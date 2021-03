“Nunca me he cansado del rock & roll”: Una entrevista con Alice Cooper

En la actualidad, pocos son los artistas legendarios que siguen vigentes dentro de la industria, y mucho menos que hasta estos días continúen presentando discos inéditos y tocando por todo el mundo. Uno de ellos es Alice Cooper, quien a pesar de tener una carrera envidiable y ser considerado pieza fundamental en la historia del rock and roll, permanece activo, componiendo nuevas rolas y presentando su espectacular show.

El pasado 26 de febrero, el músico y vocalista estrenó el material discográfico número 21 dentro de su enorme trayectoria, Detroit Stories. Como su nombre lo indica, en este álbum le rinde tributo a la ciudad en donde se convirtió en leyenda y por si esto no fuera suficiente, también hace una enorme reseña musical a través de 15 canciones del sonido de ese lugar que tantas alegrías le trajo. Una carta de amor a Detroit en todo su esplendor.

¡Platicamos con el legendario Alice Cooper!

Aprovechando el estreno de este disco, tuvimos la gran oportunidad de platicar largo y tendido con el mismísimo Alice Cooper –media hora para ser exactos–. En esa charla, nos contó entre otras cosas el proceso de grabación y la idea detrás de este material discográfico, por qué se aventó a salirse de su zona de confort a los 73 años componiendo rolas de blues e inspiradas de Motown y hasta volver a trabajar con su antigua banda.

Pero no solo eso, también charlamos con Alice sobre la situación del rock en estos momentos y su opinión al respecto –pues incluso piensa que Gene Simmons de KISS exagera–, los consejos que le daría a los jóvenes que van empezando en la música y quieren lograr todos sus sueños, y mucho, pero mucho más.

¿Cuál es su opinión del rock en la actualidad?

Desde hace mucho tiempo se ha dicho que el rock está muriendo. Quizá esta afirmación sea un tanto extremista, pero la realidad es que en estos momentos no es el género más popular en el mundo; a pesar de eso, Alice Cooper cree que esta situación caótica que muchos pintan no es cierta, pues hay un montón de bandas en activo, pero lo más importante es que los jóvenes se siguen interesando por las guitarras y las melodías que de éstas salen.

La verdad es que no creo eso, Gene Simmons dice que el rock está muerto. Pero yo digo, ¿cómo podría estar muerto el rock cuando mi álbum es número uno en la lista de Billboard y es un disco de este género? No creo que esté muerto del todo, porque Aerosmith, Guns N’ Roses, Judas, Priest e Iron Maiden se mantienen en el camino, todas estas grandes bandas con guitarras siguen tocando. Y siento que en este momento, hay chicos en México y otras partes del mundo dentro de sus garajes aprendiendo a tocar canciones de Alice Cooper, Guns N’ Roses o Aerosmith, porque es la única música que jamás se va. Si te das cuenta, cuando el rock and roll perdió popularidad por el disco, el grunge, el punk o el glam, jamás murió. The Rolling Stones, The Who e incluso nuestra banda, no podíamos contra esos cambios pero la gente seguía yendo a nuestros shows porque quieren escuchar guitarrazos.

El consejo para las nuevas generaciones

Continuando con la idea anterior, Alice Cooper también se rifó con unos cuantos consejos para aquellos chicos que quieren formar una banda de rock y ser exitosos. Aunque para él la imagen es relevante –porque causa impacto en quien te ve sobre un escenario–, considera que lo más importante siempre será la música y todo lo que quieras transmitir con ella. Tomen nota a todo lo que dijo, porque seguro les servirá.

Creo que el consejo que les daría es que entre más te dedicas a componer grandes canciones, la gente te irá a ver. A una banda joven le diría que la imagen es genial, es importante tenerla y también lo es ser profesional. Incluso si vas a ser un rockstar, no seas un rockstar tonto, intenta ser un hombre cuando estés en esa posición. Pero al mismo tiempo, nada importa más que escribir canciones, así que pasen todo su tiempo en la música, asegúrense de que su música sea importante, que cuando la gente la escuche se sorprenda y diga ‘wow, amo esa canción’. Tendrán una excelente canción cuando sepan distinguir cada una de las secciones que la componen y puedan juntarlas a la perfección, que la gente vaya por la calle cantando esa canción. Muchas bandas no piensan en eso, hacen todo desordenado y es ahí cuando te preguntas, ¿dónde está la melodía? ¿Dónde está la canción? Yo invito a los jóvenes a que escuchen a The Beatles, esas bandas antiguas, porque a su manera aprendieron a escribir grandes canciones y le pusieron su propio sello. No importa de qué sea tu banda, eso debes hacer para triunfar, aprender a componer una canción.

Entrevista con Alice Cooper

Si quieren checar que más nos contó el legendario Alice Cooper –como la primera vez que vio en vivo a Iggy Pop and The Stooges y MC5, o lo que lo motiva a seguir componiendo, a continuación les dejamos la entrevista completita que tuvimos con él. Y no se la pueden perder porque al final mandó un mensaje muy importante para todos los fans en México que desean que pronto vuelva a nuestro país para dar un concierto.