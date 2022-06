Te contamos por qué Alice Merton es la artista pop que te volará la cabeza

Sabemos que desde tiempos inmemorables, el pop ha sido un género que se encasilla como algo plástico, canciones que solamente se lanzan para quedarse en la cabeza de millones de personas y así, posicionar a un/una cantante. Sin embargo, hay artistas que han demostrado lo contrario, que lejos de satanizarlo y señalarlo como lo peor de la industria musical, lo han utilizado como medio para llegar a todo el mundo. Tal es el caso de Alice Merton, una chica súper talentosa.

Con tan solo 28 años, esta artista se ha posicionado como una de las propuestas más interesantes de su generación. Alice no solo sabe cómo crear hitazos globales, también utiliza esta fórmula para componer canciones honestas, que vienen directamente de sus vivencias y pensamientos, y así, conectar con el público en cualquier rincón del planeta. Si todavía no la conocen, aquí les contaremos por qué se convertirá en su nueva obsesión musical.

Foto: Getty Images

¿Quién es Alice Merton?

Alice Florence Clarissa Merton nació el 13 de septiembre de 1993 en Frankfurt, Alemania. Debido al trabajo de su papá como consulto minero, anduvo viviendo por diferentes ciudades y países. Pasó de Estados Unidos a Canadá, lugar en el que se crió hasta los 13 años, pero finalmente lograron establecerse en Munich, donde se quedó por un buen rato y en este lugar además de aprender el alemán, empezó a demostrar que tenía un enorme talento musical.

En realidad, desde temprana edad dejó muy claro que le encantaba la música, ya que empezó a tomar clases de piano. Pero fue en este sitio donde Alice se desenvolvió y le confirmó a su familia cuál era el camino que quería tomar, pues durante esos años compuso su primera canción. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas pues una vez más se mudó a Londres hasta regresar a Alemania para quedarse en Stuttgart y estudiar la licenciatura en composición y escritura de canciones.

Foto: Getty Images

El lanzamiento de la rola con la que el mundo conoció a esta artista

En esos años de escuela, Alice Merton conoció a los integrantes con los que formaría su primera banda que para ser honestos, no funcionó como esperaba pero que le dio un montón de experiencia. En 2015, llamó la atención de muchos al ser compositora y cantante en el álbum The Book of Nature de la banda alemana Fahrenhaidt, tanto así que se ganó el premio anual para la promoción de nuevos talentos en la categoría de pop acústico, el cual otorga la ciudad de Hamburgo.

Después de vagar por un montón de lugares, Alice se estableció en Berlín y junto a su manager, Paul Grauwinkel, fundó el sello discográfico Paper Plane Records International. Bajo su propia disquera, Merton lanzó a finales de 2016 su sencillo debut y prácticamente la canción que la catapultaría a nivel mundial. “No Roots”, que la rompió por completo en las playlists de música alternativa de plataformas digitales y que años más tarde se convertiría en un tren viral gracias a TikTok.

‘The Voice’, su álbum debut y su primer show en México

Aprovechando el éxito de esta rola, Alice Merton estrenó en 2017 el EP No Roots, logrando excelentes críticas y colocando su hit en series como The Blacklist y en comerciales para Vodafone y otras marcas. Para el año siguiente, presentó varios sencillos como “Why So Serious”, “Lash Out” y “Funny Business”, pero también tuvo chance de tocar en otros países como Estados Unidos, Francia, Austria, España, Reino Unido y gran parte de Europa, mostrándose en distintos festivales y foros.

Fue hasta 2019 cuando Alice presentó su primer material discográfico de larga duración, Mint, el cual la catapultó como una de las artistas más interesantes de la actualidad, tanto así que fue entrenadora del programa The Voice en Alemania y logró que su concursante se quedara con el primer lugar. Ese año lo cerró con broche de oro presentándose en espacios musicales bastante grandes como Coachella, e incluso pudimos verla en el lineup del Corona Capital.

Su segundo material discográfico

Para 2020, Alice Merton todavía pudo dar algunos shows antes de que el coronavirus llegara a todo el mundo. A pesar que la pandemia detuvo sus planes, ella continuó componiendo durante este tiempo tan complicado y nos presentó rolas como “Vertigo”, “Hero” y “Island”. Aunque todo esto solamente nos estaba preparando para algo más importante, el siguiente paso dentro de su carrera.

En 2022, Alice sorprendió anunciando con bombo y platillo el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, S.I.D.E.S., el cual llegó a plataformas digitales en junio de este mismo año y que dejó un gran sabor de boca. Por si esto no fuera suficiente, también tiene en marcha una gira por distintos lugares del mundo. en el que terminará de consolidarse y llevará su proyecto a esos oídos que aún no la han escuchado.

¿Qué es lo que hace especial a Alice Merton?

Sin duda, el pop en la actualidad tiene un montón de representantes. Pero dejando de lado a esas cantante que cuentan con todo el apoyo de una disquera enorme, Alice Merton supo cómo sobresalir de una enorme oferta de artistas en este género de una forma bastante orgánica y honesta, creando canciones pegajosas pero que narran de manera íntima lo que esta artista ha vivido, tanto lo bueno como lo malo.

Pop, rock alternativo y más a la vieja escuela (con banda y toda la cosa) es lo que Alice ofrece con su propuesta, algo que sin duda se agradece, porque hay pocas artistas dentro de esta industria tan enorme que hacen música de esta manera. Además, sus presentaciones en vivo están llenas de buena vibra y un montón de energía. Así que si tienen chance de verla sobre un escenario en algún festival, no piensen ni un segundo en ir a checarla porque estamos seguros que les volará la cabeza.