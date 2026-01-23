Lo que necesitas saber: También hay nueva música de Jessie Ware, James Blake, Megadeth y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Arctic Monkeys – “Opening Night”

Hay mucho rumor sobre una supuesta separación de los Arctic Monkeys y demás cosas que no son oficiales ni nada (así que no se la crean). Lo que sí es real es esta nueva canción llamada “Opening Night” que les quedó chula.

Al escucharla, platicábamos que nos parece una rola que se mueve por ahí, entre el rollo nostálgico de Humbug y The Car. ¿Será este un guiño de lo que pudiera venir si la banda se anima a armar un nuevo disco? Ya pasaron casi 4 años del último, así que no suena descabellado.

Como sea, este sencillo va en otra dirección, pues es el primer adelanto del álbum HELP(2) que lanzará War Child Records, la organización benéfica que busca ayudar a niños que viven en contextos de guerra y que se inspira en el original Help de 1995 que tuvo a Paul McCartney, Oasis, Blur, Radiohead, Massive Attack, Sinéad O’Connor y más.

El nuevo disco, que sale el 6 de marzo, incluirá a Damon Albarn, Depeche Mode, Olivia Rodrigo, Fontaines D.C., Wet, Leg, Pulp, The Last Dinner Party, English Teacher, Beth Gibbons, Ezra Collective… checa el tracklist completo por acá.

Harry Styles – “Aperture”

Creemos que Harry Styles tiene su nombre escrito en la lista de los grandes artistas pop de nuestros tiempos. Rompió el molde como miembro de una boy band y como solista, siempre adopta un enfoque interesante fuera del pop más convencional.

Su nueva canción, “Aperture”, reafirma esa constancia… y definitivamente eleva la expectativa hacia su disco Kiss All the Time. Disco, Occasionally (6 de mrazo) que, desde la portada y este primer sencillo, promete un ambiente dance.

Harry mencionó en recientes entrevistas que su nuevo álbum estará muy inspirado en LCD Soundsystem… y en esta canción se puede apreciar esa onda alternative dance. Muy buen primer adelanto.

Snail Mail – “Dead End”

Todos hemos pasado por una despedida (sea de un romance, de una amistad o lo que sea) que nos deja un vacío. Pero a pesar de la profunda tristeza y la sensación de ausencia, también se vale desear que esa otra persona encuentre su camino en la vida.

Algo así describe la genial Snail Mail en “Dead End”, que llega a nuestra playlist de nuevas canciones de la semana con un sonido alt-pop noventero que tiene pinta de Alanis Morissette.

Ojito que se viene nuevo disco bajo el título Ricochet y sale el 27 de marzo.

Savages – “Prayer” (y un cover chido de Black Sabbath)

Quién sabe si alguna vez se nos hará el regreso de Savages, pero creemos que sea pronto, sobre todo porque Jehnny Beth acaba de lanzar un discazo y la está rompiendo como solista.

Pero al menos, tenemos una edición del 10 aniversario del disco Adore Life, con unos tracks inéditos: un cover muy raro de “Paranoid” de Black Sabbath… pero ‘raro’ en el buen sentido porque no es una réplica exacta al estilo banda de bar de cubetazo, sino que es muy atmosférica y liderada en el piano.

Si no fuera por la letra, la neta ni te dabas cuenta de que es un cover de esa canción, jaja.

La otra sí es una canción inédita de esa época llamada “Prayer”, una plegaria desesperada y llena de esperanza para la gente que se siente rota. Ojalá alguna vez se reúna la banda porque, jijo, se antoja…

Jessie Ware – “I Could Get Used To This”

Nunca entenderemos cómo es que Jessie Ware no es tan grande y masiva en todo el mundo como lo es en el Reino Unido. Es una increíble artista pop de esas que se convierten en figuras de culto, aunque suene contradictorio.

Y sigue haciendo maravillas. La prueba: su nuevo sencillo “I Could Get Used To This” perfecto para decirle a la persona que te gusta que te atrae demasiado físicamente, tanto que sí ves una posibilidad de seguir el coqueteo en futuras ocasiones.

Bien bailable, mucho rollo retro de soul y R&B dance… una rola que pudo salir en los 70 y haber sido un éxito masivo.

Austero – “A través del tiempo”

Austero es una banda de Chihuahua que no persigue tendencias, que le importa poco los algoritmos y que ya deberías estar escuchando si eres de los que cree que ya no hay buenas bandas de rock en México.

Y si te animas a escucharlos, debes saber que acaban de lanzar un disco llamado Medio camino que te volará la cabeza si amas el sonido más crudo del noise rock, el garage, el punk y el grunge.

No es casualidad que figuras legendarias como Steve Albini, Butch Vig o Nick Olivieri pusieran su atención en ellos ya sea para colaborar o charlar simplemente. Checa el perfil que tenemos de la banda, aquí.

Del nuevo disco, te recomendamos en caliente: “Desde el principio”, “Go To The Light (Too Old To Die Young)”, “Redención”, “Cunas”, “Buzzard II” y el sencillo “A través del tiempo”, que está chidito. Bueno, todo el disco en general está de aquellos…

Billie Joe Armstrong ft Jakob Armstrong – “Heroes” (cover de David Bowie)

No importa que sea una de las canciones más sobre explotadas por la industria del entretenimiento (como ahora que cerró la historia de Stranger Things). “Heroes” de David Bowie es un clásico incansable de todos los tiempos y es genial escuchar buenos covers como este.

Además, trae este lindo detalle de que el vocalista de Green Day lo armó junto a su hijo Jakob. Y les quedó cool… tal vez como una versión remasterizada de la canción que ya conocemos, pero suena rebien.

Y ya que andamos en esas, te dejamos aquí la historia detrás de la canción.

James Blake – “Death Of Love”

Sombrío, elegante, medio fantasmal, con ese toque cinematográfico oscuro y de pesadumbre que le conocemos. James Blake tiene eso como sello distintivo y nunca falla.

“Death Of Love” tiene ese nivel de pesimismo propio de quien, como dice el título, puede ver el amor en su punto más bajo, en su punto del quiebre. Y si nos permiten la interpretación, es genial porque no habla de un amor romántico específicamente.

El verso “people are losing interest in the best of love” podría ser una reflexión del estado actual del mundo, sumido en la violencia, y en lo fugaz que se sientes las relaciones humanas hoy en día. Está bien buena la canción para reflexionar.

Megadeth – “Ride The Lightning”

En 1983, cuando Metallica despidió a Dave Mustaine, se abrió el círculo de la historia de Megadeth. Y guitarrista se fue, pero dejó canciones como “Ride The Lighting” que significó uno de sus inicios como compositor de letras.

Ahora, 43 años después, Mustaine grabó la canción con su banda. Pero ojo porque de ninguna forma es un cover… como dijo Dave a Loudwire, esta es su versión con muchos detalles específicos que la diferencian de la de Metallica.

Y es emotivo porque “Ride The Lightning” de Megadeth llega como un bonus track del disco homónimo (ya disponible) con el que dice adiós la legendaria banda de thrash metal.

Es algo poético porque el círculo que inició con la salida de Mustaine de Metallica, cierra con este lanzamiento que incluye esta versión. Y bueno, aunque este es el último disco de Megadeth, su adiós será prolongado porque el líder ha dicho que su gira de despedida durará de tres a cinco años.

Anita Tijoux y DJ Dacel – “Vinos y vinilos”

La amistad de Anita Tijoux y DJ Dacel inició por ahí de 1997. Desde entonces, han colaborado continuamente con ella en los versos mientras él maneja los beats. Y ahora, el par de artistas quieren homenajear a su amistad.

Así lo harán con el EP titulado 97, que sale en marzo, y del que desprenden esta nueva canción llamada “Vinos y vinilos”. Es esa rola ideal para celebrar a esas profundas amistades con las que uno comparte el amor por la música…

Y es que, la neta, siempre es un buen plan armar una reunión entre compas con unos buenos vinilos y unos tragos. Chido flow el de la rola, por cierto.