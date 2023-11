Lo que necesitas saber: No te pierdas nada del festival. Acomódate donde quieras y disfruta lo mejor del Corona Capital 2023 aquí en Sopitas.com.

Llegó el fin de semana más esperado para los amantes de los festivales en México. Y si le caen más tarde o no podrán venir, no se preocupen que aquí les traemos la transmisión y el minuto a minuto del Corona Capital 2023, para que no se pierdan ningún detalle.

Así que acomódense bien, prepárense una botana, una bebida chida o lo que gusten y disfruten con nosotros de lo mejor de esta edición de CC, porque pinta para ser una de las más geniales en la historia.

Imagen ilustrativa del Corona Capital | Foto: Facebook Corona Capital

Habrá transmisión del Corona Capital 2023

Una de las incógnitas para muchos era saber si podrían ver el festival en alguna emisión por internet. Y los entendemos pues aunque no todos pudieron lanzarse, también es un buen plan de fin de semana verlo en la comodidad de casita o donde sea…

Y bueno, por si no tenían el dato, siempre sí se armó la transmisión del Corona Capital 2023. Puedes entrarle al streaming desde los canales de Twitch del festival, de Corona_MX o bien aquí por YouTube donde ya están las dos transmisiones:

Antes que nada: Estos son los precios de las cheves y la merch del Corona Capital 2023

Si estás por entrar al Corona Capital 2023 te recomendamos tomar en cuenta los precios de las cheves y la merch para que tomes tus precauciones y le calcules en cuánto te va a salir la fiesta.

Desde refrescos hasta drinks más elaborados: Aquí te decimos los precios de las chelas, merch y snacks del Corona Capital 2023.

Te puede interesar