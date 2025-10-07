Lo que necesitas saber: Al Departamento de Seguridad Nacional tampoco les gustó la elección de Bad Bunny para el Super Bowl.

A Donald Trump tampoco le gustó la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl. Dijo que ni siquiera había oido hablar de él antes del anuncio, y no solo eso, también le echó la culpa a los organizadores (o sea Jay Z) por su elección tan ‘ridícula’.

Y decimos tampoco, porqué al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que la elección del ‘Conejo malo’ era una ‘vergüenza’. Así que, mientras muchos latinos andan emocionados por su presentación, los gringos no están nada felices.

Imagen ilustrativa. Foto: Kevin Mazur/Getty Images

Donald Trump culpa a los organizadores por elegir a Bad Bunny

Esto no le va a gustar nada a los fans de Bad Bunny. Pero Donald Trump dice que el puertorriqueño no tiene nada qué hacer en un espectáculo como el show de medio tiempo. Según él, el show tiene muchos fans estadounidenses y seguramente no a todos les gusta el reggaeton, es más, ni lo escuchan, quitando claro a los fans latinos.

“Nunca he oído hablar de él, no tengo idea de quién es. No sé por qué hacen esto. Es una locura”.

Pero no se detuvo ahí, aseguró que todo es culpa de los organizadores del show por traer a ese tipo de artistas. Una pedrada bien directa a la agencia Roc Nation de Jay-Z.

“Me parece absolutamente ridículo, culpen a algún promotor que contrataron para encargarse del entretenimiento”.

Donald Trump publicó las medidas con los aranceles que impondrá al llegar a la Casa Blanca. Foto: Getty Images

En fin, diría Bad Bunny: ‘Les falta sazón, batería y reggaeton’. Seguramente de aquí al show de medio tiempo vamos a escuchar más críticas por su presentación, así que si son fans, no se agüiten, mejor disfruten.

Y bueno si no son fans y comparten la opinión de Trump, pues les va a quedar aguantar la presentación y esperar hasta que elijan al encargado del siguiente Super Bowl para saber si les convence la nueva elección.