¿Quién es Olivia Dean? La 'Mejor nuevo artista' de los Grammy 2026 que ya deberías estar escuchando

Este domingo 1 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de los premios Grammy 2026, una que estuvo llena de momentos memorables. Uno de ellos, sin duda alguna, fue ver a la británica Olivia Dean recibir el premio en la categoría ‘Mejor nuevo artista’.

Olivia Dean es una cantautora de pop-soul originaria de Reino Unido

“Estoy aquí como nieta de un inmigrante, soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas”, dijo Olivia Dean, de 26 años de edad, al pasar al escenario de la Crypto.com Arena de Los Ángeles al recibir su premio. Pero, ¿quién es ella y por qué ya suena en todos lados?

Olivia Lauryn Dean es una cantante y compositora de R&B y pop-soul que nació el 14 de marzo de 1999 en el distrito londinense de Haringey.

Como bien lo dijo en su discurso de los Grammy, Olivia es nieta de una mujer que llegó al Reino Unido como parte de la llamada ‘Generación Windrush’, el movimiento de migrantes caribeños que llegaron al Reino Unido entre 1948 y 1971 para cubrir la escasez de mano de obra tras la Segunda Guerra Mundial.

Olivia Dean es la ‘Mejor nuevo artista’ de los Grammy 2026. Foto: Olivia Dean (Facebook)

Quien desde 2019 lleva haciendo ruido en la escena musical de su país natal

De mamá jamaiquina-guyanesa y padre inglés, desde pequeña Olivia Dean mostró una inclinación hacia la música. Apenas estudiaba la primaria cuando ganó el segundo lugar de su primer concurso de canto, comenzó a tomar clases de teatro musical y formó parte de un coro de gospel.

A los 15 años, Olivia Dean fue aceptada en el BRIT School para las Artes Escénicas y la Tecnología, un reconocido colegio situado en Croydon, Inglaterra, del cuál han salido otras artistas de alto renombre como Adele, Leona Lewis, Amy Winehouse y Kate Nash, por mencionar algunas.

The BRIT School es una de las escuelas más prestigiosas del Reino Unido. Foto: The BRIT School (facebook)

Olivia Dean mezcla lo mejor de lo nuevo y lo antiguo del jazz y el soul

Aunque entró a estudiar teatro, con el tiempo Olivia Dean se dio cuenta que lo suyo era la composición de canciones, donde tanto musical como estéticamente hablando, ha conseguido mezclar lo antiguo y lo nuevo del jazz y el soul para una nueva generación.

“Me atrae crear cosas que perduren. Creo que tu trabajo como compositora es intentar documentar una época y tu historia, y hacer sentir cosas a la gente, pero también dejar algo detrás”, mencionó la cantautora británica en una entrevista en octubre de 2025 a la revista Marie Claire.

Foto: Olivia Dean (página de Facebook)

Con dos álbumes que ya la llevaron a estar nominada a varios premios importantes

Si bien Olivia Dean lleva gran parte de su vida dedicándose a la música, fue en el año de 2019 cuando debutó formalmente en la escena musical del Reino Unido con su EP debut ‘Ok Love You Bye’ y fue hasta 2023 cuando su nombre comenzó a hacer ruido al recibir una nominación al Mercury Prize con su álbum debut ‘Messy’.

En ese primer disco, Olivia Dean llamó la atención de mucha gente al presentar canciones donde exploraba y meditaba sobre contradicciones emocionales de una joven que se encamina a ser adulta. Seguramente muchos pudieron escucharla si la vieron en el Corona Capital de ese mismo año.

Por ejemplo, Olivia Dean está nominada a los BRIT Awards de este año

Dos años después, en 2025, nos regaló ‘The Art of Loving’ (2025), un disco donde profundizó sobre vínculos amorosos de distintos tipos y la complejidad de los mismos.

Ese segundo disco incluso la llevó a superar uno de sus primeros récords al convertirse en la primera artista británica, desde nuestra querida Adele, en tener tres sencillos dentro del Top 10 del Reino Unido. Y ya ni hablar de que además consiguió cinco nominaciones a los BRIT Awards de este 2026.

Portada de ‘The Art of Loving, de Olivia Dean. Foto: Capitol Records

Donde figura como una de las favoritas gracias a su estilo musical y visual

Olivia Dean ha mencionado que no sólo usa la música como terapia: “me fascina mi propia mente para comprender quién soy, pero también quién soy para los demás y cómo puedo ser mejor con ellos”, sino que también lo usa para abogar por causas en pro de las mujeres. Algo que aprendió de su mamá y su abuela.

Lo cierto es que la esencia única y la transparencia de Olivia Dean, tanto en su música como en sus letras, la han llevado a esta joven británica a ser una de las voces femeninas más sonadas en la industria actual, donde ya figura en rankings como el de Billboard a lado de voces como las de Billie Eilish o Taylor Swift.

Olivia Dean ganó el ‘Mejor Artista nuevo’ de los Grammy este 2026

Canciones como “Easy To Fall In Love”, “Baby Steps” y “Man I Need” la han llevado no sólo a sonar en plataformas como TikTok, sino a acumular más de 48 millones de oyentes mensuales en otras como Spotify y a llevarse el galardón a ‘Mejor Artista Nuevo’ este 1 de febrero.

Como pueden ver, hay muchas razones por las que Olivia Dean es la artista que sí o sí deben de escuchar (si es que aún no lo hacen) este 2026. Con una gira por Norteamérica en este año, no dudamos que escucharemos a Olivia aún más de lo que lo hemos hecho, ¡así que no la pierdan de su radar!