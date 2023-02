El Carnaval de Bahidorá se ha consolidado como uno de los festivales con más propuesta dentro del circuito. No solo por el cartel, que este año está encabezado por Little Dragon, Kokoroko y Mildlife, si no también la experiencia estética que te hace sentir en un lugar místico y relajado.

La experiencia de estar entre la naturaleza y el río turquesa del parque natural de Las Estacas hace que sean varios capitalinos los que huyen un fin de semana al año a este carnaval y sacan sus mejores outfits para lucir piel, eso sí, siempre de manera creativa y “astetik” … como dicen los chavos.

Foto: Isa Cruz / Sopitas.com

Los mejores looks de Carnaval de Bahidorá

Entre glitter, flores, gorras de marinero, bikinis diferentes y hasta salvavidas de Pokemón, los looks de Bahidorá nunca decepcionan y complementan la experiencia de uno de los festivales más eclécticos del país.

Y ahora si… vamos con los looks:

