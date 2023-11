Lo que necesitas saber: Fans de The Hives que tengan su propio grupo, prepárense que ahora podrán formar parte de la 'legión de bandas' de la agrupación sueca alrededor del mundo.

Hace poco vimos al grupo sueco liderado por Pelle Almqvist en el Corona Capital 2023, y dieron uno de los shows más explosivos del festival. Entonces, no se nos haría extraño que algunos se inspiraran para armar una banda de covers de The Hives.

Sí, quizá suena un poco random la idea, pero si la tienen en mente (o si ya tienen una banda para echar el palomazo con los hits de los suecos), entonces deben saber que pueden unirse a un proyecto llamado The Hives Franchise.

The Hives en 2023/Foto: Bisse Bengtsson

Si tienes una banda de covers de The Hives o quieres formar una, entonces esto te interesa

Pues la banda sueca está armando su propia franquicia de bandas alrededor del mundo. La cosa es que, como ellos mismo mencionaron en una reciente publicación en redes sociales, “hemos llegado a un punto en el que no podemos satisfacer la demanda del público para los conciertos” alrededor del mundo.

Pelle y compañía mencionan que a pesar de estar tocando por todos lados en este 2023 –y vaya que le han metido chido a los conciertos y festivales–, se andan quedando un poco cortos en los objetivos que se han trazado.

Claro que este post lo escribieron con un toquesillo de humor y toda la onda, pero la propuesta para las bandas de covers de The Hives va más que en serio. Y si ustedes tienen su proyecto o quieren armar uno, le pueden entrar a la iniciativa.

The Hives está buscando tener su propia franquicia con bandas de covers alrededor del mundo. Foto: Cortesía prensa/Ebru Yildiz.

“Necesitamos varias The Hives. Imaginen un mundo donde The Hives toca en todas las ciudades todo el tiempo. ¡Ese es el mundo en el que queremos vivir!”, escribieron en su publicación de Instagram que pueden ver aquí arribita.

El proyecto permitirá que haya cientos de bandas de covers de The Hives alrededor del mundo que pertenecerán a la franquicia oficial de la agrupación original. Dicho de otro modo, tu banda será un proyecto de covers aprobado por los creadores de “Tick Tick Boom”.

¿Por qué es tan especial? Si bien no se han dado más detalles acerca de esta iniciativa, los The Hives reales dicen que es momento de “hacer negocios juntos y rockear”. Aquí te puedes registrar para entrarle a esta onda franquiciataria.

La banda volvió con nuevo disco en este año

Este es un momento muy especial más allá del proyecto de las bandas de covers de The Hives. El grupo comandado por Pelle Almqvist lanzó en este 2023 su disco The Death of Randy Fitzsimmons, con el que rompieron más de 10 años de ausencia desde su disco Lex Hives.

Y la verdad es que gozamos bastante haberlos visto hace poco en el Corona Capital pues fueron uno de los mejores actos no solo del viernes, sino del festival entero. Si quieren una probadita de cómo se puso su show, aquí abajito les dejamos nuestra videoreseña.

