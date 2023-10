Lo que necesitas saber: El sexto disco de Bombay Bicycle Club, el más ambicioso de su carrera, incluye una colaboración con Damon Albarn, líder de Gorillaz, Blur y The Good, The Bad and The Queen.

Hace siete años los fans de Bombay Bicycle Club no hubieran pensado en escuchar música nueva del cuarteto inglés, pues fue en enero de 2016 cuando la banda anunció un descanso indefinido donde cada uno de sus integrantes se aventuraría a lanzar material como solistas.

La realidad hoy es muy diferente: una reunión después, este 20 de octubre, Bombay Bycicle Club presentó ‘My Big Day’, su sexto álbum de estudio que podemos decir, es también el más ambicioso y complejo que la banda ha presentando en sus 15 años de trayectoria (sin contar los que pasaron en descanso).

Portada de ‘My Big Day’, el nuevo disco de Bombay Bicycle Club. Foto: Bombay Bicycle Club.

Bombay Bicycle Club presentó su nuevo disco ‘My Big Day’

“Hacer un álbum siempre es increíblemente complicado”, nos Ed Nash, bajista de la banda, en una entrevista que tuvimos recientemente. “Si soy honesto, la diferencia con este [álbum] que no tuvimos con los demás es que cuando comenzamos a fabricarlo estaba básicamente bloqueado por la pandemia”.

Nash aseguró que la parte más compleja de realizar ‘My Big Day’ fue sobreponerse al sentimiento de la pandemia, pues la emergencia sanitaria llegó meses después de lanzar su disco ‘Everything Else Has Gone Wrong‘, con el cual terminaron con su pausa musical de tres años.

Foto cortesía Caroline Music// Bombay Bicycle Club

Un disco que se sobrepuso a los sentimientos post-pandemia de COVID-19

“Todos nuestros planes de gira, incluida la de venir a Sudamérica, fueron descartados y lo perdimos todo. Después de que eso pasó, pensé, ‘oh, ¿quiero seguir haciendo esto?'”, comentó Ed Nash sobre lo desalentador que fue empezar de nuevo –musicalmente hablando– después del COVID-19.

“Fue como perder todo el trabajo que habíamos hecho y luego decir, ‘oh, está bien, tenemos que levantarnos y empezar de nuevo’. Ese fue un verdadero desafío”, agregó el bajista. “Estoy seguro de que muchas otras personas pueden identificarse con ese sentimiento”.

My Big Day es el primer disco producido por Jack Steadman, vocalista de la banda

Si bien no todo se veía fácil con la idea de hacer un nuevo disco, Bombay Bicycle Club decidió salir de su zona de confort y por primera vez tomó las riendas de la producción con Jack Steadman, su vocalista, a cargo de este proyecto.

“Eso es algo bastante difícil de hacer porque puedes hacer lo que quieras. No hay nadie que te diga que pares o empieces; si las cosas están terminadas o no están bien o no son buenas”, aseguró el bajista sobre tener al líder de Bombay Bicycle Club al mando.

Bombay Bicycle Club produjo su reciente álbum. Foto: Bombay Bicycle Club (Facebook)

“Así que toma mucho tiempo y se necesita mucha disciplina para ser realmente duro contigo mismo y deshacerte de cosas que, ya sabes, te gustan, pero que en tu corazón sabes no son buenas. Fue bastante difícil hacerlo nosotros mismos”, afirmó.

Ed Nash nos detalló que a diferencia de sus otros discos, las canciones de ‘My Big Day’ a cargo de Jack daban la sensación de poder agregarle cosas infinitas cosas: “Nos permitió seguir haciendo este viaje a través del álbum y armarlo de una manera realmente complicada que nunca serías capaz de hacer si no lo hicieras tú mismo”.

Jack Steadman. Foto: Bombay Bicycle Club (Facebook)

‘My Big Day’ es un disco ambicioso lleno de grandes colaboraciones

Además de la producción a cargo de Steadman, ‘My Big Day’ también se destaca por ser un disco que, a comparación de los anteriores, contó con varias colaboraciones destacables de artistas como Holly Humberstone, Chaka Khan y Damon Albarn.

“Todos tenían que ser personas que aportaran algo nuevo a una canción que nosotros no podíamos lograr por nosotros mismos. No queríamos tener colaboraciones en el disco simplemente porque sí: siempre tenían que elevar la canción a algo nuevo”, nos contó Ed sobre cómo seleccionaron a los artistas para colaborar en el disco.

La banda se lució con varias colaboraciones en ‘My Big Day’. Foto: Bombay Bicycle Club (Facebook)

“Con la canción “Diving”, por ejemplo, tenemos a Holly Humberstone. Nosotros, teníamos la canción terminada desde hacía mucho tiempo, pero necesitábamos que le pasara algo más y alguien tuvo la idea de hacer que ella cantara”, nos contó.

“De repente, se oye una especie de voz femenina entrecortada, como excitante y que ninguno de nosotros podría hacer. Se convirtió en una canción nueva y una canción mejor. Lo mismo le pasa a Nilüfer Yanya, quien canta una canción llamada “Meditate”. Ella es realmente genial”, aseguró.

Bombay Bicycle Club nos contó cómo ocurrió la colaboración con Damon Albarn

A pesar de que todas las colaboraciones en ‘My Big Day’ han dado de qué hablar, una que ha llamado más la atención de los fans es la que Bombay Bicycle Club hizo con Damon Albarn, con quien Jack Steadman ya había trabajado antes (y pocos sabían).

“Probablemente esa sea la mejor historia de todas. Jack había trabajado con él en una ópera que Damon había escrito en Francia y ahí terminó siendo el coreógrafo de esa ópera”, detalló Ed Nash sobre cómo la banda terminó trabajando con el músico.

Damon Albarn/Foto: Getty Images

Comenzamos a trabajar en este álbum y como él es un héroe para todos nosotros,, queríamos saber qué pensaba de la música que habíamos hecho. Entonces Jack fue a tocarle algunas de las canciones para conocer su opinión y mientras escuchaba una de ellas, en lugar de dar su opinión, simplemente escogió una guitarra y comenzó a tocarla. Sin que realmente le pidiéramos que lo hiciera, escribió esta parte para “Heaven” junto con Jack. Y luego dijo, ‘¿sabes qué? ¿Te importa si canto esto? Sería increíble si pudiera’. Nosotros pensamos, sí, absolutamente. Eso es un sueño hecho realidad. ‘Por supuesto, queremos que lo hagas’. No le preguntamos desde un principio porque no creíamos que lo haría, pero él mismo se ofreció. Ed Nash sobre la colaboración de Damon Albarn sobre el disco de Bombay Bicycle Club.

‘My Big Day’ es un regreso especial para Bombay Bicycle Club

Seis discos después, parece que Bombay Bicycle Club ha logrado todo lo que una banda podría desear, ya que incluso el volver después de una pausa indefinida de tres años y seguir activos es algo que no muchas agrupaciones se pueden dar el lujo de hacer.

“Empezamos la banda cuando teníamos 15 años. Y tomamos ese descanso musical cuando teníamos 25. Entonces, en ese período de la adolescencia y los 20, todo lo que habíamos hecho era estar en Bombay Bicycle Club”, relató Ed Nash.

Foto: Bombay Bicycle Club (Facebook)

El bajista confesó que la banda decidió ir por caminos separados por un tiempo para experimentar varias cosas que, sentían, habían perdido al estar en la agrupación por tanto tiempo. Irónicamente, al conseguir esas cosas se dieron cuenta que extrañaban Bombay Bicycle Club.

“Podemos tener algún tipo de familia, construir una casa y hacer cosas como ir a la escuela y tener nuestras propias carreras. Y luego, cuando haces esas cosas, porque nunca antes habíamos hecho eso, te hace darte cuenta de lo buena que era la banda y lo mucho que la extrañamos”, indicó.

La banda regresó después de intentar llevar una vida normal. Foto: Bombay Bicycle Club (Facebook)

“Este disco es mirar hacia atrás en nuestra carrera y todas las cosas que hemos”

De acuerdo con Ed Nash, cuando él, Jack Steadman, Suren de Saram y Jamie MacColl vieron cómo era una vida bastante normal, realmente extrañaron su vida en la banda: “Inicialmente éramos amigos, pero ahora todos somos como una familia. Y no tener eso era algo extraño después de tanto tiempo”.

Los integrantes de Bombay Bicycle Club tuvieron que pasar por el proceso de tener una vida bastante normal para regresar a la banda. Algo que sus fans en todo el mundo, especialmente los de México, agradecieron cuando en 2019 anunciaron su regreso como agrupación.

Captura del video “Eat, Sleep, Wake (Nothing But You”, de Bombay Bicycle Club. Foto: Bombay Bicycle Club (Facebook)

“Al hacer este disco [My Big Day], especialmente con las letras, es mirar hacia atrás en nuestra carrera y todas las cosas que hemos hecho. Estamos muy agradecidos, pero también esperamos con ansias todas las cosas que nos entusiasman”, aseguró Ed Nash.

Y de las cosas que incluye el lanzar un disco nuevo, viene la gira que llegará a México en 2024 si todo sale bien. Y es que Bombay Bicycle Club sabe que aún tiene una deuda pendiente con sus fans de México luego del concierto cancelado por la pandemia.

La banda iba a visitar México, pero la pandemia de COVID-19 se lo impidió. Foto: Ocesa

Bombay Bicycle Club espera regresar a México en 2024 con la gira de ‘My Big Day’

“Creo que estuvimos en México en 2012, pero fui a la Ciudad de México el año pasado, fue sólo como turista y me encantó. Es uno de los mejores viajes que he hecho, la verdad. Buena comida, todos fueron amigables y no puedo esperar a volver”, afirmó el bajista de Bombay Bicycle Club que recuerda mucho su última visita a nuestro país con la banda.

“Recuerdo que cuando estábamos allí con la banda, Jack, Lucy Rose y yo, salimos a caminar por un gran mercado al aire libre durante un día y nos topamos con una especie de baile como el de “Lights Out, Words Gone”. Eso fue muy especial”, comentó el bajista sobre su visita a México de hace 11 años.

“Tengo muy buenos y entrañables recuerdos de estar en México, tanto yo como con la banda”, finalizó Ed Nash en nuestra entrevista donde prometió que Bombay Bicycle Club hará todo lo posible para regresar a Latinoamérica tan pronto como puedan. Y después de escuchar ‘My Big Day’, deseamos que ese momento llegue pronto.

