Lo que necesitas saber: Después de mucha espera, Billie Eilish lanzó su nuevo disco, 'Hit Me Hard and Soft' y claro no faltaron los memes y reacciones al respecto.

No exageramos al decir que muchas bandas y artistas no nos han dado tregua con los lanzamientos musicales. En lo que va del año han aparecido un montón de discos que ya sabíamos que venían en camino, pero también hubo algunos que ni siquiera nos pasaron por la cabeza. Y definitivamente uno de ellos fue Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish.

Fue en 2021 cuando la artista estadounidense estrenó su segundo material discográfico, Happier Than Ever. Tras la gira de este álbum, Billie solo sacó el EP Guitar Songs y “What Was I Made For?”, su rola para el soundtrack de Barbie que le valió su segundo Oscar a Mejor Canción Original. Sin embargo, sus fans ya pedían a gritos que sacara música inédita.

Finneas y Billie Eilish en los Oscar 2024 / Foto: Getty Images

Billie Eilish anunció inesperadamente su siguiente disco: ‘Hit Me Hard and Soft’

Y después de mucha espera, sus súplicas fueron escuchadas. El pasado 8 de abril y luego de varios rumores, Billie Eilish anunció con bombo y platillo que este 2024 regresaría con su tercer álbum de estudio, el cual lleva por título Hit Me Hard and Soft. Por supuesto que fue noticia mundial, pues la industria musical no esperaba un nuevo disco de la cantautora, pero también porque tomó una decisión creativa un tanto arriesgada y poco común para una figura pop.

Lo decimos porque con la revelación de su siguiente material discográfico, Billie dejó claro que no lanzaría ningún sencillo para promocionar este álbum, pues la idea es que todos lo escucharan como un trabajo completo y no en pedacitos con unas cuantas rolas. Además, mencionó que con esta colección de canciones, mostraría un lado más maduro y experimental.

Billie Eilish/Foto: William Drumm

El tiempo se nos pasó volando y luego de unas cuantas semanas, Billie Eilish por fin estrenó Hit Me Hard and Soft este 17 de mayo y claro que dio de qué hablar para bien. Y es que en general, con este tercer disco, la artista estadounidense se ha llevado puros halagos y buenos comentarios, pues hay quienes consideran que es su trabajo más maduro y el mejor álbum que ha sacado hasta la fecha… así como lo leen.

En particular, la gran mayoría ha señalado las letras de Billie y el riesgo que corrió a la hora de explorar otros géneros, ritmos y sonidos. Pero también destacaron la enorme producción de FINNEAS, que como siempre, se lució llevando la propuesta de su hermana y colaboradora al siguiente nivel (por acá les dejamos nuestra reseña de este material).

El internet reaccionó con memes al nuevo disco de Billie Eilish

Como era de esperarse ante un lanzamiento tan importante como este, muchos se desvelaron esperando a las primeras horas del 17 de mayo para ser de los primeros en escuchar Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish en plataformas digitales. Y sí, claro que no faltaron los primeros comentarios y reacciones en el internet de las cosas.

En general, la gran mayoría está de acuerdo con las críticas e incluso hay quienes mencionan que es una obra maestra. Pero también aparecieron los que de plano analizaron cada rola y lo que les hizo sentir. Y para que chequen cómo está más o menos la conversación, a continuación les dejamos los mejores memes y reacciones que nos dejó el nuevo disco de Billlie.

save us billie eilish save us pic.twitter.com/xtbZlIuQ4o — emy (@emysbill) May 15, 2024

billie eilish leaving the studio after recording hit me hard and soft pic.twitter.com/KArFfbBWLu — ًlinda (@selsbossanova) May 16, 2024

“me gustaría hablar en serio cuando dije que ya te había superado, pero eso no es cierto. todavía estoy muy triste".



– billie eilish, blue (2024) #BillieEilish #Hitmehardandsoft pic.twitter.com/yoPvFKqM7k — Antonio (@antoniogarciagj) May 17, 2024

chihiro by billie eilish pic.twitter.com/8tFveIcH12 — lucas ?? (@Lcsesqvl) May 17, 2024

DIOS billie eilish pasando de skinny a lunch es esta pic.twitter.com/bsPWWRuH0A — lucas ?? (@Lcsesqvl) May 17, 2024

así se siente escuchar ESTA parte de chihiro #BillieEilish pic.twitter.com/GlyBC6Zjzm — mar (@marvswx) May 17, 2024

Escuchar HIT ME HARD AND SOFT fue una experiencia religiosa, tenemos album of the year



Billie Eilish la artista que eres, no sé cómo le haces pero con cada álbum nuevo te superas, por favor nunca dejes de hacer música y sigue bendiciendo nuestros oídos por muchos años pic.twitter.com/jsspE1R0Eu — Aileen Ruiz (@Aileendruiz) May 17, 2024

how im feeling listening to billie rn pic.twitter.com/umi8pFPuOr — HEEDlE (@heyheedie) May 17, 2024

No mames TREMENDO álbum que acaba de Lanzar #BillieEilish ???



Esos arreglos en cuerdas están chulísimos pic.twitter.com/lHXggYMyJT — Aaron Jandette (@aaronjandette_) May 17, 2024

Azotame rico y acariciame suave si la dio y sirvió lesbian rights !!! #BillieEilish #HitMeHardAndSoft pic.twitter.com/m4awrcyIb3 — eriol (@eriolhye) May 17, 2024

