la zona donde estábamos —del lado izquierdo del escenario—, teníamos amplio espacio para bailar sin apretujones o simplemente disfrutar de Alabama Shakes en el escenario… pero en la comodidad cargamos la penitencia.

Alabama Shakes en el Corona Capital 2025 // Fotos: Prensa OCESA

El espacio entre asistentes trae sus beneficios, pero también sus maldiciones. En medio de la música, el soul o los sentimientos de los regresos de Alabama Shakes, los vendedores interrumpían cada canción. Unas por otras, ¿no?