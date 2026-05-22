Lo que necesitas saber: Te dejamos 5 claves sobre el nuevo disco de Bleachers, everyone for ten minutes, el sexto LP del proyecto de Jack Antonoff.

El nuevo álbum de Bleachers, everyone for ten minutes, parte de una idea muy de Jack Antonoff: convertir una configuración de AirDrop en una tesis emocional sobre los límites, la intimidad y la gente a la que dejamos entrar y salir de nuestras vidas.

Después de más de una década construyendo a Bleachers como una banda de catarsis suburbana, saxofones enormes y nostalgia de Nueva Jersey, Antonoff lanza un disco que de nuevo se asoma al duelo, pero te deja esperanzado sobre el amor y proteger algunas cosas fundamentales en la vida.

Además de que pueden checar la entrevista completa que tuvimos con Antonoff por acá, nos clavamos a analizar el nuevo disco de Bleachers en 5 claves esenciales.

5 puntos esenciales sobre el nuevo disco de Bleachers

El título viene de una barrera: decidir a quién dejas entrar

everyone for ten minutes toma su nombre de la configuración de AirDrop que permite recibir archivos de “todos” durante 10 minutos. Jack Antonoff contó en W Magazine que vio esa opción mientras se mandaba una canción a sí mismo y leyó ahí una metáfora perfecta: hasta la máquina entiende que hacen falta límites sobre quién puede entrar a tu vida.

Desde esa premisa, el disco habla de amor, pérdida y protección emocional; de cerrar la puerta cuando afuera hay demasiado ruido, demasiada opinión y demasiada gente queriendo participar en algo que no le corresponde.

Bleachers reitera que es una banda completa, aunque el motor sea Antonoff

everyone for ten minutes trae una etapa muy seria para la banda: es sin duda, una cima creativa de los seis integrantes, aunque Jack sea el frontman y motor creativo. El álbum empuja a Bleachers hacia un sonido más colectivo: folk rock con armonías, pop soul brillante y ese saxofón de Nueva Jersey que ya funciona como un sello de Bleachers.

“Es el más profundo en todos los sentidos.” – Jack Antonoff de Bleachers, sobre everyone for ten minutes.

Aunque Jack es quien está tras el origen de las rolas, y en gran parte son autobiográficas, la banda entra con fuerza al momento de grabar y tocar en vivo. Los años de giras, escenarios y mucha convivencia hacen que el disco suene a una reunión de amigos disfrutando lo que están tocando, y los momentos de catarsis inmensa lo muestran: el coro de “you and forever”, el final de “dirty wedding dress” y la increíble cerradora fiestera “upstaris at els”.

Por eso, everyone for ten minutes suena a gente que conoce las canciones desde adentro, no a un productor acomodando capas en estudio, como en el otro trabajo que tiene el incansable Jack Antonoff.

Es un disco optimista, aunque mire de frente la oscuridad

everyone for ten minutes se asoma a la obscuridad. La inevitable pérdida, el desamor y tener que soltar, cambiar de aires. Aún así, Bleachers logra dejarte con una sensación optimista y hasta esperanzadora. Esa tensión le queda perfecto a Bleachers: canciones que pueden sonar enormes, luminosas y coreables, aunque carguen duelo, cansancio, recuerdos familiares y el miedo a perder lo que por fin se siente seguro.

Es increíble cómo Jack puede cantar una y otra vez sobre el duelo por la muerte de su hermana, y hacernos llorar. “i can’t believe you’re gone” es un poema a la pérdida, y a la sensación cotidiana de no poder estar al cien.

Eso explica por qué el disco puede moverse entre celebración y herida sin romperse: Bleachers sigue escribiendo canciones para sobrevivir a lo que te duele, pero ahora las canta desde un lugar más adulto, menos desesperado, más consciente de lo que quiere cuidar.

“dirty wedding dress” es el manifiesto emocional del álbum

Aunque “dirty wedding dress” alude a la boda de Antonoff con Margaret Qualley, él insiste en que la canción no trata literalmente sobre ese día. En Apple Music le dijo a Zane Lowe que la rola habla de marcar una barrera entre la gente que te ama y te conoce, como la familia y amigos, la audiencia real, y quienes solo quieren una parte de tu alma por curiosidad, morbo o ruido cultural.

Todo el disco conecta con algo que dice en la canción: “Only my people can see me / Only my people come in”. En el contexto del disco, esa línea sirve como tesis: Bleachers ya no quiere abrirle la puerta a todo el mundo. Quiere escribir para su gente, tocar para su gente y recuperar el sentido físico de la música: el álbum, las letras, la banda, el show.

Canciones destacadas de everyone for ten minutes

“sideways” abre el disco con una vibra de origen: funciona como puerta de entrada porque presenta el tono del álbum. Es como un collage de este álbum.

“the van” condensa esa parte nómada de Bleachers: el recuerdo, la ciudad, la banda, el movimiento. “you and forever” fue el primer adelanto del disco y llegó con video dirigido por Alex Lockett, protagonizado por Jack Antonoff y Margaret Qualley. Es un clásico instantáneo.

“dirty wedding dress” es la rola clave para entender el concepto: euforia de banda en vivo, romanticismo, protección y hartazgo del espectáculo alrededor de la vida privada.

“upstairs at els” cierra el disco como homenaje a Electric Lady Studios, casi la casa de Antonoff. Es un cierre muy Bleachers: el estudio como casa, la canción como refugio y la música como forma de escoger quién entra.

Al final, everyone for ten minutes funciona como una declaración de principios para esta etapa de Bleachers: menos ansiedad por abrirle la puerta a todo el mundo y más claridad para escoger quién se queda dentro de la canción.

Bleachers está de gira, y Jack ya nos prometió que vendrá pronto a México. Pueden conseguir versiones físicas de everyone for ten minutes y más merch por acá.