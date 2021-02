Fotos y videos: Así fue el último concierto de Daft Punk

***Esta nota se publicó originalmente en el 2017 para conmemorar los diez años del último concierto de Daft Punk. y hoy que el grupo anunció su separación, la compartimos de nueva cuenta para celebrar a nuestros robots favoritos.

Daft Punk es una de esas bandas que por más que pasen los años jamás pasará de moda y podríamos decir que es uno de esos proyectos que marcaron a toda una generación. Su último disco Random Access Memories fue publicado en el 2013 y desde entonces los rumores sobre una nueva gira no dejaron de circular. Al final del día, esto no sucedió. Al menos no desde 2007, año en el que dieron vida a Alive, una gira musical que fue la primera que los franceses dieron como grupo desde 1997.

El tour comenzó con un único performance en Coachella en 2006 y después con varios shows en Europa en lo que quedaba del verano. Sin embargo, en junio de 2007 la dupla continuó su gira, pasando por Reino Unido, festivales europeos, Estados Unidos (otra vez) y México (donde dieron tres conciertos). Para diciembre de ese año, Daft Punk viajó a Japón y finalmente Australia, donde pasaron por NeverEverLand en Sidney y finalmente, en el Showground Main Arena, donde dieron su último concierto un 22 de diciembre.

Para esta presentación los franceses abrieron con “Robot Rock /Oh Yeah”, después sacaron las big guns con “Around The World / Harder, Better, Faster, Stronger”, luego se aventaron el combo de “The Primetime of Your Life / Brainwasher /Rollin’ & Scratchin’ / Alive” y finalmente, para el encore, “Human After All / Together / One More Time / Music Sounds Better With You”.

Lo que caracterizaba estas presentaciones era el escenario, pues tenía una estructura metálica compleja con formas triangulares y además, cada pieza tenía luz propia. El centro por otra parte, era un podio triangular donde se colocaba Daft Punk y mientras realizaba su performance, detrás de ellos había una enorme pantalla de proyección y otras pantallas LED.

A partir de esto y de su paso por Francia, específicamente en el Palais Omnisports de París, fue que grabaron el disco en vivo titulado Alive 2007, el cual fue lanzado en noviembre y ganó un Grammy en 2009 en la categoría a Mejor Álbum de Electrónica/Dance.

Con mucha nostalgia y con mucho pesar es que recordamos el último concierto de Daft Punk y de pilón, te dejamos el show que dieron en el Palacio de los Deportes un 31 de octubre de 2007.

El último concierto de Daft Punk en México

