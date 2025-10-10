Lo que necesitas saber: El All American Halftime Show será el el domingo 8 de febrero de 2026 a la misma hora que el SuperBowl.

Ya le salió competencia a Bad Bunny y su show de medio tiempo en el Super Bowl. Resulta que la organización Turning Point USA fundada por Charlie Kirk, anunció que tendrán su propio show el mismo día y a la misma hora que de la NFL.

La idea es tener un espectáculo totalmente diseñado para los fans americanos, es decir no habrá nada de artistas extranjeros y mucho menos ritmos latinos como los del ‘Conejo Malo’.

Es más, aquellos interesados en el show pueden elegir el género de música que más les gusta (no, no hay reggaeton en las opciones) y de esa encuesta se irán seleccionando los artistas.

Foto: Getty Images

¿Qué es el All American Halftime Show?

El All American Halftime Show es la respuesta directa al show del Super Bowl y una protesta. Muchos aficionados republicanos no están nada contentos con tener a un latino en el espectáculo más americano del mundo deportivo.

Y ya que no pueden hacer nada para evitarlo decidieron hacer uno a su gusto. Eligieron el mismo día y horario del Super Bowl; el domingo 8 de febrero de 2026.

Hasta ahora no sabemos quienes serán los artistas o bandas que estarán presentes en el espectáculo. Por el momento, solo se puede elegir entre varios géneros de música incluido el ‘Anything in English’ (cualquier cosa en inglés) y suscribirse a la página del evento.

Anything in English

Americana

Classic Rock

Country

Hip Hop

Pop

Worship

Captura de pantalla

Desde que se anunció a Bad Bunny para actuar en el medio tiempo, gran parte de republicanos han criticado la decisión. El mismo Donald Trump dijo que ni si quiera conocía al cantante y que todo este ‘desastre’ era culpa de los organizadores.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó su elección como una ‘vergüenza’ y así han continuado las criticas en su contra. Mientras los latinos fans del reggaeton y de Benito celebran, muchos no se cansan de despreciar su participación.