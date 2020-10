Saquen las carteras: ¡Billie Eilish anuncia un exclusivo concierto en línea!

Este 2020 sería el año en el que los mexicanos veríamos a Billie Eilish dar sus primeros conciertos estelares en la CDMX y Guadalajara, lugares donde la cantante de 18 años llegaría gracias al Where Do We Go? World Tour, gira que a muchos nos emocionó luego de ver el gran espectáculo que Billie brindó en la edición del 2019 del Corona Capital.

Pero ya ni les contamos, ya sabemos lo que pasó: El coronavirus se vino con todo en México, Estados Unidos y el mundo entero, razón por la cual las fechas en vivo de Billie Eilish se tuvieron que posponer sin tener fechas tentativas. Aunque bueno, parece que la compositora estadounidense está dispuesta a entrarle a la ‘nueva normalidad’ con los conciertos en línea.

Billie Eilish ha anunciado un concierto en línea

Y es que este miércoles 7 de septiembre, a través de sus redes sociales, Billie Eilish anunció que ofrecerá un concierto en línea llamado ‘Where Do We Go? The Livestream’. Un show que transmitirá en vivo y en directo el próximo 24 de octubre, a las 5 de la tarde, y al cual el público podrá ingresar a través de un boleto electrónico con un valor de 30 dólares (unos 646 pesos mexicanos).

Los tickets para el show ya se encuentran a la venta en el sitio web https://livestream.billieeilish.com/. De acuerdo a lo mencionado por Billie Eilish, al adquirir el boleto los fans no sólo podrán ingresar al show en línea, sino que además contarán con un acceso a mercancía exclusiva y podrán ver el concierto de Billie Eilish durante 24 horas después de que éste finalice.

BILLIE EILISH – “WHERE DO WE GO?” THE LIVESTREAM

October 24, 2020

Tickets on sale now + exclusive access to merch at a special price for a limited time.https://t.co/Yp3nTngu9J pic.twitter.com/Aa9Odj9OIT — billie eilish (@billieeilish) October 7, 2020

Uno más de los proyectos que Billie Eilish ha tenido durante la cuarentena

Aunque la cuarentena no ha permitido a Billie Elish retomar su gira mundial, eso no quiere decir que la cantautora ha estado desaparecida en el aspecto musical. Y es que durante la cuarentena Billie aprovechó para lanzar sencillos como “My Future”, “No Time To Die” –ésta última que es el tema principal de la película número 25 de James Bond–, y hasta para hacer su debut en el conocido Tiny Desk.

Además, Billie también participó en un concierto benéfico organizado por sir Elton John, el cual buscaba recaudar dinero para combatir el COVID-19 en todo el mundo, y se involucró en otros proyectos como la alianza con Fender para lanzar su propio ukelele. Cosas que nos han hecho no extrañarla tanto, aunque sin duda, el concierto que ofrecerá en los próximos días suena como a uno imperdible. ¿A poco no?