Blink-182 vuelve al punk rock crudo con su ‘atinada’ rola llamada “Quarantine”

En estos días de encierro, la gran mayoría ha aprovechado el momento para hacer cosas creativas. Hay quien retomó el libro que había dejado arrumbado, o algunos otros que están reventándose las series y películas que están disponibles en las plataformas de streaming. Sin embargo, los músicos están componiendo a pesar de la situación tan rara que enfrenta la música, y sin duda los miembros de Blink-182 han sido de los más activos.

Como recordarán, hace apenas un año, Mark Hoppus y Travis Barker junto a Matt Skiba estrenaron Nine, su más reciente álbum de estudio. Desde entonces, todos le han entrado a un montón de proyectos, el baterista tocó en una sesión con Post Malone donde se aventó puros covers de Nirvana y recientemente colaboró con Run The Jewels en una rola. Por su parte, el bajista ha estado muy ocupado, jugando en The Last Of Us 2 y participando en el podcast del líder de Jimmy Eat World.

Blink-182 se pone las pilas en medio de la pandemia

Hablando en específico de Blink-182 como banda, lo único que habían lanzado en estos días era una colaboración con el artista viral, Oliver Tee. Pero ahora están de regreso con una rola que refleja muuuy bien con el momento que estamos enfrentando –y el título lo dice todo–, pues se llama “Quarantine” y sí, estamos seguros que muchos se identificarán cuando la escuchen.

De acuerdo con SPIN, Travis Barker y Mark Hoppus estuvieron componiendo en estos días de encierro, utilizando la tecnología y cada quien desde su casa. Desde entonces comenzaron a surgir los rumores de que la banda podría lanzar un material completamente nuevo, aunque el baterista solamente declaró que grabaron un EP que aún no tenía fecha de estreno pero que podría llegar a finales del verano.

Y como primer adelanto nos muestra esta canción, una rola brutal que los fans de antaño de la banda californiana amarán, porque en ella vuelven a sus raíces. Dejando a un lado las producciones más sofisticadas, acá nos recuerdan el sonido que tenían en sus inicios, con un tema rápido y potente que va al grano, con Hoppus cantando frases que nos representan a todos como “Pensé que el 2019 estaba jodido” y no podía tener más razón.

Pero basta de hablar, dejen lo que están están haciendo y recuerden los buenos años de Blink-182 escuchando a continuación su ponchada nueva rola “Quarantine”: