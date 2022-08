Apúntele bien: Esta es la agenda de conciertos y festivales en 2022

Parece increíble pero en un verdadero parpadear se nos acabó el 2021, un año en el que pasaron un montón de cosas buenas y malas. Sin embargo, estos meses fueron grandiosos para la industria musical, ya que luego de un buen rato sin eventos presenciales y tras adaptarnos a los shows en línea, volvieron los conciertos y festivales a México. Y por supuesto que andamos contentos porque extrañábamos ver a nuestros actos favoritos sobre un escenario.

Sin duda, esta fue una gran noticia no solo para los que amamos escuchar música en vivo y a todo color, también para todos aquellos que dependen de estos eventos. Y aunque las cosas todavía no están 100% normales, poco a poco la industria se anda recuperando del duro golpe que sufrió gracias al coronavirus, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque se están anunciando un montón de shows importantes para el próximo año a los que les traemos ganas.

Imagen ilustrativa/Foto: Pexels

Como sabemos que en Sopitas.com tenemos a un montón de lectores que les encanta la música y sobre todo, ver a sus artistas y bandas favoritas junto a miles de personas y apretados frente a un escenario, acá les traemos nuestra agenda con todos los conciertos y festivales que hasta el momento están confirmados para el 2022. Y sí, hay para escoger y para todos los gustos, pero vamos por partes. Corran por papel y lápiz porque los necesitarán.

Febrero

Bahidorá

Fechas: 18, 19 y 20 de febrero

Lugar: Las Estacas, Morelos

A menos de que se anuncie algo más –que no creemos– los conciertos volverán en 2022 con un eventazo bastante esperado, el Carnaval de Bahidorá. Hace unos días, el festival nos sorprendió anunciando un verdadero cartelazo encabezado por el regreso a nuestro país de Kings of Convenience luego de casi 10 años, así como la visita de James Blake y un montón de actos que seguramente armarán una enorme fiestota en Las Estacas.

Foto: Bahidorá

Ximena Sariñana

Fecha: 19 de febrero

Lugar: Teatro Metropólitan, CDMX

Por supuesto que en esta enorme lista de conciertos y festivales de 2022, no podíamos dejar pasar el show de Ximena Sariñana. La cantante y productora mexicana cerró el 2021 con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Amor Adolescente, donde colaboraron artistas com Tessa Ia, Ximena Chiunti, Flor de Toloache y más. Pero el próximo 19 de febrero y ante el icónico Teatro Metropólitan de la CDMX, presentará este material discográfico en un show sumamente especial.

Foto: OCESA

Kings of Convenience

Fecha: 23 y 24 de febrero

Lugar: Teatro Ángela Peralta, CDMX

Si algo nos queda muy claro es que a Erlend Øye le encanta México. Es por eso que a menos de un año de su más reciente presentación junto a The Whitest Boy Alive y para sorpresa de muchos, regresará a la capital chilanga para tocar junto a Eirik Glambek Bøe en uno de sus proyectos más queridos: Kings of Convenience. El dúo sueco dará un concierto en el Teatro Ángela Peralta junto a Vacación (el proyecto de Caloncho y David Aguilar) en un par de shows que prometen ser íntimos y únicos.

Foto: Cortesía

EDC

Fechas: 25, 26 y 27 de febrero

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX

Por supuesto que en 2022 no nos podía faltar el Electric Daisy Carnaval –o EDC para los compas–. Luego de posponerlo, este festival volverá con un enorme lineup conformado por grandes nombres dentro de la música electrónica actual como Deadmau5, DJ Snake, Alesso y más. Todo eso combinado con actos emergentes y talento nacional, harán que bailemos como si no hubiera un mañana durante tres días en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Foto: EDC México.

Marzo

Soda Stereo – Gracias Totales

Fecha: 9 de marzo

Lugar: Palacio de los Deportes, CDMX

En 2020 –y antes de que el coronavirus se convirtiera en un tema serio a nivel mundial–, Zeta Bosio y Charly Alberti nos presentaron Gracias Totales en el Foro Sol. Esta es una gira donde los integrantes de Soda Stereo tocan los clásicos de la legendaria banda argentina junto a grandes invitados. Y este 2022, volverán con este concepto para dar un concierto en el Palacio de los Deportes con artistas del tamaño de Mon Laferte, Julieta Venegas, Rubén Albarrán, León Larregui, Gustavo Santaolalla y más.

Foto: OCESA

Foo Fighters

Fecha: 15 de marzo

Lugar: Foro Sol, CDMX

Sin duda, los Foo Fighters son una de las bandas que queríamos ver en 2021. Tuvimos una probadita de su show ese mismo año en Pa’l Norte (ACÁ pueden checar cómo se puso), pero todos los fans chilangos de Dave Grohl y compañía tuvieron que esperar hasta 2022 para verlos en vivo y a todo color. Sin embargo, podemos decirles que la espera valdrá la pena porque seguramente darán un conciertazo donde sonarán clásicos y las rolas de su nuevo disco.

Foto vía Twitter: @foofighters

Vive Latino

Fechas: 19 y 20 de marzo

Lugar: Foro Sol, CDMX

Después de casi dos años, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, conocido por todos como el Vive Latino, regresará a nuestras vidas con un cartel tan diverso que tiene para todos los gustos. Entre los actos más importantes de esta edición, tenemos a nombres como Pixies, Limp Bizkit, Black Pumas, Milky Chance, C. Tangana, Julieta Venegas, Los Fabulosos Cadillacs, Mogwai y hasta la Banda MS prenderán al Foro Sol.

Foto: Vive Latino.

IDLES

Fecha: 23 de marzo

Lugar: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX

Nos dolió y gacho cuando IDLES canceló su debut en la CDMX, justo cuando el coronavirus se convirtió en pandemia. Pero en 2020 y para sorpresa de todos, la banda británica estrenó un discazo, Ultra Mono y por si esto no fuera suficiente, este año presentarán un nuevo álbum llamado Crawler. ¿Pero saben qué es lo mejor de todo? Que en unos cuantos meses los veremos por primera vez en México junto a Wet Leg, en un concierto lleno de guitarrazos y moshpit.

Foto: OCESA

The Drums

Fecha: 23 de marzo

Lugar: Pepsi Center, WTC; CDMX

El 2021 también fue un año lleno de aniversarios de discos impresionantes. Tal es el caso de Portamento, el segundo material discográfico de The Drums que aunque no lo crean, cumplió una década desde su lanzamiento. Es por eso que para festejarlo, Jonny Pierce regresará a la CDMX en 2022 para tocar este álbum maravilloso de principio a fin, en una noche que ningún fan de este proyecto neoyorquino se puede perder porque pinta ser algo muy especial.

Foto: OCESA

Coldplay

Fechas: 25, 26, 29 y 30 de marzo; 3, 4, 6 y 7 de abril

Lugar: Estadio Akron, Guadalajara; Estadio BBVA, Monterrey; Foro Sol, CDMX

Vaya sorpresa que nos llevamos hace unos meses cuando Coldplay anunció con bombo y platillo que en 2022 regresarán a México y en plan grande. Además de revelar que se presentarían en Monterrey (25 y 26 de marzo), Guadalajara (29 y 30 de marzo) y finalmente cerrarán con broche de oro con tres fechas en la CDMX (3, 4, 6 y 7 de abril), donde además de tocar esos hits que tanto nos encantan, también presentarán su nuevo disco: Music of the Spheres.

Foto: OCESA

Abril

Tecate Pa’l Norte

Fecha: 1 y 2 de abril

Lugar: Parque Fundidora, Monterrey

Luego de su ascendente regreso en 2021, Tecate Pa’l Norte nos dejó con el ojo cuadrado porque, a días de volver oficialmente, confirmaron que el festival estaría de vuelta en 2022 en la tierra de la carnita asada. El próximo 1 y 2 de abril tenemos una cita en el Parque Fundidora para cantar y pasarla bien junto a The Strokes, Martin Garrix, The Libertines, Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, Caribou, Parcels, Simple Plan y muchos más.

Foto: Tecate Pa’l Norte

Parcels

Fecha: 1 de abril

Lugar: Pepsi Center WTC, CDMX

Para todos los que aman el funk y el electropop, estamos seguros que se pusieron contentos cuando Parcels reveló que volverían a nuestro país. El 1 de abril, la banda australiana regresará para llenar de buena vibra el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, en un concierto que promete y mucho porque además de tocar rolas que nos encantan, también presentarán su más reciente material discográfico Day/Night. Si se la quieren pasar bomba, este show es LA OPCIÓN.

Foto: OCESA

Ceremonia

Fecha: 2 de abril

Lugar: Parque Bicentenario, CDMX

Otro de los festivales que extrañamos es el Ceremonia. En 202o traían un cartel sumamente llamativo, encabezado por actos como Thom Yorke, FKA twigs y The Chemical Brothers. Sin embargo, por obvias razones tuvieron que posponer esa edición hasta nuevo aviso pero afortunadamente anunciaron que en 2022 volverán en plan grande al Parque Bicentenario de la CDMX con un lineup conformado por A$AP Rocky, Wu-Tang Clan, C. Tangana, Arca, Molchat Doma, Tainy, Nathy Peluso, Natanael Cano y más.

Foto vía Twitter: @CeremoniaFest

A-ha

Fecha: 2 de abril

Lugar: Auditorio Nacional

Para todos los ochenteros nostálgicos, les tenemos una buena noticia. Luego de posponer su primera presentación en nuestro país hasta que la situación lo permitiera, A-ha confirmó que esa fecha que tenían agendada en el Auditorio Nacional de la capital chilanga, se llevará a cabo el próximo 2 de abril. Y sin duda será una presentación para recordar porque además de ser su debut en México, tocarán completito su disco Hunting High and Low, donde viene la enorme “Take On Me”.

Foto: OCESA

Simple Plan y Papa Roach

Fecha: 4 de abril

Lugar: Pepsi Center WTC, CDMX

Ahora sí que llegó el trancazo de nostalgia. Para todos los chavorruqueros que se niegan a bajarse de la patineta y quitarse las bermudas, les tenemos el concierto perfecto, pues Simple Plan y Papa Roach anunciaron con bombo y platillo que unirán fuerzas en un show en el Pepsi Center WTC de la CDMX donde seguramente sonarán sus más grandes clásicos y que nos traerán esa dosis de melancolía adolescente que tanto necesitamos.

Foto: OCESA

The Killers

Fechas: 26, 27 y 29 de abril; 1 de mayo

Lugar: Arena Monterrey, Monterrey; Foro Sol, CDMX; Estadio 3 de marzo, Zapopan

Sin duda, una de las noticias que nos hizo saltar de la silla fue cuando The Killers confirmó que luego de casi cuatro años de sus más recientes presentaciones en México y tras lanzar dos álbumes en este par de años, Imploding the Mirage y Pressure Machine, volverán a nuestro país para presentar estos discos así como sus clásicos en la CDMX, Guadalajara y Monterrey. Y estamos seguros que sus shows serán de los mejores de 2022.

Foto: The Killers

Roosevelt

Fechas: 27, 28, 29 y 30 de abril

Lugares: Foro Frontera, CDMX; Hacienda Benzuza, Jalisco

Sin duda, Roosevelt es uno de los proyectos dance y electrónicos que llevábamos esperando un buen rato acá en México. Sin embargo, si tu fuiste de los que aguantaron por años para ver a Marius Lauber en vivo y a todo color, te tenemos una excelente noticia porque por fin visitará nuestro país. Apunten las fechas porque el 27, 28, 29 y 30 de abril, el DJ y productor alemán nos pondrá a bailar en la CDMX y Guadalajara al ritmo de sus hits.

Foto: Especial

L’Impératrice

Fecha: 28 de abril

Lugar: Pepsi Center WTC, CDMX

¿Tienen ganas de bailar como si no hubiera un mañana y pasarla bien? Bueno, pues no se pueden perder el concierto de L’Impératrice en el Pepsi Center WTC. Sabemos que la banda francesa ya ha tocado de este lado del charco, pero recientemente tuvimos chance de verlos en Trópico y podemos decirles que su presentación fue de lo mejor del festival, porque además de tocar como unos pros sus hitazos y las rolas de su nuevo disco, Tako Tsubo, se lucieron dando un show que nunca olvidarán.

Foto: OCESA

Sigur Rós

Fechas: 28 de abril; 3 y 5 de mayo

Lugares: Teatro Metropólitan, CDMX; Auditorio Citibanamex, Monterrey; Auditorio Telmex, Guadalajara

Vaya sorpresa que nos dio Sigur Rós. Además de su presentación como headliners del festival Vaivén, la agrupación islandesa confirmo que también darán un par de conciertos más en otras ciudades de nuestro país. El 28 de abril, y el 3 y 5 de mayo, Jónsi y Goggi tocarán en CDMX, Monterrey y Guadalajara respectivamente, en unos shows llenos de magia, buena vibra y pasajes musicales que estamos seguros que los dejarán con la boca abierta.

Foto: OCESA

Vaivén

Fecha: 30 de abril

Lugar: Jardines de México, Morelos

La festivaliza pinta muy bien en 2022, pues la gran mayoría anunció su regreso triunfal para el siguiente año. Entre ellos esta el Festival Vaivén, que luego de mucha espera confirmaron que la fiesta regresará a los Jardines de México con un lineup increíble que tiene algo para todos los gustos. Sigur Rós, Porter Robinson, Jungle, Cut Copy, LANY, Kongos y Ed Maverick son solo algunos de los talentos que se presentarán en esta edición.

Foto: Vaivén

Mayo

boy pablo

Fechas: 29 de abril y 1 de mayo

Lugares: Auditorio Río 70, Monterrey; Lunario del Auditorio Nacional, CDMX

Después de volarnos la cabeza con sus presentaciones en Corona Capital y Tecate Pa’l Norte, y a menos de un año de su más reciente visita, boy pablo regresará a México para dar un par de conciertos importantes en nuestro país. El artista chileno-noruego volverá para tocar en el Auditorio Río 70 y el Lunario del Auditorio Nacional, dos shows que simplemente no se pueden perder porque bailarán y cantarán al ritmo de sus rolas.

Foto: OCESA

Smashing Pumpkins

Fecha: 5, 6, 7 y 9 de mayo

Lugar: Teatro Metropólitan, CDMX

Después de casi una década de espera y varios discos más tarde, los Smashing Punpkins regresarán a México, en específico a la capital chilanga. El próximo 5, 6 y 7 de mayo, Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlain y Jeff Schroeder volverán para presentar su más reciente material discográfico, Cyr, en el Teatro Metropólitan de la CDMX. Y sin duda, además de escuchar rolas nuevas, no faltarán los clásicos de esta bandota que tanto nos encantan.

Foto: OCESA

Kakkmaddafakka

Fecha: 6 de mayo

Lugar: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX

Si quieren divertirse como nunca antes lo han hecho en un concierto, definitivamente tienen que lanzarse a ver a Kakkmaddafakka. Aunque no lo crean, ya pasaron casi tres años desde que la banda noruega visitó nuestro país, pero después de mucha espera, por fin regresarán para dar un show en el Pepsi Center WTC donde seguramente tocarán sus más grandes hits y prenderán a todo el público con su explosiva vibra sobre el escenario.

Foto: OCESA

Pulso GNP

Fecha: 7 de mayo

Lugar: Antiguo Aeropuerto, Querétaro

Si hubo un festival que nos dejó con la boca abierta, ese fue el Pulso GNP. En los últimos años ha presentado carteles con talento internacional y nacional bastante equilibrado; sin embargo, para 2022 aventaron la bomba anunciando que Gorillaz serían los headliners de esta edición. También no podemos olvidar a Hot Chip, The Neighbourhood, Cold War Kids, Enjambre, Carla Morrison y Ximena Sariñana, que seguramente se lucirán en Querétaro.

Foto: Pulso GNP

Gorillaz

Fecha: 9 de mayo

Lugar: Auditorio Citibanamex, Monterrey

Y porque no podían dejarnos con un solo show en México, Gorillaz nos sorprendió anunciando con bombo y platillo que por primera vez en su historia, visitarán la tierra de la carnita asada. El próximo 9 de mayo, Damon Albarn tocará con este proyecto que tanto queremos en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, un concierto en el que además de tocar las rolas de sus más recientes discos, seguramente sonarán hits con los que crecimos.

Foto: OCESA

Tecate Emblema

Fechas: 13 y 14 de mayo

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX

Después de posponer su primera edición en 2020, el Tecate Emblema dio señales de vida dos años más tarde y confirmó con bombo y platillo que en 2022 por fin podremos vivir este festival. Y vaya que se volaron la barda con un cartel que tiene algo para todos los gustos, pues el lineup lo conforman artistas del tamaño de Backstreet Boys, Gwen Stefani, CHVRCHES, Kali Uchis, Carly Rae Jepsen, Little Simz, Diplo, Bratty, The Kid Laroi, Tones & I y más, que prenderán al público del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Foto: Tecate Emblema.

Greta Van Fleet

Fecha: 16 de mayo

Lugar: Pepsi Center WTC, CDMX

Puede que a muchos no les guste, pero Greta Van Fleet es una de las bandas más interesantes que han surgido en los últimos años. Sí, su sonido nos recuerda a los grandes del rock de los 70, pero poco a poco han conseguido un sonido propio que los ha llevado a proyectos bastante ambiciosos. Tal es el caso de su más reciente álbum, The Battle of Gardens Gate, el cual presentarán en el Pepsi Center WTC de la CDMX frente a los miles de fans que tienen por acá.

Foto: OCESA

The Strokes – Mac DeMarco – The War on Drugs

Fecha: 19 de mayo

Lugar: Foro Sol, CDMX

Justo antes de cerrar sus presentaciones en nuestro país, The Strokes anunciaron con bombo y platillo que no dejarían con las manos vacías a sus fans chilangos. Julian Casablancas y compañía volverán a la CDMX para dar un concierto en el Foro Sol, donde además contarán con un par de invitados de lujo: Mac DeMarco y The War on Drugs. Sin duda, este es uno de los combos que de plano no se pueden perder porque será algo irrepetible.

Foto: The Strokes.

Death From Above 1979

Fecha: 20 de mayo

Lugar: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX

Si a ti lo que te late son los dúos poderosos, te tenemos buenas noticias porque Death From Above 1979 volverá a la capital chilanga. Fue en la edición 2015 del Corona Capital cuando tuvimos chance de ver a Jesse F. Keeler y Sebastien Grainger en acción, pero luego de casi siete años tendremos a esta bandota canadiense en un concierto en solitario dentro del Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes que seguramente les volará la cabeza.

Foto: OCESA

Metric y Young the Giant

Fecha: 20 de mayo

Lugar: Pepsi Center, WTC

Después de cancelar los shows que darían en El Plaza Condesa, Metric no se quedó con los brazos cruzados y anunció con bombo y platillo que este 2022 regresarán a México. El próximo 20 de mayo tendremos chance de verlos en vivo y a todo color en el Pepsi Center WTC de la CDMX y no vienen solos, ya que en esta ocasión los acompañan Young the Giant y Alex Catalán, en lo que promete ser un concierto lleno de buena vibra y baile que no pueden dejar pasar.

ACTUALIZACIÓN: Young The Giant canceló de último momento su presentación en este evento y en el Corona Capital GDL.

Foto: OCESA

Corona Capital Guadalajara

Fecha: 21 y 22 de mayo

Lugar: Valle VFG, Jalisco

Luego de mucha incertidumbre, muchos rumores –y la chispoteada de Smash Mouth–, el Corona Capital Guadalajara reveló con bombo y platillo que regresará en 2022 con un lineup espectacular. Durante un fin de semana, tendremos chance de ver en la tierra del mariachi y el tequila a The Strokes, Blondie, CHVRCHES, Metronomy, Death Cab For Cutie, Miami Horror, Kings of Leon, The Hives, Chet Faker, Jake Bugg y muchos más, un cartelazo.

Foto: OCESA

LP

Fechas: 27, 28 y 30 de mayo

Lugares: Teatro Diana, Guadalajara; Pabellón M, Monterrey; Auditorio Nacional, CDMX

Luego de dar una presentación espectacular en el Corona Capital 2021, parece que LP se quedó con ganas de tocar en México. Y eso lo dejó claro confirmando que a tan solo unos cuantos meses de su más reciente visita a nuestro país, la cantante y compositora regresará el próximo 27, 28 y 30 de mayo para armar una mini gira por Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, donde además de tocar hitazos como “Lost on You”, también presentará su más reciente material discográfico: Churches.

Foto: OCESA

Interpol

Fecha: 28 de mayo

Lugar: Palacio de los Deportes, CDMX

La relación entre México e Interpol es enorme, se sabe que el cariño es recíproco entre ambos y no importa cuántas veces nos visiten, siempre estaremos emocionados de verlos por acá. Es por eso que nos puso bastante contento que luego del showsazo que armaron en el Corona Capital 2019, la banda neoyorquina volverá para tocar en el Palacio de los Deportes con Dry Cleaning como invitados. Un dúo que promete mucho en vivo.

Foto vía Twitter: @ocesa_total

Junio

Machaca Fest

Fechas: 25 de junio

Lugar: Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León

Al igual que muchos festivales, este año también tendremos el regreso del Machaca en Monterrey, con el Parque Fundidora como el escenario para volver al icónico evento en la tierra de la carnita asada. Con un lineup variado, Slipknot, Belinda, Panteón Rococó, Reyno, Kumbia Kings y más nos traerán una fiesta musical llena de todo tipo de estilos para todos los gustos.

Foto: Machaca.

Agosto

Rosalía

Fechas: 14, 15, 17 y 19 de agosto

Lugares: Auditorio Nacional, CDMX; Auditorio Telmex, Guadalajara; Auditorio CitiBanamex, Monterrey

Estamos seguros que muchos tenían ganas de que Rosalía anunciara fechas en México, sobre todo después de aquella espectacular presentación que dio en el festival Ceremonia de 2019. Pero después de un buen rato de espera y rumores, la artista catalana confirmó que regresará a nuestro país para promocionar su más reciente disco, Motomami. El 14, 15, 17 y 19 de agosto, la cantante de “SAOKO” se presentará en CDMX, Guadalajara y Monterrey respectivamente, y si ustedes son fans, tienen qué estar ahí.

Foto: OCESA

Septiembre

Franz Ferdinand

Fecha: 3 de septiembre

Lugar: Palacio de los Deportes, CDMX

Parece mentira, pero la última vez que tuvimos chance de ver a Franz Ferdinand en México fue cuando se presentaron en el Corona Capital 2019 como headliners de aquella edición. Sin embargo, si ustedes no pudieron lanzarse al festival, no se preocupen que el próximo 3 de septiembre, Alex Kapranos y compañía regresarán a la CDMX como parte de su gira donde seguramente tocarán sus más grandes hits y clásicos en el Palacio de los Deportes y de plano, no pueden perderse este conciertazo.

Foto: OCESA

Iron Maiden

Fecha: 7 de septiembre

Dónde: Foro Sol, CDMX

Durante los primeros meses de la pandemia y para levantarnos el ánimo, Iron Maiden lanzó un álbum en vivo con los shows que dieron en el Palacio de los Deportes en 2019. Sin embargo, no es lo mismo escucharlos en nuestras casas que verlos sobre el escenario, es por eso que Bruce Dickinson, Steve Harris y compañía confirmaron que en 2022 los tendremos de vuelta para tocar en el Foro Sol y presentar su nuevo disco, Senjutsu.

Foto: OCESA

Dayglow

Fecha: 9 y 11 de septiembre

Lugares: Lunario del Auditorio Nacional, CDMX; C3 Stage, Guadalajara

Qué increíble ha sido el crecimiento de Dayglow, pues en cuestión de años se convirtió en uno de los artistas más interesantes de la actualidad. Luego de sus shows en el Corona Capital 2021 y Guadalajara 2022, este joven músico regresará en septiembre tanto a la capital chilanga como a la tierra del tequila para tocar hits como “Close to Me” o “Can I Call You Tonight?” y presentar su siguiente disco, People In Motion.

Foto: OCESA

Placebo

Fecha: 12 de septiembre

Lugar: Palacio de los Deportes, CDMX

Tuvimos que esperar un buen rato, pero luego de las presentaciones en nuestro país en 2017, Placebo volverá a la Ciudad de México. El 12 de septiembre, Brian Molko y Stefan Olsdal regresarán al Palacio de los Deportes para tocar esas rolas que nos vuelven locos, pero además de echarse las canciones infaltables en su setlist, presentarán su nuevo álbum de estudio, Never Let Me Go, así que será una buena oportunidad para escuchar en lo que han trabajado estos años.

Foto: OCESA

Dua Lipa

Fechas: 21 y 23 de septiembre

Lugar: Foro Sol, CDMX; Estadio Banorte, Monterrey

El 2022 –a memos de que se anuncien más conciertos, claro–, lo cerraremos con una de las artistas que llevábamos un buen rato esperando de vuelta por acá: Dua Lipa. En 2020, la cantante británica lanzó uno de los discos más importantes del año, Future Nostalgia, y por fin tendremos chance de escuchar en vivo y a todo color estas canciones con los espectaculares shows que la artista seguramente dará en la CDMX y Monterrey.

Foto: OCESA

Future Islands

Fechas: 22 y 23 de septiembre

Lugares: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX; Guanamor Teatro Estudio, Guadalajara

Parece mentira, pero ya pasaron cuatro años de la más recientes presentaciones de Future Islands en nuestro país. Afortunadamente este 2022, Samuel T. Herring y compañía regresarán a México en septiembre para rifarse un par de conciertos en la CDMX y Guadalajara, que seguramente estarán llenos de melancolía y emotividad.

Foto: OCESA

Octubre

Rammstein

Fechas: 1, 2 y 4 de octubre

Lugar: Foro Sol, CDMX

Si algo le dolió a los metaleros cuando el coronavirus se convirtió en pandemia en 2020, fue que Rammstein –por obvias razones– pospusiera los conciertos que tenían programados en la capital chilanga. Sin embargo, parece que la espera valdrá la pena porque además de las fechas que fueron sold out, la banda alemana agregó un show más en el Foro Sol de la CDMX y podemos asegurar que será una experiencia que ningún asistente olvidará.

Foto: OCESA

Porcupine Tree

Fecha: 4 de octubre

Lugar: Pepsi Center WTC, CDMX

Tuvimos que esperar casi 12 años para que Porcupine Tree anunciara su regreso triunfal a México, pero al parecer la espera valdrá la pena. Como parte de la gira promocional de su nuevo material discográfico Closure/Continuation, Steven Wilson, Richard Barbieri y Gavin Harrison estarán de vuelta el próximo 4 de octubre en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México para dar un concierto donde además de presentar estas rolas, también sonarán sus clásicos y mostrarán por qué son unos musicazos.

Foto: OCESA

Tecate Coordenada

Fechas: 7 y 8 de octubre

Lugar: Valle VFG, Guadalajara

El Tecate Coordenada se ha convertido en uno de los festivales más populares de Guadalajara y sin duda, su edición 2022 promete ver el regreso de una de las fiestas musicales más seguidas de la escena nacional. Y vaya que vuelven con todo, pues el próximo 7 y 8 de octubre en el Valle VFG tendremos chance de ver a actos como Jack White, Travis, Cat Powe, Polo &Pan, Maldita Vecindad, Caifanes, Carla Morrison y hasta Banda Los Recoditos.

Foto vía Facebook: Tecate Coordenada

Travis

Fecha: 8 de otubre

Lugar: Velódromo Olímpico, CDMX

El amor entre Travis y México es enorme, y eso se nota porque la banda escocesa nos visita cada que tienen oportunidad. Y aprovechando que cumple 20 años su gran disco The Invisible Band, Fran Healy y compñaía regresarán para tocar este disco completito y más clásicos en el Velódromo Olímpico, en un un concierto donde nos acabaremos la voz cantando estos rolones que forman parte del soundtrack de vida de muchas personas.

Foto: Cortesía

Benee

Fecha: 9 de octubre

Lugar: Lunario del Auditorio Nacional, CDMX

En los últimos años, de Nueva Zelanda han surgido artistas increíbles. Pero de este país, recientemente escuchamos a Benee, una chica sensacional que después de sonar en un montón de listas gracias a hits como “Supalonely”, visitará México por primera vez para presentar su álbum Lychee en el Lunario del Auditorio Nacional.

Foto: OCESA

Jack White – Cat Power

Fecha: 9 de octubre

Lugar: Pepsi Cente WTC, CDMX

A pesar de que lo vimos junto a The Raconteurs en el Corona Capital 2019, extrañamos a Jack White en México. Y afortunadamente dentro de muy poco lo tendremos de vuelta en la CDMX para presentar en el Pepsi Center WTC los dos álbumes que lanzó este año: Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive. Pero este gran artista no vendrá solo, ya que lo acompañará una verdadera invitada especial, la espectacular Cat Power. Un concierto alucinante al que no pueden faltar.

Foto: OCESA

Polo & Pan

Fecha: 10 de octubre

Lugar: Auditorio BB, CDMX

¿Tienen ganas de bailar como si no hubiera un mañana? Bueno, pues si no podrán ver a Polo & Pan en Guadalajara y Monterrey, no se preocupen, que el dúo francés dará un show en solitario en el Auditorio BB de la CDMX y pinta para ser una de las noches más memorables del año. Así que prepárense para sacar los pasos prohibidos.

Foto: OCESA

Roger Waters

Fechas: 11, 14 y 15 de octubre

Lugares: Arena Monterrey, Monterrey; Palacio de los Deportes, CDMX

Casi en la recta final del 2022, tenemos el regreso a México de una leyenda de la música que nos encanta ver por acá, el mismísimo Roger Waters. Luego de los conciertos que dio en nuestro país hace tres años, el bajista volverá con la gira This Is Not A Drill. En esta ocasión, la mente creativa de Pink Floyd tocará los clásicos de esta enorme banda y sus propias rolas en un espectáculo de 360 grados que promete dejarnos con la boca abierta.

Foto: OCESA

Tecate Live Out

Fecha: 15 de octubre

Lugar: Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León

Otro festival que nomás no se nos hacía ver de regreso es el Tecate Live Out y por fin, este 15 de octubre de 2022 hace su vuelta en grande al Parque Fundidora de Monterrey con un cartel alucinante. Lorde, Khalid, Jungle, Polo & Pan, Yungblud y Purple Disco Machine son solo algunos de los actos que la romperán en esta edición .

Foto: Tecate Live Out.

Guns N’ Roses

Fechas: 15, 18, 21 y 23 de octubre

Lugares: Feria Xmatkuil, Mérida; Estadio Akron, Zapopan; Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX; Estadio de Béisbol Monterrey, Monterrey

Por último pero no menos importante, veremos de vuelta a una de las bandas más espectaculares en vivo, los Guns N’ Roses. Después de su presentación en el Vive Latino 2020, Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía regresarán a México para armar una gira por nuestro país, con fechas confirmadas en Mérida, Zapopan, la CDMX y Monterrey; así que todos los fans de la agrupación tendrán chance de verlos y escuchar esas rolas que tanto nos encantan.

Foto: Facebook

Jungle

Fecha: 17 de octubre

Lugar: Palacio de los Deportes, CDMX

Luego de rifarse como uno de los grandes actos del festival Vaivén en este mero 2022, Jungle volverá al país el mismo año… pero ahora y debido a la alta demanda, lo harán para reventar ni más ni menos que el Palacio de los Deportes a mediados de octubre donde seguro sonarán varios de sus éxitos de antaño así como algunos de su más reciente disco, Loving In Stereo.

Foto: OCESA

Phoenix

Fecha: 18 de octubre

Lugar: Pepsi Center WTC, CDMX

Este 2022 y tras un buen rato en silencio, Phoenix volvió oficialmente con la rola “Alpha Zulu”. Y aprovechando el lanzamiento desde este sencillo anunciaron que tras aquella espectacular residencia en el Plaza Condesa, regresarán a la CDMX para prender el Pepsi Center WTC el próximo 18 de octubre y sin duda, la banda francesa se lucirá como siempre dando un showsazo alucinante.

Foto: OCESA

Ringo Starr and his All Star Band

Fecha: 19 y 20 de octubre

Lugar: Auditorio Nacional, CDMX

Como recordarán, a finales de 2019 se anunció que Ringo Starr una vez más se presentaría en nuestro país junto a su famosa All Star Band en el Auditorio Nacional. Sin embargo, la pandemia obligó a que se pospusiera dos veces su regreso pero finalmente, el próximo 19 y 20 de octubre volveremos a ver al ex baterista de The Beatles en nuestro país tocando puro hitazo con todos los legendarios músicos que lo acompañan. Un par de conciertos imperdibles.

Foto: OCESA

Jessie Ware

Fecha: 20 de octubre

Lugar: Auditorio BB, CDMX

Después de un buen rato pidiéndola en nuestro país, las oraciones de muchos fueron escuchadas El próximo 20 de octubre, Jessie Ware visitará México por primera vez para dar un gran show en el Auditorio BB de la CDMX, donde presentará su discazo What’s You Pleasure? y tocará puros hits en una noche para bailar como si no hubiera un mañana y hasta que nos duelan los pies.

Foto: OCESA

LANY

Fecha: 22 de octubre

Lugar: Auditorio BB, CDMX

LANY se convirtió en una de las bandas favoritas de México y el grupo también ha demostrado el amor que sienten por sus fans mexas. Es por eso que a meses de tocar en el Festival Vaivén 2022, los tendremos de vuelta en la CDMX el 22 de octubre para tocar en el Auditorio BB donde seguramente sonarán las rolas de su más reciente disco, gg bb xx y los écitos que los consolidaron.

Foto: OCESA

Bring Me The Horizon

Fecha: 26 de octubre

Lugar: Palacio de los Deportes, CDMX

¿Extrañaban a Bring Me the Horizon? Tras sus más recientes presentaciones en 2019, Oliver Sykes y compañía estarán de vuelta el próximo 26 de octubre en el Palacio de los Deportes con tres invitados especiales: Black Veil Brides, Motionless in White y Ice Nine Kills. Así que si tienen ganas de headbanguear duro y entrar a un slam, esta es su oportunidad.

Foto: OCESA

Beach House

Fechas: 28 y 31 de octubre – 2 de noviembre

Lugares: Auditorio Pabellón M, Monterrey; Teatro Diana, Guadalajara; Pepsi Center WTC, CDMX

Después de cuatro años y una pandemia de espera, los deseos de muchos se cumplieron gracias a Beach House. El dúo de Baltimore anunció con bombo y platillo que volverán a nuestro país para armar una mini gira que pasará por Monterrey, Guadalajara y CDMX, tres presentaciones que de plano no se pueden perder.

Foto: Especial

Khruangbin

Fecha: 28 de octubre

Lugar: Pepsi Center WTC, CDMX

Tras sorprendernos con su impresionante presentación en el Corona Capital 2021, Khruangbin regresará a México para hipnotizarnos con su música. El próximo 28 de octubre de 2022, Laura Lee, Mark Speer y Donald “DJ” Johnson volverán a la CDMX para tocar en el Pepsi Center WTC en donde seguramente darán un concierto lleno de buena vibra, psicodelia y melodías que nos harán salir de este planeta.

Foto: OCESA

Metronomy

Fecha: 29 de octubre

Lugar: Pepsi Center WTC, CDMX

Luego de rifarse como. los grandes en el Corona Capital Guadalajara 2022, una de nuestras bandas favoritas volverá a la CDMX. El próximo 29 de octubre, Metronomy regresará al Pepsi Center WTC para presentar su más reciente material discográfico, Small World y si nunca han visto a la banda británica en vivo, le aseguramos que no se arrepentirán de lanzarse a este conciertazo.

Foto: OCESA

Noviembre

Tecate Bajío

Fecha: 5 de noviembre

Lugar: Autódromo de León, Guanajuato

Poco a poco, Guanajuato se está perfilando como una de las mejores ciudades para organizar eventos musicales en nuestro país. Y eso nos queda claro con el cartel del Tecate Bajío, pues el próximo 5 de noviembre en el Autódromo de León, se rifarán grandes artistas nacionales e internacionales como The Cardigans, The Rasmus, Fobia, Carla Morrison, Plastilina Mosh y Zoé.

Foto vía Instagram: @tecatebajio

Zoé

Fechas: 10, 11 y 12 de noviembre

Lugar: Palacio de los Deportes, CDMX

Zoé la sigue rompiendo este 2022. Después de dar una serie de shows a inicios de año en el Palacio de los Deportes, León Larregui y compañía regresarán a este foro tan emblemático de la CDMX para presentar su más reciente material discográfico Sonidos De Karmática Resonancia, en un una noche llena de nuevas rolas y puros hits.

C. Tangana

Fechas: 10, 12, 15 y 16 de noviembre

Lugares: Auditorio Citibanamex, Monterrey; Arena VFG, Guadalajara; Palacio de los Deportes, CDMX

Después de romperla en el Vive Latino, Tecate Pa’l Norte y Ceremonia, C. Tangana volverá a nuestro país con su gira Sin Cantar Ni Afinar para tocar en Monterrey, Guadalajara y CDMX. Así que si no tuvieron chance de verlo en festivales, esta es la oportunidad perfecta para escuchar su discazo El Madrileño y presenciar con sus propios ojos uno de los mejores shows en vivo del año.

Foto: C. Tangana

Corona Capital

Fechas: 18, 19 y 20 de noviembre

Lugar: Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX

Las expectativas por el cartel del Corona Capital se fueron hasta los cielos. Muchos hicieron sus apuestas, pero estamos seguros que nadie imaginaba el lineup que presentarían este 2022, pues es quizá uno de los mejores de su historia. My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Miley Cyrus, Lil Nas X, Two Door Cinema Club y Brian Wilson son solo algunos de los actos que por primera vez prenderán durante tres días la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Foto: Corona Capital

Harry Styles

Fechas: 20, 22, 24 y 25 de noviembre

Lugares: Arena VFG, Guadalajara; Arena Monterrey, Monterrey; Foro Sol, CDMX

Después de posponer los conciertos que tenía programados para 2020 en nuestro país, Harry Styles por fin confirmó que regresará a México en 2022 para presentar su más reciente material discográfico, Fine Line. Serán los próximos 20, 22, 24 y 25 de noviembre cuando el cantante británico dé tres showsazos en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México respectivamente, donde seguramente hará felices a los miles de fans que tiene por acá.

Foto: Especial

Diciembre

Silvana Estrada

Fechas: 7 de diciembre – 16 de febrero de 2023

Lugar: Teatro Metropólitan, CDMX

Este 2022 ha sido uno de los mejores en la carrera de Silvana Estrada, esta joven cantautora mexicana que la está rompiendo en todo el mundo. Después de presentarse en Europa y Estados Unidos, regresará a la CDMX para presentar su álbum debut, Marchita el próximo 7 de diciembre en el Teatro Metropólitan, y sin duda demostrará por qué es una de las artistas de nuestro país más increíble de la actualidad.

Foto: OCESA