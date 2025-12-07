Lo que necesitas saber: El festival estuvo encabeza por French Montana, Bobby Shmurda y Slim Jxmmi.

No, no es broma. Billy McFarland, conocido por estafar a miles de personas con el ‘Fyre Festtival’, por fin organizó un evento de música “exitoso”. Y es que este fin de semana se llevó a cabo sin ningún incidente el PHNX en Honduras.

Billy McFarland estafó a miles de personas en 2017 con la primera edición del Fyre Festival. Foto: Getty Images

Billy McFarland de Fyre Fest organiza con “éxito” un festival musical

Si pensabas que ya no se sabría nada sobre Billy McFarland luego de que pusiera a la venta el Fyre Festival, estabas equivocado… pues resulta que intentó una vez más hacer un festival de música y, a diferencia de las otras ocasiones, esta vez lo logró.

Y es que parece que la tercera sí era la vencida. Tras el tremendo fracaso del Fyre Festival y el intento fallido de organizar el 2.0, McFarland organizó con “éxito” un festival de música llamado ‘PHNX’ que se realizó este fin de semana en Honduras.

Ahora sí podrá decir que sabe organizar eventos… aunque nunca podrá salvarse de ser recordado por el fraude del Fyre Fest que lo llevó a pasar cuatro años en prisión.. Por si te lo preguntas, pusimos entre comillas “éxito” porque al festival no se ve que realmente hayan asistido miles de personas.

Billy McFarland organiza un festival de música // Instagram:pyrtbilly

¿Cómo se vivió el estival de McFarland?

Según las propias historias de McFarland, el festival realizado este sábado 6 de diciembre en Honduras contó un escenario, un bar y hasta una de livestream (porque sí, transmitieron en vivo el evento).

Además, el festival estuvo encabeza por French Montana, Bobby Shmurda y Slim Jxmmi, quienes hicieron bailar a las personas que asistieron, así que sí, por fin logró cumplir su sueño. Habrá que esperar si realizará los otros tantos proyectos que ya ha anunciado…