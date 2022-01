Backstreet Boys, Kali Uchis, Gwen Stefani y Chvrches en cartel del Tecate Emblema 2022

El 2022 nos sigue trayendo muchas sorpresas en lo que respecta a festivales de música y la emoción no para. Ya tenemos una buena agenda en la mira (se las dejamos POR ACÁ) y ahora, hay que agregar un evento más. Este jueves 27 de enero y luego de mucha espera, por fin se reveló el cartel del Tecate Emblema, que se llevará a cabo el próximo mes de mayo.

Y si lo andaban pensando, están en lo correcto: los organizadores se destaparon con un cartel de lujo que los poperos noventeros amarán pues tendremos a los Backstreet Boys como headliners. La alineación principal del cartel la completan Gwen Stefani, Kali Uchis, Chvrches, Little Simz, Bratty y más.

Todo listo para el Tecate Emblema 2022

Vayan apartando un ahorrito y toda la cosa porque la mitad del año pinta bastante bien en lo que se refiere a los festivales. Ahora, agregamos al calendario el Tecate Emblema, que ya reveló su line-up de lujo para la edición 2022 que se llevará a cabo el 13 y 14 de mayo próximos en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Y agárrense que la cosa viene en grande pues la capital mexa recibirá en este festival a los Backstreet Boys, quienes vienen de lanzar su disco DNA en 2019 y tienen la mira puesta en un álbum navideño para este 2022. Los otros headliners que acompañan son la icónica Gwen Stefani ( a ver si se echa unas rolitas de No Doubt también), Kali Uchis, The Kid Laroi, Morat, Sebastiámn Yatra, Danna Paola, Diplo, Galantis, Little Simz, Chvrches y más. Acá el cartel completo.

¿Y los boletos qué ondita?

Agárrense y aparten su dinerito porque la preventa Citibanamex comienza el 1 y 2 de febrero. El abono general en fase 1 anda en $1650.00 varitos, mientras que el Comfort Pass y el Citibanamex Plus cuestan $2475.00 y $2850.00 pesos respectivamente. Para ir viendo los cambios por fase, puedes ver toda la onda en el sitio oficial del Tecate Emblema y en Ticketmaster.

El festival también detalla que para el acceso, será necesario presentar el boleto, una identificación oficial y constancia completa de vacunación. En caso de no tener esta última, podrás presentar una prueba negativa de COVID-19 de laboratorio privado autorizado (sin importar la edad que tengas). La prueba debe presentarse sin rebasar las 72 horas previas al día en que asistirás al evento.

Ya tienen todo el dato y pues a solo queda disfrutar. ¿Los vemos allá o qué onda?