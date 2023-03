En 2007, la Premiere Magazine se armó una lista de las 25 películas “más peligrosas” en la historia del cine. Cintas como Weekend de Jean-Luc Godard y Dancer in the Dark de Lars von Trier o nombres como los de David Cronenberg, Stanley Kubrick o David Lynch, aparecen (y de hecho, este último es el único con dos películas ahí).

Estas películas se consideran peligrosas bajo la siguiente premisa: si vas al cine para escapar de la realidad, estos filmes provocan el efecto contrario. Son abrumadoras, estresantes y dolorosas. En otras palabras, van en contra de Hollywood y toda esa fábrica ideal de sueños.

Sin importar si coincidimos con el significado de “película peligrosa” (por cierto, no estamos de acuerdo), siempre la lista genera debates. Así que aprovecharemos que algunos de sus títulos están disponibles en streaming para hablar de ellos.

‘Eraserhead’ de 1977 está en el puesto número 21 de las películas más peligrosas / Foto: Cortesía Cineteca Nacional

Natural Born Killers (1994)

#4

Natural Born Killers de Oliver Stone aparece en el cuarto puesto de la lista de películas más peligrosas de Premiere. La cinta estuvo rodeada de varias controversias. Para empezar, Quentin Tarantino, al no encontrar el presupuesto que buscaba para hacer esta película, decidió venderla; y así fue como llegó a manos de Oliver Stone.

Stone le hizo muchos cambios a la historia, tantos que Tarantino terminó odiando la película y pidiendo que quitaran su nombre de los créditos. Luego vinieron las críticas por la forma de representar la violencia y la forma sensacionalista de mostrar a sus protagonistas (que, en realidad, ese era el punto de la historia de Stone).

Natural Born Killers se centra en Mickey y Mallory Knox, interpretados por Woody Harrelson y Juliette Lewis, un par de psicópatas que recorren el país matando gente y asegurándose de que todos sepan quiénes son los responsables. Gracias a los relatos de la prensa, es que la comunidad comienza a sentir una atracción aterradora hacia ellos. Natural Born Killers está disponible en Star+ y HBO Max.

Freaks (1932)

#7

Freaks ocupa el séptimo lugar de la lista de películas peligrosas. La controversia alrededor de esta cinta de 1932 bajo la dirección de Tod Browning llegó de todas partes, y con eso queremos decir que dentro y fuera del set ocurrieron cosas terribles.

Fuera del set, la producción de Freaks fue un tormento para los actores con diversas discapacidades, pues fueron apartados de las áreas comúnes para evitar la “incomodidad” de las personas “normales”. Sin embargo, la trascendencia de esta cinta llegó en el set, con su historia, sus protagonistas y la representación de la crueldad, indiferencia, pero también fraternidad.

El director Tod Browning con el elenco de ‘Freaks’, una de las películas peligrosas de Premiere / Foto: Getty Images

Freaks se sitúa en un circo, y tiene como protagonista Hans, un enano que es seducido por Cleopatra, una hermosa trapecista que quiere matar a Hans para quedarse con su herencia y vivir junto a su amante Hercules. La familia de Hans se conforma de los actores que se presentan en el sideshow del circo; y Cleopatra siempre los rechaza para evitar que los demás piensen que ella podría pertenecer con ellos.

Lo interesante es que los freaks siempre abrieron un espacio para Cleopatra a pesar de ser “normal”. Las cosas llegan a su punto máximo cuando por fin Hans y Cleopatra se casan y ella empieza a envenenarlo. Pronto, los amigos de Hans descubren esto, y toman una terrible venganza en contra de Cleopatra: la convierten en una de ellas en el sentido más literal. Freaks está disponible en HBO Max.

Dancer in the Dark (2000)

#8

Dancer in the Dark aparece en el puesto número 8 de la lista de películas peligrosas. Ahora bien. No podemos culpar a la o el responsable de la enumeración de poner en este lugar la cinta de Lars von Trier. Ver a Björk fantasear mientras se encamina hacia la muerte, es una cosa terrible y tristísima.

En el 2000, Dancer in the Dark se llevó la Palma de Oro, pero para muchos fue un ejercicio pretencioso y al mismo tiempo manipulador del cineasta danés. Sin embargo, von Trier sabía bien lo que hacía al presentar una película tan simple como imposible: un cuento de heroínas, villanos y números musicales brillantes.

Björk como Selma Ježková en ‘Dancing in the Dark, una de las películas peligrosas de la lista / Foto: Getty Images

Ambientada en los 60, Björk da vida a Selma, una migrante checa en Estados Unidos que vive en una casa rodante junto a su hijo. Selma tine un hijo pequeño que al igual que ella, está perdiendo la vista. La cosa es que cada centavo que ella recibe con su trabajo en la fábrica, lo ahorra para poder operar a su hijo.

Sin embargo, alguien traiciona la confianza de Selma, pierde el dinero y es condenada por un sistema de justicia que sólo mira las superficies de lo que le conviene. Dancer in the Dark es una cinta complicada, y no se esperaba menos de Lars von Trier, ¿o sí? Si le quieren echar un ojo (no es una broma de mal gusto), está disponible en MUBI.

Blue Velvet (1987)

#9

Blue Velvet de David Lynch aparece en el puesto número 9 de la lista de películas peligrosas de Premiere Magazine. De hecho, como les comentábamos, Lynch es el único que tiene dos películas en esta lista (la segunda es Eraserhead de 1977). Pero la que ocupa uno de los primeros 10 lugares es Blue Velvet.

Confesaremos que nos da un poco de flojera cuando los críticos dicen que con una película de David Lynch sólo hay dos opciones: o la amas o la odias. Eso se da porque los medios quieren que las audiencias, al igual que ellos, busquen un significado objetivo y abolsuto a todo lo que ven en la pantalla.

Dennis Hopper e Isabellla Rossellini en Blue Velvet, una de las películas peligrosas del listado / Foto: Getty Images

¿Qué tiene de malo quedarse sólo con el malestar de una secuencia onírica terrible?, ¿por qué habríamos de racionalizar una pesadilla? Blue Velvet es, quizá, la pesadilla más compleja de Lynch, y por eso, es una película que puedes amar por hermosa, y odiar por aterradora.

Blue Velvet tiene como protagonista a un joven que tras la muerte de su padre, comienza a involucrarse en un misterio que lo lleva al departamento de una cantante que se relaciona, a su vez, con un sujeto violento. Está película disponible en MGM.

Taxi Driver (1976)

#10

Taxi Driver ocupa la décima posición de la lista de películas peligrosas. Esta cinta es considerada una de las mejores dentro de la filmografía de Martin Scorsese sobre los efectos de la soledad y el aislamiento, y cómo cada elemento de un lugar que resulta inhabitable (socialmente hablando), alimenta las obsesiones de un hombre trastornado.

La película está protagonizada por Robert De Niro como Travis Bickle, un exmarine (veterano de Vietnam) que maneja un taxi por la ciudad de Nueva York. Siempre ve a Betsy, una hermosa mujer que trabaja en la oficina de un senador que busca la presidencia.

Robert De Niro en ‘Taxi Driver’, una de las películas peligrosas de Premiere Magazine / Foto: Columbia Pictures

Al mismo tiempo se encuentra con Iris, una menor de edad que se prostituye en las calles de un proxeneta que le hace creer que es su novia. Todo este contexto sólo sirve, como decíamos, para potenciar las obsesiones reflejadas en pensamientos violentos de Travis.

Y el hombre pasa de querer asesinar a un político (sin tener razones políticas detrás, sólo el respaldo de la violencia), a convertirse en el héroe salvador de una ciudad sumida en el caos. Uno de los elementos destacados de Taxi Drivers es el score de Bernard Herrman. Es sensacional. Taxi Driver está disponible en Netflix.

¿Cuál es la lista completa de películas “peligrosas”?

Weekend de Jean-Luc Godard

Un perro andaluz de Luis Buñuel

Romper Stomper de Geoffrey Wright

Natural Born Killers de Oliver Stone

The Lost Weekend de Billy Wilder

Peeping Tom de Michael Powell

Freaks de Tod Browning

Dancer in the Dark de Lars Von Trier

Blue Velvet de David Lynch

Taxi Driver de Martin Scorsese

The Sweet Hereafter de Atom Egoyan

Reservoir Dogs de Quentin Tarantino

Requiem fro a Dream de Darren Aronofsky

Repulsion de Roman Polanski

A Clockwork Orange de Stanley Kubrick

Once Upon a Time in the West de Sergio Leone

M de Fritz Lang

Bad Lieutenant de Abel Ferrara

Happiness de Todd Solondz

Gimme Shelter de Albert Maysles

Eraserhead de David Lynch

Dead Ringers de David Cronenberg

In the Company of Men de Neil Labute

Boys Don’t Cry de Kimberly Pierce

Bonnie and Clyde de Arthur Penn