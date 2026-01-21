Lo que necesitas saber:
Pongan mucha atención. Ya tenemos la lista completa de toooooodos los nominados a los Brit Awards 2026. En la categoría de ‘Álbum del año’, una de las más importantes, tenemos a Dave, Lily Allen, Olivia Dean, Sam Fender y Wolf Alice.
También destacan las nominaciones de Bad Bunny y Rosalía en la terna de ‘Artista internacional del año’.
Todavía no sabemos quienes serán los artistas encargados de cantar durante la ceremonia de premiación. Dicen muchos rumores que Harry Styles podría ser uno de los elegidos, pero mientras se hace el anuncio oficial, les dejamos toda la lista de nominados
Nos cuentan si ¿Les gusta o falta alguien?
Artista del año
- Dave
- Fred again…
- JADE
- Lily Allen
- Little Simz
- Lola Young
- Olivia Dean
- PinkPantheress
- Sam Fender
- Self Esteem
Grupo del año
- The Last Dinner Party
- Pulp
- Sleep Token
- Wet Leg
- Wolf Alice
Álbum del año
- Dave – The Boy Who Played The Harp
- Lily Allen – West End Girl
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Sam Fender – People Watching
- Wolf Alice – The Clearing
Canción del año
- Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings
- Chrystal & Notion – The Days (Notion Remix)
- Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) – Defying Gravity
- Ed Sheeran – Azizam
- Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
- Lewis Capaldi – Survive
- Lola Young – Messy
- Myles Smith – Nice To Meet You
- Olivia Dean – Man I Need
- Raye – Where Is My Husband!
- Sam Fender (with Olivia Dean) – Rein Me In
- Skye Newman – Family Matters
Artista internacional del año
- Bad Bunny
- Chappell Roan
- CMAT
- Doechii
- Lady Gaga
- Rosalía
- Sabrina Carpenter
- Sombr
- Taylor Swift
- Tyler, The Creator
Grupo internacional del año
- Geese
- Haim
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami
- Tame Impala
- Turnstile
Canción internacional del año
- Alex Warren – Ordinary
- Chappell Roan – Pink Pony Club
- Disco Lines & Tinashe – No Broke Boys
- Gigi Perez – Sailor Song
- Gracie Abrams – That’s So True
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami – Golden
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
- Ravyn Lenae – Love Me Not
- Rosé & Bruno Mars – APT.
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Sombr – Undressed
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Artista revelación del año
- Barry Can’t Swim
- EsDeeKid
- Jim Legxacy
- Lola Young
- Skye Newman
Mejores Actos
Alternativo / rock
- Blood Orange
- Lola Young
- Sam Fender
- Wet Leg
- Wolf Alice
Pop
- Jade
- Lily Allen
- Lola Young
- Olivia Dean
- Raye
Hip-hop / rap / grime
- Central Cee
- Dave
- Jim Legxacy
- Little Simz
- Loyle Carner
R&B
- Jim Legxacy
- Kwn
- Mabel
- Sasha Keable
- Sault
Dance
- Calvin Harris & Clementine Douglas
- FKA twigs
- Fred again..Skepta & PlaqueBoyMax
- PinkPantheress
- Sammy Virji
¿Cuándo son los Brit Awards 2026?
La ceremonia de entrega de los Brit Awards 2026 será el sábado 28 de febrero en el Co-op Live de Manchester. La transmisión podrá seguirse a través del canal oficial de Youtube de los premios, tal como en años anteriores, para que no se pierdan ni un solo momento.
|Evento
|Fecha
|Transmisión
|Brit Awards 2026
|Sábado 28 de febrero 2026
|Youtube
(Canal oficial de los BRITs)
