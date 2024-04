Lo que necesitas saber: A casi tres años del lanzamiento de su más reciente disco, Billie Eilish anunció los detalles de 'Hit Me Hard And Soft', su nuevo álbum.

Si algo tenemos claro es que este 2024 no nos va hacer falta música para escuchar. De entrada ya sabíamos que varias bandas y artistas planeaban volver este año con discos nuevos bajo el brazo. Sin embargo, por ahí se han sumado nombres que de plano no imaginábamos que sacarían material en estos meses, como el caso de Billie Eilish.

Como recordarán, fue en 2021 cuando la cantante estadounidense lanzó su segundo material discográfico, Happier Than Ever, donde mostró una evolución y terminó de consolidarse como una de las artistas más importantes de esta generación. Por si esto no fuera suficiente, en el camino se llevó varios premios, entre ellos dos premios Oscar por sus rolas para No Time To Die y Barbie.

Finneas y Billie Eilish en los Oscar 2024 / Foto: Getty Images

Billie Eilish por fin reveló los detalles de su nuevo disco

Sin embargo, después de la canción que lanzó para el soundtrack de la película de Greta Gerwig, no estaba claro qué seguía en la carrera de Billie Eilish. Aunque eso sí, comenzó a dar pistas con pósteres que aparecieron en diversas partes del mundo (incluida la CDMX) y agregando a todos sus seguidores de Instagram a sus “amigos cercanos”, dejándonos con más preguntas que respuestas.

Pero ahora, luego de mucha incertidumbre, ya sabemos que era lo que la artista estaba tramando. Resulta que Billie por fin confirmó que este 2024 lanzará su tercer material discográfico, el cual llevará por título Hit Me Hard And Soft y contará con 10 rolas escritas por Eilish y su hermano FINNEAS, quien también produjo las canciones.

Esta es la portada de ‘Hit Me Hard And Soft’, el nuevo disco de Billie Eilish/Imagen: Interscope Records y Darkroom Records

A través de un comunicado, Billie Eilish soltó algunos detalles sobre su nuevo álbum de estudio. De entrada, mencionan que es su trabajo más atrevido a la fecha y que es una colección de canciones diversa pero cohesiva, idealmente para escucharse en su totalidad, de principio a fin. Es por eso que no lanzará sencillos para promocionar este disco, pues la cantautora declaró que quiere “dárselo todo de una vez” a sus fans.

Presuntamente, este material hace exactamente lo que sugiere su título: te golpea fuerte y suave tanto en términos líricos como sonoros, mientras cambia géneros y desafía tendencias a lo largo del camino. “‘Hit Me Hard And Soft’ viaja a través de un vasto y expansivo paisaje sonoro, sumergiendo a los oyentes en un espectro completo de emociones”, dice el mensaje sobre el disco, lo cual elevó nuestro hype hasta el espacio.

Fecha de estreno y tracklist de ‘Hit Me Hard And Soft’

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, Billie Eilish confirmó que su tercer disco estará disponible el próximo 17 de mayo, así que no tendrán que esperar tanto tiempo para escucharlo. Pero también reveló que en las versiones físicas, con la idea de minimizar desperdicios y combatir el cambio climático, utilizarán materiales 100% reciclables. Cool, ¿no lo creen?

Si ustedes quieren ser de los primeros en echarle oído al nuevo álbum de Billie, por acá les dejamos el link para que puedan guardarlo en su plataforma de streaming favorita, aunque si ustedes son fans from hell, de este lado les dejamos el enlace para que armen el CD, vinilo y demás. Y mientras esperamos a que llegue el día de lanzamiento de Hit Me Hard And Soft, a continuación pueden checar el tracklist oficial.

“Skinny” “Lunch” “Chihiro” “Birds of a Feather” “Wildflower” “The Greatest” “L’Amour De Ma Vie” “The Diner” “Bittersuite” “Blue”

Te puede interesar