Overview: “Loverboy”: El proyecto más libre de Mario Bautista Mario Bautista encontró en Loverboy el espacio perfecto para llevar su creatividad al límite y construir, por primera vez, un universo completamente suyo.

Después de varios años dentro de la industria musical, Mario Bautista encontró en “Loverboy” algo más que un nuevo álbum: un espacio donde por fin puede involucrarse en cada detalle y llevar todas sus ideas al límite. Su primer proyecto como artista independiente representa una etapa donde no solo está creando música, también está construyendo un universo completo alrededor de ella.

“En Loverboy encontré este contenedor para poder vaciar toda mi creatividad en un solo proyecto y eso me hace feliz”, comparte Mario sobre este álbum inspirado en sonidos funk, r&b y pop, géneros que, asegura, son los que más disfruta escuchar en su día a día y también los que más le gusta crear.

Aunque Loverboy sí marca una diferencia importante con proyectos anteriores como Fénix, realmente nace desde un lugar muy natural para él. “Por fin soy libre creativamente y es como este lugar donde puedo verter todas mis ideas y todo lo que he querido hacer a lo largo de los años”.

¿Por qué “Loverboy” está dividido en cuatro partes?

Más que querer lanzar un álbum tradicional, Mario Bautista decidió convertir Loverboy en un proyecto mucho más largo. La razón fue simple: había demasiadas canciones e ideas sucediendo al mismo tiempo.

“Fue tanta la explosión de creatividad que dije: ‘esto tiene que durar más’”, explicó. En lugar de sacar todas las canciones de golpe, decidió dividir el proyecto en cuatro partes para dejar que cada etapa respirara y tuviera su propio momento.

Y es que Loverboy no solo existe desde la música. Como parte de este universo, Mario también lanzó un cortometraje que conecta visualmente cada canción del álbum, algo que seguirá ocurriendo conforme lleguen las siguientes partes del proyecto. Además, adelantó que vienen varias colaboraciones y una sorpresa final que terminará de unir toda la parte visual de Loverboy.

Desconexión digital

Además de la música y la estética ochentera, Loverboy también trae consigo una idea muy específica: desconectarse un poco de lo digital para volver a conectar con la experiencia real.

Eso mismo lo trasladó a sus conciertos, donde el uso del celular está limitado durante gran parte del show. Más que prohibirlos, Mario explica que busca que la gente realmente viva el momento.

“No es que se prohíban los celulares, es que hay momentos para sacarlos”, comparte. Aunque al principio la reacción fue de sorpresa, asegura que muchas personas terminaron entendiendo la intención detrás de esto. “Me decían: ‘wow, nunca había disfrutado tanto un concierto’. El poder cantar, bailar, sentir la música y estar ahí cambia totalmente la experiencia”.

Mario incluso contó que recientemente fue a ver a Miguel Bosé junto a su mamá y decidió vivir el concierto casi sin celular. “Grabé una cosita y me lo eché viendo cómo mi mamá se lo gozaba, cómo sabía las canciones, preguntándole de dónde las conocía… y dije: ‘todo esto te pierdes cuando estás en el celular’”.

Y honestamente, tiene sentido. Muchas veces terminamos grabando momentos completos que probablemente nunca volvamos a ver.

Una experiencia para viajar a los 80’s

Aunque por ahora solo ha presentado algunos shows que funcionan como listening parties, Mario Bautista ya está preparando la gira oficial de Loverboy para el próximo año. Y, por cómo habla del proyecto, queda claro que no quiere hacer un concierto cualquiera.

“Quiero que la gente cambie de tiempo cuando vaya y viajen a los 80’s”, adelanta sobre esta experiencia inspirada en la nostalgia, la música y toda la estética que rodea el universo de Loverboy.

Con este proyecto, Mario Bautista parece haber encontrado un lugar donde puede hacer música desde un lado mucho más libre, personal y creativo.

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