Lo que necesitas saber: El puertorriqueño tuvo invitados, referencias culturales, baile, fiesta y más... y aquí, te explicamos a detalle el show.

Fueron meses de debate, polémica, expectativa y uno que otro berrinche (de Trump sobre todo) sobre lo que Bad Bunny mostraría en el show del medio tiempo del Super Bowl.

Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl. Foto: Especial

Se comentó mucho este show por lo que significaba la elección de Bad Bunny para liderarlo: un artista latino con un repertorio completamente en español liderando uno de los escenarios más gringos del deporte y el espectáculo, con la dura política anti-inmigrante latente en Estados Unidos… ¡wow!

10 claves para entender el show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

¿Fue una fiesta como lo prometió en conferencia hace unos días? Sin duda. Pero más que una fiesta, vimos un espectáculo más allá del idioma resaltando la identidad, el orgullo y la celebración de la cultura puertorriqueña y latina.

Y sí, como muchos esperaban, hubo detalles que hicieron del show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl un discurso de apoyo y resistencia. Así que aquí repasaremos esos elementos…

1. Ocasio 64

Bad Bunny vistió un jersey que en la espalda decía ‘Ocasio 64’. Si bien no hay una versión oficial aún, se especula que esto podría ser una referencia al apellido de su mamá, así como al año de nacimiento de esta última.

Por otro lado, también se dice que el ’64’ podría ser una referencia al Congreso número 64 que tuvo lugar en 1917 en Estados Unidos y donde se instituyó la Ley Jones-Shafroth, conocida también como Ley Orgánica de Puerto Rico.

A grandes rasgos, esta ley instauró un gobierno civil a través de elecciones en Puerto Rico, y se le dio la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Esta ley ha ido cambiando con el tiempo, hasta permitir que dicho país pueda elegir su propio gobierno.

Foto: Especial.

2. Diversos simbolismos latinos en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

A lo largo del show de Bad Bunny en el Super Bowl, pudimos ver un montón de referencias de la cultura latina. El inicio con un título que remonta a las telenovelas, puestos de comida callejeros de tacos y otros alimentos, el boxeo…

No solo fue una seña de orgullo puertorriqueño, sino también de lo que nos marca como latinos.

3. Un niño dormido en sillas de fiesta

Bad Bunny no dejó pasar ningún detalle y representó una boda en su show del Super Bowl. En una escena, vimos a un niño dormido en tres sillas, una experiencia que solo los que nacimos en algún país de Latinoamérica entenderemos…

Fotos: NFL

4. ¿Un mini Bad Bunny?

Otra escena nos mostraba a un niño viendo la televisión con su familia, como sintonizando la entrega del Grammy donde Bad Bunny recientemente ganó el premio al Álbum del Año.

Bad Bunny apareció para entregarle el premio al niño, quien parece ser una representación de Benito en su infancia. ¿Quizá una autorreferencia a cómo ha cumplido sus sueños y cómo se ha convertido en inspiración para las infancias?

Foto: NFL.

5. Un homenaje al reggaetón de antaño

Durante una de las transiciones entre el setlist, se pudieron escuchar canciones de Tego Calderón, Daddy Yankee y Don Omar. Esta fue una referencia a tres de los artistas de reggaetón que ayudaron a popularizar el género a finales de los 90 e inicios de los 2000.

Esta fue una forma de homenajear a quienes lo inspiraron y pusieron al reggaetón en marcha a convertirse en un fenómeno mundial, así como un tributo a la música urbana puertorriqueña.

6. Lady Gaga y Ricky Martin, los invitados

Al final, Lady Gaga fue una de las sorpresas en el show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. La artista interpretó “Die with a Smile” en una versión de salsa, un estilo musical tradicional caribeño que también retomó fuera a nivel mundial gracias al disco Debí tirar más fotos.

Esta versión del sencillo de Gaga se unió con “Baile inolvidable”, la canción de salsa que la rompió en ese mismo disco.

Ricky Martin, quien ya ha colaborado con Bad Bunny, también apareció como invitado para introducir “Lo que le pasó a Hawai” mientras estaba sentado en las icónicas sillas blancas de la portada de Dtmf.

Ricky Martin, Lady Gaga y Bad Bunny. Foto: vía redes sociales.

7. La Marqueta

La escenografía de Bad Bunny en el Super Bowl mostró un local llamado La Marqueta. Esto es una representación de un icónico mercado hispano-latino del mismo nombre ubicado en Nueva York.

La inclusión de este lugar emblemático para la comunidad latina en NY podría ser una representación de cómo la cultura latina es parte de Estados Unidos desde siempre.

Foto: NFL.

8. God Bless America… para todos los latinoamericanos

Bad Bunny cerró su show del Super Bowl mencionando la frase “God Bless America”, tradicional de Estados Unidos, pero modificó su significado.

Después de la frase, Benito procedió a mencionar diversos países de América Latina, esto como un discurso que incentiva el mensaje: América no es un país, es un continente con mayoría latina.

Y de pasó, en su balón se podía leer la frase “Together We Are America”.

Imagen ilustrativa. Foto: NFL

9. El amor sobre el odio: ¿Un mensaje para Trump?

A espaldas de Bad Bunny, en una de las pantallas del estadio, se podía leer el mensaje “La única cosa más poderosa que el odio es el amor”. Esto adquiere una dimensión más emotiva en medio de la dura política anti-inmigrante de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump.

Imagen ilustrativa. Foto: NFL

10. El setlist de Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl LX

Aquí te dejamos el setlist que sonó en el show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX.

1. Tití me preguntó

2. Yo perreo sola

3. Voy a llevarte pa PR

4. Eoo

5. Mónaco

6. Die with a Smile (Lady Gaga en una versión salsa)

7. Baile inolvidable

8. Nuevayol

9. El apagón

10. Lo que le pasó a Hawai (intro por Ricky Martin)

11. Café con ron

12. Dtmf