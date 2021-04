¡Alice Cooper nos confirmó que regresará muy pronto a México!

En estos tiempos tan raros que estamos viviendo, muchos –nos incluimos– anhelamos ir a un concierto. Sin embargo, y por obvias razones, por ahora tendremos que conformarnos con recordar esos shows o ver aquellos que se transmiten en línea. Aunque bajita la mano, hay músicos que a pesar de la pandemia ya están planeando su regreso a los escenarios, como el caso de Alice Cooper, que ya está pensando en volver a la acción.

Como recordarán, hace algunos días el cantante estrenó el álbum número 21 de su carrera, Detroit Stories. Este disco es sumamente especial por muchas razones, para empezar porque es un tributo musical a la ciudad que lo vio convertirse en leyenda, pero también porque para este material volvió a trabajar con la banda que lo acompañó en su ascenso a la fama en los 70 y hasta armó colaboraciones con músicos espectaculares, como Joe Bonamassa.

Por supuesto que para un artista como Alice Cooper, además de componer canciones y grabar discos en el estudio, lo más importante es presentarse frente a su público. Desde que arrancó en la industria musical se hizo famoso por presentar verdaderos shows sobre el escenario, donde además de interpretar sus rolas, muestra un performance espectacular que incluye teatralidad, sangre y hasta una guillotina. Una verdadera ópera rock.

A pesar de contar con una solida base de fans en México, sus visitas a nuestro país habían sido muy pocas. En los 80 se presentó en el Estadio Universitario de Monterrey, para 1996 dio un concierto en Los Cabos, San Lucas, y fue hasta 2017 que volvió a la tierra de la carnita asada, para ser exactos, como parte de un festival. Sin embargo, contando con una enorme carrera, jamás se había animado a tocar en la CDMX.

Eso cambió en 2019, Alice Cooper visitó por primera vez la Ciudad de México, como uno de los headliners del festival Domination. Después de aquella presentación, cerrando con broche de oro la primera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, quedó completamente encantado con la energía del público. Tanto así que empezó a buscar la forma de volver a nuestro país, aunque el maldito coronavirus hizo de las suyas.

Hace unos días y aprovechando el estreno de su más reciente material discográfico, Detroit Stories, tuvimos chance de platicar con este legendario músico y entre todas las cosas que nos contó, reveló que hay planes muy avanzados para verlo en México. Resulta que Alice recordó esa presentación y se le vino a la mente los buenos momentos que pasó en la capital chilanga, y de la nada dijo que tuvo que posponer un show por acá:

Creo que quede impresionado con el público que fue a ese festival (Domination), ver a un montón de gente reunida que reaccionó de manera eufórica a canciones como ‘Billion Dollar Babies’, ‘I’m Eighteen’ o ‘School’s Out’ fue muy emocionante. Jamás te aburres de eso, así que no puedo esperar para volver, se suponía que el primer show que haríamos después de ese tour era en la Ciudad de México, pero la pandemia detuvo todo.

Estoy seguro de que reorganizaremos todo porque realmente queremos regresar, el público es genial, ya había tocado en Monterrey pero la Ciudad de México es enorme y para mí, resulta muy divertido tocar para la gente mexicana. Aún no he visto el calendario, pero no puedes ignorar a México, es por eso que deseo volver lo más pronto posible.