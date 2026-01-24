Lo que necesitas saber: Se van los boletos con unas dinámicas bien facilitas... ¿le entran?

Es momento de caerle al primer festival del año en México… y sí, nos referimos a Bahidorá 2026, que siempre es buen plan para salir a relajarse un rato, echar fiesta y disfrutar de la música.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

¿Y ya tienen sus entradas o todavía nadota? Pues andan de suerte porque una vez más, acá en Sopitas.com nos rifamos para que te lances.

Gana boletos para Bahidorá 2026

Te refrescamos la memoria… este año, Bahidorá (que se realizará del 13 al 15 de febrero en el tradicional parque de Las Estacas) tendrá en su lineup a Four Tet, Ricardo Villalobos, The Blessd Madonna, Guitarricadelafuente, Kid Francescoli, Kings Of Convenience, BB Trickz, Paloma Murphy, Ela Minus, Macario Martínez, Ruzzi, Pablopablo, entre otros.

Este es el cartel oficial de Bahidorá 2026. Foto: Cortesía.

Está chidito, ¿no? Y ahí no acaba la cosa pues los boletos que estamos regalando son tipo Oasis Banamex Full Weekend (solo incluye acceso al evento; no incluye traslado, hospedaje/camping, alimentos ni ningún otro complemento ). Aquí puedes checar qué incluye este tipo de cortesía.

Ahora sí… así va a estar la onda para ganar los boletos: tendremos una primera dinámica que encontrarás acá abajo. La neta, está bien facilita y no hay pierde. Y si no ganas en esta primera dinámica, tendremos más en próximos días para que le intentes nuevamente….

Aquí la dinámica 1 para los boletos de Bahidorá

Esta dinámica comienza el viernes 23 de enero a las 6PM y termina el lunes 26 del mismo mes por la tarde. Van las instrucciones:

1. Sigue las cuentas de Sopitas.com (Instagram), Sopitas FM (Instagram), Cinemática (Instagram) y ZUP (Instagram).

2. Suscríbete al newsletter. Aquí puedes hacerlo (te servirá mucho si no ganas en esta dinámica).

3. Contesta esta pregunta bien sencillita:

Menciona a 2 artistas mexicanos que aparecieron junto a Damon Albarn y compañía en el disco Africa Express Presents… Bahidorá. Acá encuentras el dato.

4. Entra a este enlace y llena el formulario con la info que se te pide: nombre completo, número de teléfono, correo electrónico, la respuesta de la pregunta del paso 3.

¡Y listo! Ya estás participando para ganarte boletos de de Bahidorá 2026. ¡Muchísima suerte! Sigue leyendo que hay algunas especificaciones IMPORTANTES.

IMPORTANTE

–– Estas dinámicas son solo para mayores de edad.

–– Debes seguir las redes de Sopitas.com, Sopitas FM, Cinemática y ZUP como se indica en las instrucciones.

–– La dinámica 1 comienza el viernes 23 de enero a las 6PM y termina el lunes 26 por la tarde.

–– Los boletos que te entregaremos en caso de ganar son Oasis Banamex Full Weekend. Puedes consultar qué incluye este tipo boleto aquí.

–– Notificaremos a los ganadores vía correo electrónico con las instrucciones para recibir su boleto.

–– El premio de esta dinámica únicamente contempla los boletos para entrar al festival de Bahidorá 2026. NO INCLUYE TRANSPORTE, HOSPEDAJE/CAMPING, ALIMENTOS NI NINGÚN OTRO COMPLEMENTO.

–– Si ganaste en la primera dinámica, ya no podrás ganar en las próximas. Hay que darle chance a los demás de que también se lleven algo, ¿sí o no?

–– Si no ganas en la dinámica 1, mantente atento a nuestras redes y al newsletter porque estaremos regalando más boletos por ahí en los próximos días con más dinámicas.

–– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.