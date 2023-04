El body shaming y los señalamientos de la gente sobre los cuerpos de las personas, no son nada nuevo en la industria del entretenimiento. Pero ahora más que nunca, ese tipo de comentarios negativos se cuestionan de manera mucha más directa. El ejemplo lo pone Ariana Grande, quien ha pedido en redes sociales que paren los críticas sobre su cuerpo.

Desde hace años, las redes sociales y diferentes medios han hablado intensamente sobre el físico de la cantante, desde que se dio a conocer principalmente en series adolescentes como Victorious de Nickelodeon, hasta este momento de su carrera. Ella, como comúnmente lo hace, se ha mantenido apartada lo más posible de esas polémicas.

Pero ahora, Ariana lanzó un mensaje contundente sobre el tema, haciendo un llamado a los fans y todo el mundo para que ese tipo de señalamientos paren o al menos, se realicen con mesura.

Ariana Grande. Foto: Getty.

El directo mensaje de Ariana Grande tras las críticas y comentarios sobre su cuerpo

Este martes 11 de abril, Ariana Grande respondió a las críticas y comentarios que desde hace mucho tiempo, se han encontrado en sus redes sociales. Fue a través de su cuenta de TikTok donde dio a conocer su postura. “No hago esto a menudo, porque no soy buena en esto no me gusta…“, dice al inicio de su mensaje la también actriz.

“Quiero hablar de las preocupaciones de ustedes sobre mi cuerpo… Creo que deberíamos ser más amables y no sentirnos tan cómodos cuando hablamos de los cuerpos de la gente sin importar nada. Si crees que decir algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable, no saludable, grande, pequeño, esto, aquello, sexy, no sexy… simplemente no deberíamos hacerlo”, agregó Ariana.

Ariana Grande agregó que “hay formas de felicitar a alguien o de ignorar algo que ves y no te gusta…”. Posteriormente, habló de algunos puntos que ella considera importantes para evitar realizar ese tipo de comentarios despectivos sobre el físico de las personas.

Ariana Grande en una presentación en vivo. Foto: Getty.

Ariana Grande habló sobre lo diferentes tipos de belleza y más

La primera cosa que señaló Ariana Grande al responder las críticas sobre su cuerpo, fue que hay diferentes tipos de bellezas y cómo hay distintas maneras de lucir saludable. Ella recordó cómo desde hace tiempo, la gente ha comparado su aspecto actual con el de años atrás, revelando que en realidad ella no era una persona tan saludable como muchos pensaban:

“Sé personalmente que el físico con el que han comparando mi cuerpo actual, era mi versión menos saludable… Consumía muchos antidepresivos y los ingería bebiendo; comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la forma en que ustedes consideran que estaba saludable, pero que de hecho no era mi salud… Ser saludable puede verse diferente”. Ariana Grande sobre su salud en un mensaje de TikTok.

Ariana Grande respondió a los comentarios y críticas sobre su cuerpo en un video de TikTok. Foto: Captura de video.

El segundo comentario de Ariana Grande tras las críticas sobre su cuerpo, se enfocó en cómo a veces las personas hacen ese tipo de señalamientos sin tomar en cuenta lo que la demás gente está atravesando en su vida. Estas fueron sus palabras:

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Entonces, incluso si viene de un lugar amoroso y solidario, esa persona probablemente esté trabajando en ello o tenga una red de apoyo con el que esté trabajando, y nunca se sabe. Así que sean amables unos con otros y con ustedes mismos”. Ariana Grande en su mensaje de TikTok.