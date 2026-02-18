Lo que necesitas saber: Bad Bunny ha participado en películas como 'Bullet Train' y 'Caught Stealing', pero este será su primer protagónico.

Luego de haber triunfado en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl, se vienen más cositas para Bad Bunny. Y así como en el espectáculo que presentó en el Súper Domingo, esta vez hablará de su natal Puerto Rico.

Grandes actores y Alejandro González Iñárritu como productor ejecutivo

De acuerdo con Deadline, el buen Benito volverá a las pantallas bajo la dirección de Residente — ¿¿¿??? Juntos realizarán una película clasificada como “western caribeño” (con tintes épicos y algo de drama), la cual llevará por nombre Porto Rico.

Aunque de primera da la facha de que será algo de bajo presupuesto, parece que no… y si así es, será con un buen reparto: Viggo Mortensen, Edward Norton, Javier Bardem y más acompañarán a Bad Bunny en la aventura del Caribe cuyo guion está a cargo de Alexander Dinelaris (Birdman).

Foto: @applemusic/Instagram

Y hablando de Birdman, la página especializada en noticias del séptimo arte señala que Alejandro González Iñárritu colaborará en esta película como productor ejecutivo.

¿De qué tratará Porto Rico?

Porto Rico no es un proyecto nuevo. De él se venía hablando desde 2023. En ese entonces, se le describió como un drama basado en la vida del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, simplemente conocido Águila Blanca (1874-1932).

Maldonado Román fue encerrado en algunas ocasiones, sin embargo, sus delitos fueron admirados por los campesinos de Puerto Rico (los jíbaros), ya que se les consideró como vendettas en contra de los poderosos y opresores.

Y sobre lo anterior parece que irá la película de Bad Bunny: un hombre liderando a exconvictos en contra de la Corona de España y, en el proceso, buscando su verdadera identidad… aunque todavía no está confirmado y puede que haya algunos cambios a la historia “oficial”.

No será la primera vez que veamos a Bad Bunny en la pantalla grande, aunque sí como actor principal. Antes lo hemos visto con pequeñas participaciones en Bullet Train y Caught Stealing, en esta última dirigido nada menos que por Darren Aronofsky.