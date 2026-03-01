Lo que necesitas saber:
Olivia Dean arrasó la ceremonia y se va a casa como la más premiada en esta edición de los BRIT Awards.
La temporada de premios también contempla la música y luego de los ––cada vez menos interesantes–– Grammys hace unas semanas, toca conocer a los ganadores de los BRIT Awards 2026.
Aquí la lista de ganadores de los BRIT Awards 2026
Y es que esta ceremonia, de corte más británico por supuesto, gana cada vez más terreno cuando se trata de premiaciones musicales. Este año, Olivia Dean, quien también ganó el premio a artista revelación en los Grammys 2026, fue quien encabezó la lista de ganadores.
Te dejamos un perfil de Olivia Dean por aquí. Y a continuación, la lista completa de ganadores, primer en las categorías principales.
Álbum británico del año
Dave – The Boy Who Played The Harp
Lily Allen – West End Girl
Olivia Dean – The Art Of Loving
Sam Fender – People Watching
Wolf Alice – The Clearing
Canción del año
Calvin Harris y Clementine Douglas – “Blessings”
Chrystal y NOTION – “The Days (NOTION Remix)”
Cynthia Erivo y Ariana Grande – “Defying Gravity”
Ed Sheeran – “Azizam”
Fred Again, Skepta y PlaqueBoyMax – “Victory Lap”
Lewis Capaldi – “Survive”
Lola Young – “Messy”
Myles Smith – “Nice To Meet You”
Olivia Dean – “Man I Need”
RAYE – “Where Is My Husband”
Sam Fender y Olivia Dean – “Rein Me In“
Skye Newman – “Family Matters”
Artista británico del año
Dave
Fred Again..
JADE
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
Olivia Dean
PinkPantheress
Sam Fender
Self Esteem
Banda británica del año
The Last Dinner Party
Pulp
Sleep Token
Wet Leg
Wolf Alice
Artista revelación
Barry Can’t Swim
Esdeekid
Jim Legxacy
Lola Young
Skye Newman
Artista internacional
Bad Bunny
Chappell Roan
CMAT
Doechii
Lady Gaga
Rosalía
Sabrina Carpenter
Sombr
Taylor Swift
Tyler, The Creator
Banda internacional
Geese
HAIM
HUNTR/X
Tame Impala
Turnstile
Canción internacional
Alex Warren – “Ordinary”
Chappell Roan – “Pink Pony Club”
Disco Lines and Tinashe – “No Broke Boys”
Gigi Perez – “Sailor Song”
Gracie Abrams – “That’s So True”
HUNTR/X – “Golden”
Lady Gaga and Bruno Mars – “Die With A Smile”
Ravyn Lenae – “Love Me Not”
Rose and Bruno Mars – “APT”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Sombr – “Undressed”
Taylor Swift – “The Fate Of Ophelia”
Los ganadores de los BRIT Awards 2026 por género musical
Aquí te dejamos los ganadores de los BRIT Awards 2026 por categoría musical (rock, pop, rap, dance y más)
Mejor acto de rock o alternativo
Blood Orange
Lola Young
Sam Fender
Wet Leg
Wolf Alice
Mejor acto de pop
JADE
Lily Allen
Lola Young
Olivia Dean
RAYE
Mejor acto de rap/hip-hop
Central Cee
Dave
Jim Legxacy
Little Simz
Loyle Carner
Mejor acto R&B
Jim Legxacy
Kwn
Mabel
Sasha Keable
Sault
Mejor acto de música dance
Calvin Harris y Clementine Douglas
FKA Twigs
Fred Again.., Skepta, PlaqueBoyMax
PinkPantheress
Sammy Virji