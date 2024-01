La historia de "I’ve Seen It All", la emotiva colaboración de Björk con Thom Yorke

Lo que necesitas saber: La artista islandesa y el frontman de Radiohed nos regalaron una de las mejores colaboraciones de todos lo tiempos, con una canción para una película bastante controversial.

A lo largo de los años, la industria musical nos ha regalado colaboraciones que de plano nos volaron la cabeza, uniendo a bandas o artistas que jamás creímos escuchar juntos en una canción o álbum. Y definitivamente, uno de esos casos es “I’ve Seen It All”, un temazo que cantan a dueto dos nombres muy grandes: Björk y Thom Yorke.

No cabe duda que este par son de los mejores artistas de su generación y de los últimos tiempos, pues cada quien, desde su trinchera, han compuesto discos y rolas que no solo están entre los mejores de la historia, también forman parte del soundtrack de nuestras vidas. Sin embargo, en algún punto de sus carrera, ambos decidieron trabajar juntos en una canción demasiado especial.

Björk fue la protagonista de ‘Dancer in the Dark’ de Lars von Trier

En el 2000, Björk decidió entrarle al cine, convirtiéndose en la protagonista de Dancer in the Dark, la película del controversial director danés, Lars von Trier. En esta cinta llena de drama (que de plano te conmueve hasta los huesos), la artista interpreta a Selma, una trabajadora inmigrante proveniente de Checoslovaquia que llega a vivir a Estados Unidos.

Esta mujer sufre de una enfermedad ocular degenerativa y para evitar que su hijo pase por lo mismo que ella, ahorra lo que puede para pagar una operación que lo salve. Sin embargo, la protagonista se enfrenta a acusaciones sumamente graves que la llevan a terminar con un destino bastante trágico. Una de esas historias que te hacen llorar a moco tendido.

Björk como Selma en ‘Dancer in the Dark’/Foto: Zentropa Entertainments

La artista islandesa colaboró con Thom Yorke para la banda sonora de la película

A Björk no le bastó con ser la estrella de Dance in the Dark. No, junto a Lars von Trier y Sjón (frecuente colaborador de la artista islandesa) escribió canciones para SelmaSongs, la banda sonora de la película y una de ellas fue “I’ve Seen It All”. En la cinta, esta rola la interpreta junto al actor sueco, Peter Stormare. Pero en la versión oficial, quien canta esas partes “masculinas” es ni más ni menos que Thom Yorke.

Ambos artistas llevaban años conociéndose y admirando mutuamente sus trabajos. Es más, desde antes tenían planeado hacer juntos, pero tuvieron que esperar el momento adecuado para armar una colaboración. Específicamente, la cantautora mencionó que fue hasta que encontró la rola perfecta para que el frontman de Radiohead cantara que decidió contactarlo.

“Estaba realmente emocionada con esta canción. Pensé que finalmente tenía una canción que merecía su voz, porque definitivamente es mi cantante masculino favorito en el mundo. Le pregunté, y él, como es el tipo de persona que es, lleno de integridad (no hay ni una pizca de comportamiento artificial del mundo del espectáculo en él), insistió en que aparecería [en el estudio] y estaría allí durante bastante tiempo, por lo que la comunicación en la canción, la grabación, fue real y genuina. No fue un simple ‘yo grabé mi parte en Las Vegas y él grabó la suya’, como si nunca nos hubiéramos visto. Fue todo lo contrario, y eso en realidad vino de él”. Declaró Björk sobre colaborar con Thom Yorke en entrevista para MTV.

Thom Yorke aceptó trabajar con Björk tras varios años de conocerse/Foto: Getty Images

Björk y Thom Yorke trabajaron en “I’ve Seen It All” durante cuatro días en España, donde grabaron la voz del músico británico y además, pasaron el rato juntos sin presiones. Al respecto, la artista islandesa dijo lo siguiente: “Fue idea mía trabajar con Thom (…) Es un alma muy pura y sé que no ‘hace las cosas a la ligera’. Así que fue fantástico que aceptara”.

Sin embargo, en marzo de 2000, la cantautora grabó su parte en Los Ángeles y el resultado fue una canción que te pone la piel chinita, porque además de que la letra habla de alguien que acepta el hecho de que se está quedando ciego. (que representa a la perfección la situación de Selma en Dancer in the Dark), los dos arman una conversación intensa y emotiva sobre un ritmo techno combinado con un hermoso juego de cuerdas.

“La letra de ‘I’ve Seen It All’ no fue escrita completamente por mí, pero fue un proyecto que tomó tres años y realmente disfruté dejarme y obsesionarme con esta dama llamada Selma. Y en cierto modo me enamoré de ella, para ser honesta. Me sentí honrada de ser quien expresara su corazón”. Mencionó Björk sobre lo que representa la letra de esta canción.

Björk nos regaló una versión una interpretación épica de “I’ve Seen It All” en los Oscar de 2001

“I’ve Seen It All” salió oficialmente el 21 de julio del año 2000, sorprendiendo tanto a los fans de Björk como a los de Thom Yorke, pues nadie se imaginaba que una colaboración entre ambos sería tan perfecta. Aunque eso sí, para el video oficial de la rola, la islandesa no contó con el frontman de Radiohead, lo cual hubiera sido increíble, ¿no lo creen?

Para ser exactos, la canción contó con dos videoclips diferentes: uno que toma escenas y materiales de Dancer in the Dark (con Peter Stormare y otros actores bailando en un tren), y otro dirigido por Floria Sigismondi, que en realidad fue una animación web interactiva creada para una campaña de promoción de MTV.

Sin embargo, uno de los momentos más épicos que nos dejó “I’ve Seen It All” (además de la participación de Thom Yorke) fue cuando Björk la cantó en la ceremonia de los Oscar 2001, pues interpretó la rola (que estaba nominada a Mejor Canción Original) usando su icónico vestido de cisne acompañada de una orquesta de 55 músicos. Una de las actuaciones más impresionantes en la historia de los premios de la Academia, sin dudarlo.

Aunque después de esta canción no volvieron a trabajar juntos, Yorke apareció en el documental Inside Björk, el cual repasa parte de la carrera de la cantautora islandesa. De cualquier manera, ambos nos regalaron una canción espectacular y emotiva donde se juntaron dos de los artistas más grandes de los últimos tiempos. Definitivamente, esta colaboración fue un sueño hecho realidad.

