Pongan mucha atención. Ya tenemos la lista completa de toooooodos los nominados a los Brit Awards 2026. En la categoría de ‘Álbum del año’, una de las más importantes, tenemos a Dave, Lily Allen, Olivia Dean, Sam Fender y Wolf Alice.

También destacan las nominaciones de Bad Bunny y Rosalía en la terna de ‘Artista internacional del año’.

Todavía no sabemos quienes serán los artistas encargados de cantar durante la ceremonia de premiación. Dicen muchos rumores que Harry Styles podría ser uno de los elegidos, pero mientras se hace el anuncio oficial, les dejamos toda la lista de nominados

Artista del año

Dave

Fred again…

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Olivia Dean fotografía vía Instagram

Grupo del año

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice

Álbum del año

Dave – The Boy Who Played The Harp

Lily Allen – West End Girl

Olivia Dean – The Art of Loving

Sam Fender – People Watching

Wolf Alice – The Clearing

Canción del año

Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings

Chrystal & Notion – The Days (Notion Remix)

Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) – Defying Gravity

Ed Sheeran – Azizam

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

Lewis Capaldi – Survive

Lola Young – Messy

Myles Smith – Nice To Meet You

Olivia Dean – Man I Need

Raye – Where Is My Husband!

Sam Fender (with Olivia Dean) – Rein Me In

Skye Newman – Family Matters

Artista internacional del año

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Grupo internacional del año

Geese

Haim

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami

Tame Impala

Turnstile

Canción internacional del año

Alex Warren – Ordinary

Chappell Roan – Pink Pony Club

Disco Lines & Tinashe – No Broke Boys

Gigi Perez – Sailor Song

Gracie Abrams – That’s So True

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami – Golden

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Ravyn Lenae – Love Me Not

Rosé & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

Sombr – Undressed

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Fotografía @taylorswift13 vía X

Artista revelación del año

Barry Can’t Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young

Skye Newman

Lola Young / Foto vía Facebook de la artista

Mejores Actos

Alternativo / rock

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Pop

Jade

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

Raye

Hip-hop / rap / grime

Central Cee

Dave

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

R&B

Jim Legxacy

Kwn

Mabel

Sasha Keable

Sault

Dance

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA twigs

Fred again..Skepta & PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virji

¿Cuándo son los Brit Awards 2026?

La ceremonia de entrega de los Brit Awards 2026 será el sábado 28 de febrero en el Co-op Live de Manchester. La transmisión podrá seguirse a través del canal oficial de Youtube de los premios, tal como en años anteriores, para que no se pierdan ni un solo momento.

