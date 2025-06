Lo que necesitas saber: Ahora en el Almanaque Musical, te contamos la historia del problemático pero genial 'Saturday Night Wrist' de Deftones.

Es cuestión de percepción y de qué tan fan seas, pero Deftones es una de esas bandas que no tienen un disco malo. O al menos, es una que mantiene consistencia de éxito en cada lanzamiento. Pero hubo un álbum que en realidad fue bastante problemático… sí, hablamos del fabuloso Saturday Night Wrist.

Después de que salió en el 2006, no tardó en convertirse en uno de los favoritos de los fans gracias a canciones como “Hole In The Earth”, “Cherry Waves”, “Beware” o “Kimdracula”. Sin embargo, detrás de esas canciones que ya podríamos considerar clásicas, se sabe que la producción del disco fue caótica al grado de que casi termina por separar a la banda.

Ahora en el Almanaque Musical de Sopitas.com, te traemos la historia de Saturday Night Wrist, un discazo de Deftones que es tan grandioso como complicado.

¿Cómo se dio el proceso de producción del disco

Fue en el 2004 cuando la banda de Sacramento, California decidió entrar al estudio para grabar este disco, ta solo un año después de lanzar su disco homónimo. En parte, la decisión de volver a producir un álbum tan pronto se debe a que Maverick Records, la compañía discográfica de Deftones en ese entonces, les dijo que el material pasado no había conseguido el rendimiento comercial esperado.

Con eso en mente, podríamos decir que había una presión corporativa de alguna manera. Ante eso, la banda intentó entonces que el proceso de producción fuera lo más tranquilo posible… y de ahí vino la decisión de moverse a una casa en Malibú para componer y grabar.

Deftones en el 2004. Foto: Getty.

“Pensamos que en lugar de que la banda trabajara como si fuera un trabajo donde teníamos que registrarnos al entrar y salir, simplemente pasaríamos el rato y haríamos música juntos“, dijo el vocalista Chino Moreno a Revolver Magazine en una entrevista del 2006.

Una vez establecido el lugar, habría que ver el tema del productor… y esta vez, para Saturday Night Wrist, Deftones quería cambiar el juego que habían seguido hasta ese momento.

Portada de ‘Saturday Night Wrist’. Foto: Maverick Records/Reprise Records.

Bob Ezrin, el nuevo productor de Deftones para ‘Saturday Night Wrist’

Para ese momento, Deftones solo había trabajado con una sola persona en el estudio desde su disco debut. Terry Date se había convertido en su productor de cabecera por años… pero para Saturday Night Wrist querían probar con otra persona.

Según la entrevista citada de Revolver, no querían trabajar con Date debido a que era un amigo muy cercano de la banda y consideraban que ahora necesitaban a alguien con un poco más de mano dura.

Entonces, aparecieron dos opciones: Dan The Automator, conocido por su trabajo con Gorillaz y eventualmente con Kasabian… y Bob Ezrin, un icónico productor con créditos de la talla de Pink Floyd, Peter Gabriel y Lou Reed.

Bob Ezrin fue el elegido para producir ‘Saturday Night Wrist’ de Deftones. Foto: Especial.

El elegido fue Ezrin y pronto se vio que era un productor con un sentido de disciplina estricto. En este punto, resulta curioso pensar en que Deftones, por un lado, querían irse a una casa en Malibú para no trabajar en un ambiente ya cerrado y formal como un estudio convencional.

Y por otro lado, parece contradictorio que en ese ambiente quisieran a un productor que fuera más duro y disciplinado. Puede ser que quisieran equilibrar las cosas entre un ambiente relajado y un guía que los ayudara a enfocarse completamente… pero no fue nada sencillo.

El drástico Bob Ezrin

Se sabe que la producción de Saturday Night Wrist fue bastante tensa. La forma de trabajo de la banda no concordaba con la de Bob Ezrin pues este último era más ‘cuadrado’ en sus maneras, horarios y demás.

En ese sentido, Bob quería que la banda ya llegara con canciones completas a grabar. Pero ellos no eran ese tipo de banda pues usualmente experimentan y cambian estructuras, improvisan y van sacando o modificando sus canciones sobre la marcha.

Además, el plan de la casa en Malibú cambió drásticamente. Como menciona Revolver Mag, luego de unos meses, la banda se vio obligada por Ezrin a viajar al estudio de este último en Connecticut.

Y los problemas aparecieron…

Los choques con Bob Ezrin y los conflictos internos de la banda empezaron a aparecer. De por sí, se ha dicho que Stephen Carpenter no estaba 100 por ciento convencido de trabajar con el productor ya que le entusiasmaba más trabajar con Dan The Automator.

Incluso, el guitarrista atravesaba su propio calvario personal. En 2003 se había divorciado y se obsesionó con los videojuegos. Entonces, grababa sus partes de guitarra y se distanciaba de las sesiones de escritura para jugar mientras los demás terminaban sus partes.

Stephen Carpenter en el 2006. Foto: Getty.

Chino Moreno complicó las cosas

Por otro lado, Chino Moreno pasaba por algo similar en cuestiones amorosas. Si bien estaba casado y con dos hijos, se enamoró de alguien más… y eventualmente su primer matrimonio no duró.

Él mismo ha dicho que no habló de eso con sus amigos porque se sentía confundido respecto a sus sentimientos, y escogió refugiarse en el alcohol y otras sustancias.

Le costaba concentrarse, escribir y no confiaba en las opiniones de los demás sobre el poco material que había logrado componer. También tenía la sensación de que los demás miembros de Deftones solo querían era terminar el disco y largarse, aún cuando él sentía que el material no estaba bien trabajado.

Chino Moreno en 2006. Foto: Getty.

Bob Ezrin pidió grabar las voces y las letras no estaban listas. Y si eso ya era difícil, el ambiente se puso más tenso cuando Chino Moreno, a los pocos meses, dejó la grabación de Saturday Night Wrist para irse de gira con su otra banda Team Sleep en un intento de alejarse del estrés que estaba pasando con Deftones y su vida personal.

Esto orilló a Ezrin a pausar todo y mandó de regreso a la banda a sus casas. Fue en este periodo de pausa cuando los demás miembros de la banda lanzaron aquellos compilados de rarezas con covers de The Smiths, Cocteau Twins y algunas versiones acústicas de sus canciones originales.

Deftones consideró sacar a Chino Moreno

Luego de seis meses, los miembros restantes de Deftones no tenían noticias de Chino Moreno. Y hasta donde se sabe, la banda consideró realmente sacar a su vocalista y contratar a alguien más para terminar el disco.

Sin decirle a nadie, Chino ya estaba escribiendo con mayor fluidez… pero se enteró de que el grupo estaba considerando despedirlo. Y de esa situación, nacieron canciones como “Hole In The Earth” que habla sobre el vacío que sentía en la banda y la posible separación de la misma en el futuro.

La solución para Deftones que los permitió terminar ‘Saturday Night Wrist’

Moreno terminó la gira con Team Sleep, regresó con Deftones pero no se hablaba nadie. Entonces, ahí entró la gerencia de la banda para organizar una reunión y hablar del futuro del proyecto.

Y al final, como quien dice, “hablando se entiende la gente”. Estuvieron de acuerdo en que todo fue un tema de falta de comunicación y que esto hizo pensar que ya a nadie le importaba la banda.

Y a partir de ahí, reanudaron la grabación, con un Chino que volvió a inspirarse y que tuvo el apoyo de su viejo amigo Shaun López (con quien luego formaría a Crosses) para tener retroalimentación en su proceso de escritura.

Shaun López y Chino Moreno conformaron Crosses después de trabajar juntos en ‘Saturday Night Wrist’. Foto: Clemente Ruiz.

Luego de dos años y mucho ––muchísimo– conflicto, Deftones lanzó en el 2006 Saturday Night Wrist. Si bien fue un disco problemático por el contexto y las situaciones en las que se gestó, también fue uno que los revitalizó en la forma de trabajar.

Tras superar sus diferencias, la banda volvió al entendimiento sobre cómo componer juntos. Esto se notó especialmente en el disco siguiente, Diamond Eyes, el cual los unió aún más tras el accidente que dejó en coma al bajista Chi Cheng en el 2008.

Y a pesar de lo difícil que fue llevarlo a cabo, Saturday Night Wrist se convirtió con el tiempo en un disco muy querido por los fans… y es la prueba que de los tragos amargos también pueden salir cosas geniales.