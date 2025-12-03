Lo que necesitas saber: En las listas de Apple Music, APT. fue la canción más escuchada en todo el mundo y la más shazameada en este 2025.

Estamos a nada de terminar el 2025 y ya comenzaron a salir los recuentos anuales… uno de ellos fue el Replay ’25 de Apple Music, revelando que la canción más ‘shazameada’ del año fue “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars.

Foto: Getty Images

‘APT.’ es la canción más shazameada de este 2025

Apple Music reveló sus listas de fin de año y la exitosa canción “APT.” conquistó el 2025… tanto que fue la canción más escuchada en todo el mundo y la más shazameada.

Y aunque este año estuvo lleno de grandes lanzamientos, el sencillo de ROSÉ y Bruno Mars estrenado en 2024 se llevó el primer puesto de casi todas las listas, incluida la de Shazam.

Pero por si alguna extraña razón aún no has escuchado esta tremenda rola o te dieron ganas de volverla a escuchar, acá te la dejamos:

Un logro más durante este 2025…

Eso sí, este no fue el único logro que consiguió ‘APT’ durante este año, pues la colaboración entre ROSÉ de BLACKPINK y Bruno Mars les consiguió varias nominaciones a los VMAs 2025.

Y no solo eso, sino que lograron ganar en la categoría “Canción del año”, dándonos un adelanto de que sería la rola que más ‘shazameada’ de este 2025.