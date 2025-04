Lo que necesitas saber: Arcade Fire ha dado a conocer los dos primeros sencillos de su nuevo disco en exclusiva por su app "Circle of Trust".

Desde hace un par de meses, Arcade Fire dio señales de actividad en redes de una forma un tanto encriptada. Pero, en los últimos días (y con el lanzamiento de su propia app, Circle of Trust), la banda canadiense ha sido más clara: viene nuevo disco.

Arcade Fire / Foto: Circle of Trust

¿Cuándo se estrena lo nuevo de Arcade Fire?

En una publicación hecha en la mencionada app, Win Butler y Régine Chassagne dieron a conocer que Arcade Fire tiene ya listo un nuevo disco. De hecho, el anuncio se dio luego de tocar una de las canciones que estará incluida en este álbum: “Year of the Snake”.

El nuevo disco de Arcade Fire llevará por título Pink Elephant y estará disponible el próximo 9 de mayo… ¿en las plataformas? Eso sí, quien sabe: hasta ahora, todos los anuncios (incluyendo la nueva música) de la banda se han hecho en Circle of Trust.

Régine Chassagne de Arcade Fire / Foto: Circle of Trust

Nuevas canciones sólo disponible en la app “Circle of Trust”

Además de la canción “Year of Snake”, Arcade Fire ha dado a conocer por medio de su app el sencillo “Cars and Telephones”. De hecho, en Circle of Trust puede verse el video: Wim Butler atrás de un automóvil y tocando la guitarra.

Arcade Fire, “Cars and Telephones” / Captura de pantalla

“Cars and Telephones” es una canción que algunos fans de la banda seguro tienen identificada (fue escrita desde hace 20 años por Butler); sin embargo, “Year of the Snake” sí es completamente inédita… y sólo puede escucharse en la app de la banda.

O bueno, también está la opción de ver cómo es tocada en vivo: cuando fue estrenada en el Willie Nelson’s Luck Festival.