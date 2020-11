Como anillo al dedo: Estás son 10 bandas y artistas legendarios que solo Corona Capital podría traer

Gracias a Corona Capital hemos podido presenciar a todo tipo de artistas: algunos emergentes, otros que vienen por primera vez, bandas con un recorrido ya extenso y, desde luego, grupos legendarios. No hay nada como disfrutar de una gran oferta musical en un buen festival.

Y es que si hay algo que nos encanta de una jornada festivalera como esa es agendar nuestro recorrido para que vayamos viendo a todos esos ídolos, uno detrás de otro y entre escenarios, guardando lo mejor para el final. Porque la velada lo vale y los headliners nos esperan impetuosos para que les demos nuestro último aliento del día.

Insistimos: nada como un festival para ver a los más grandes. Es por eso que acá recapitulamos algunas grupos y artistas legendarios -se vale soñar- que solo Corona Capital podría traer a un festival en México (y que nos gustaría que encabezaran el cartel). Pongan chonguitos para ver si en una de esas se arma.

Oasis

Empezamos fuerte y seguro que más de uno de ustedes, lectores, pensará “¡mmm!, imposible”. Sabemos que los hermanos Gallagher difícilmente dejarían sus orgullos de lado y que, por el contrario, preferirían venir por su cuenta con sus proyectos solistas.

Pero es que imagínenselo por un segundo: ellos cerrando el domingo, echándose un setlist de más de dos horas con canciones como “Slide Away”, “Champagne Supernova” o la que sea de tu gusto. No cabe duda que esa sería una de las mejores experiencias en la historia de Corona Capital. Ojalá (ajá, sí) que lo piensen los hermanitos.

Radiohead

Si bien Radiohead ha venido a México en diversas ocasiones como parte de sus giras, es innegable el hecho de que encajarían perfectamente como cabezas de cartel de Corona Capital en algún momento. En más de una ocasión se especuló si tan siquiera Thom Yorke podría venir solo.

Hasta el momento no ha sucedido, pero no sería nada descabellado que en algún momento estos legendarios ingleses retomen las giras -si es que el coronavirus le baja alguna vez- y vengan para ponernos melancólicos pero felices con su música. ¿Te imaginas escuchar “Paranoid Android” en vivo en un CC? ¡Qué cosa sería!

Daft Punk

Corona Capital se ha caracterizado a lo largo de 10 ediciones por su amplia versatilidad en cuanto géneros musicales se refiere. Sobre la tarima del festival hemos visto desfilar a grandes de la música electrónica como Fatboy Slim y The Chemical Brother. Por eso creemos que Daft Punk merece un lugar en CC alguna vez.

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo serían una pasada increíble en el festival, sin duda alguna. Y no solo porque su set incluiría sus más grandes éxitos como “Get Luky”, “One More Time” o “Technologic”, sino que también escucharíamos en vivo algunas de sus colaboraciones más chidas como “Starboy” o “Instant Crush” con The Weeknd y Julian Casablancas respectivamente (obvio sin ellos en el escenario).

The Smiths

Otro sueño guajiro el que andamos manejando por acá con The Smiths. Aunque parece francamente imposible por miles de factores, estamos convencidos que Morrissey y compañía serían perfectos encabezando un cartel del festival.

Ya hemos tenido bandas legendarias inglesas como New Order o al mismo Damon Albarn pisando el escenario del festival. Si los miembros de The Smiths -especialmente Morrissey y Johnny Marr– se aventuraran a la reunión, los organizadores de Corona Capital deberían ir por ellos. Ya mínimo a cualquiera de ellos dos por separado ¿no?

Red Hot Chili Peppers

Sí, sabemos que ellos también han venido de gira solitos. Pero es que la vibra de un festival y de un concierto en solitario no es la misma. Red Hot Chili Peppers sería la cereza perfecta del pastel para alguna edición de Corona Capital sin pensarlo dos veces.

Su sola presencia bastaría para que todos los asistentes se conglomeraran en el escenario por la noche. Y no solo eso: aunque estuviéramos todos cansados por el ajetreo de las horas previas, Anthony Kiedis y compañía lograrían sacarnos energía de la nada con temas como “Give It Away”, “Suck My Kiss” o “By The Way”. Una fiesta total.

Pulp

Pulp es otra banda legendaria de la movida britpop que nos encantaría ver en Corona Capital. Y es que si rememoramos un poquito, el festival ya ha tenido un poquito de aquel movimiento musical inglés con la presentaciones de Damon Albarn (sacando en el repertorio algunos temas de Blur) y a Suede.

Sin embargo, Pulp sería algo diferente y una experiencia sin igual. Vaya, quién no quisiera escuchar “Common People” y vibrar con la energía y poder de esa canción. La experiencia junto Jarvis Cocker y los chicos de Pulp sería para enmarcarse definitivamente.

Eminem

La historia de la música del nuevo milenio no se entendería de la misma manera sin la incursión de Eminem y toda su irreverencia. A pesar de que nunca ha venido a México, es claro que el rapero tiene una fuerte base de fans en el país y no lo puedes negar: todos conocemos alguna canción de The Real Slim Shady.

Sí, sabemos que Corona Capital no es precisamente un festival que destaque por invitar tantos artistas urbanos -aunque M.I.A, Santigold y Die Antwoord hayan estado en ediciones pasadas-. Sin embargo, si hubiera un festival capaz de convencer a Marshall Mathers, ese sería Corona Capital sin duda alguna. Además, sería un hitazo tenerlo (repetimos: se vale soñar).

No Doubt

Grandes exponentes de la música de los 90 han pisado los escenarios de Corona Capital y vaya que han entregado recitales llenos de energía para aquellos nostálgicos de aquella época y las nuevas generaciones. Foo Fighters, Nine Inch Nails y Green Day han sido algunos de los exponentes noventeros que han triunfado en el festival, así que no cabe duda que No Doubt lo haría también.

La banda tenía planeada una gira con todo y Gwen Stefani para celebrar el 25 aniversario de su disco Tragic Kingdom (lanzado en octubre del 95) y, podemos decirlo, quizá Corona Capital hubiera sido una buena parada de la banda . Qué ganas de escuchar “Spiderwebs” o “Don’t Speak” en vivo deberas.

R.E.M.

¿Sabías que el último concierto de R.E.M. previo a su separación en 2011 fue en la Ciudad de México? Así es. La banda comandada por Michael Stipe y Peter Buck dio su último recital el 18 de noviembre de 2008 en el Auditorio Nacional antes de decir adiós pocos años después.

Por ello, sería una ocasión especial e increíble que la banda volviera a las andadas y que mejor escenario que Corona Capital en nuestro país para un hipotética reunión. Tan solo de imaginar cómo sonarían “The One I Love” o “Losing My Religion” en plena noche se pone la piel chinita.

The Verve

Ya tuvimos al buen Richard Ashcroft en Corona Capital edición 2015 y su presentación fue un rotundo éxito. Así que no sería nada raro que una eventual y posible reunión con The Verve llegara al mismo festival con la misma expectativa.

Vaya, el grupo ya posee de nuevo los derechos de “Bitter Sweet Symphony” que The Rolling Stones les quitaron hace años, así que es momento de ponerse las pilas para venir a deleitar a los mexicanos con ese y otros éxitos como “Slide Away”. Sería una velada britpopera noventera divina si lo intentaran ¿no crees?