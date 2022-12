Amyl and The Sniffers, la sensación del garage y punk rock que te volará la cabeza

Así como sucede con el rock, algunos consideran que el punk ha muerto desde hace un buen rato. Sin embargo, en la actualidad hay bandas y proyectos que nos demuestran que todos aquellos que dan estos géneros como desaparecidos, están completamente equivocados, pues existen nuevos artistas tomando estos sonidos para hacer cosas grandiosas. Y hoy queremos hablarles de una agrupación en particular: Amyl and The Sniffers.

Puede que este nombre no les suene, pues llevan algunos años dentro de la industria musical. Pero estamos hablando de una banda alucinante que de un tiempo para acá, se convirtieron en una propuesta poderosa que nos muestra una vez más que en Australia, los guitarrazos están a la orden del día. Imagínense a que nivel han llegado que se han presentado en festivales muy importantes e incluso fueron teloneros de bandas como Green Day, Weezer y Fall Out Boy. Y si no los conocen, a continuación se los presentamos con lujo de detalle.

Foto: Getty Images

¿Quién es Amyl and The Sniffers?

Amyl and The Sniffers es una banda que se formó en 2016 en la ciudad de Balaclava, Melbourne con la vocalista Amy Taylor, el baterista Bryce Wilson, el guitarrista Dec Martens y el bajista Calum Newton. Y quizá en este momento se estén preguntando por qué le pusieron ese nombre a la agrupación; bueno, pues resulta que en Australia, Amyl es el nombre que reciben los poppers y para ellos, su música tiene un efecto similar al de la droga.

En un inicio, todos eran compañeros de casa y aprovecharon que vivían juntos para componer sus propias rolas. Fue justo en ese mismo cuando los cuatro escribieron, grabaron y lanzar su EP debut, Giddy Up que como dato curioso, completaron en tan solo 12 horas, ¿pueden creerlo? Sin embargo, no todo fue maravilloso, ya que Calum dejó la banda para dedicarse a crear música en solitario y fue reemplazado por Gus Romer.

Sus influencias y el camino hasta su álbum debut

A lo largo de su corta carrera, Amyl and The Sniffers han sido comparados con grupos de hard rock de los años 70 como Iggy Pop and The Stooges y The Damned. Pero en entrevistas, cada uno de los integrantes han citado una serie de influencias bastante variadas que incluyen Minor Threat, Ceremony, AC/DC, Sleaford Mods, Dolly Parton e incluso Cardi B… así, como lo leyeron. Para 2017, la banda lanzó su segundo EP, Big Attaction, que incluyó rolas interesantes, como “Balaclava Lover Boogie”.

Durante ese mismo año y el siguiente, la agrupación se lanzó de gira por Australia, gran parte de Europa e incluso tuvieron chance de dar sus primeros shows en Estados Unidos, consiguiendo llevar su música a nuevos continentes. Para cerrar el 2018 con broche de oro, se metieron en el estudio para grabar junto con el productor y ex baterista de la banda británica Add N to (X), Ross Orton, y de estas sesiones salió lo que más tarde convertiría en su álbum debut.

Han conquistado algunos de los festivales más importantes del mundo

El 24 de mayo de 2019 lanzaron su primer material discográfico de larga duración, Amyl and The Sniffers, el cual recibido críticas generalmente positivas, por parte de medios muy grandes como Pitchfork, NME y AllMusic. Luego del del estreno del álbum, muchas publicaciones elogiaron a la banda, pero sobre todo a la vocalista Amy Taylor por ser “una de las personas más hard rockeras que hay en la actualidad. Imagínense qué tan cañones están que por este disco, ganaron el Premio ARIA al Mejor Álbum de Rock.

Por si esto no fuera suficiente, su placa homónima recibió una nominación nominado al Australian Music Prize de 2019. Pero lo más importante fue que en aquel año, una vez más salieron de gira por varios países de Europa así como Estados Unidos, donde tocaron en festivales muy importantes y grandes, como el SXSW, All Points East, Primavera Sound, Roskilde y por supuesto, Glastonbury.

La llegada de su segundo disco y el ascenso en el mainstream

Durante 2020, Amyl and The Sniffers tuvieron chance de dar algunos shows, justo antes de que el coronavirus llegara a nuestras vidas. Sin embargo, durante este periodo no se la pasaron sin hacer nada, pues aprovecharon el encierro para componer nuevas rolas. Pero antes de mostrar un adelanto se rifaron con un cover ponchado y rockero de “Born To Be Alive”, el clásico disco del artista francés Patrick Hernandez que sin duda, te pone a headbanguear en todo momento.

Una vez que la pandemia se calmó y las cosas volvían a la normalidad en la industria musical, la agrupación anunció en 2021 que estrenarían su segundo material discográfico titulado Comfort to Me, y la noticia vino acompañada del sencillo principal “Guided by Angels”. Más tarde en julio, la banda lanzó otro single, “Security” y tres días antes de la llegada del álbum nos presentaron “Hertz”, que dejaban escuchar el sonido más crudo y distorsionado que traían.

Dentro de muy poco los tendremos haciendo su debut en México

Finalmente, el 10 de septiembre de aquel año llegó de manera oficial su nuevo álbum de estudio y así como con su debut, una vez más lograron que la crítica les aplaudiera por crear un disco bastante directo y rockero en tiempos donde son cada vez menos los proyectos que se atreven a hacer algo así. De verdad, es una joyita que por acá consideramos que está un tanto infravalorada, pero cuando le den play a esta placa, los australianos los dejarán con la boca abierta..

Durante junio y julio de 2022, Amyl and The Sniffers fueron teloneros de Weezer, Fall Out Boy y Green Day en las fechas que dieron en Europa durante la gira Hella Mega Tour. Sin embargo, para el 2023 la banda tiene grandes planes, porque tocaran por su propia cuenta en distintas partes del mundo incluido México, pues harán su debut en nuestro país el próximo 26 de enero con una presentación en el Foro Indie Rocks! de la CDMX, en lo que promete ser una noche explosiva y que seguramente, hará que muchos mexas salgan enamorados de su propuesta.

¿Qué es lo que hace especial a Amyl and The Sniffers?

No cabe duda que el punk rock está pasando por un momento bastante interesante en la actualidad, pues aunque el talento femenino siempre se ha involucrado en este género, ahora es más evidente que existe una nueva generación de mujeres comandando bandas de este sonido e ideología y andan haciendo cosas bastante rifadas. Y sí, por supuesto que ahí entra Amyl and The Sniffers, porque de entrada, lo que hace Amy es impresionante ya que además de lucirse cantando en el estudio, es una verdadera showgirl cuando se sube al escenario y tiene un talento natural para cautivar a quienes la ven en vivo.

Por además de la vocalista, la base tan sólida que armaron Dec Martens, Bryce Wilson y Gus Romer es brutal, pues cada quien se luce a su manera conformando un combo alucinante lleno de guitarrazos sumamente distorsionados, baterías apabullantes y líneas de bajo súper ponchadas. A todo esto también tendríamos que sumarle sus letras, que hablan de un montón de temas, que van desde la falsedad de la sociedad hasta cosas tan simples como pasarla bien. Así que ya lo saben, si tienen la oportunidad de verlos en México o en cualquier otro lado, no la dejen pasar, pues estamos seguros que dentro de muy poco el mundo conocerá el nombre de esta bandota australiana.