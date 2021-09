¿Quién fue el culpable de la penosa presentación de Britney Spears en los VMA’s de 2007?

Spoiler: no fue su papá… No cabe duda que este 2021, además de la pandemia de COVID-19 y las vacunas, un tema de conversación que estuvo en boca de todos fue Britney Spears, cantante que después de años de abusos por parte de su padre, James Spears, decidió alzar la voz para pedir que le retiren su tutela legal. James Spears y todo lo que hacía con la llamada ‘Princesa del pop’ se convirtieron en noticia gracias al movimiento #FreeBritney, uno con el que millones de fans de la cantante se unieron para pedir que la tutela de Britney, una que le prohibe tener una familia y en donde el 99% del tiempo está controlada con medicamento psiquiátrico (sólo por decir algunas cosas), llegue a su fin. Fue en el año 2007 cuando el mundo comenzó a ver la supuesta caída de Britney Spears Como bien saben, la tutela de James comenzó formalmente en 2008 y después de que el mundo presenciara algunos eventos en la vida de Britney Spears, quien con 27 años ya había dado a los titulares algunos de los colapsos nerviosos y otros acontecimientos muy comentados. No sólo hablamos de cuando la cantante se rapó la cabeza, sino de su presentación en los MTV VMA’s de ese mismo año.

Luego de que todo el mundo fuera testigo de cómo Britney, en un supuesto arranque de ira, se rapó la cabeza en una peluquería de Los Ángeles (y cómo olvidar las fotos de la cantante golpeando el auto de un paparazzi con un paraguas), en el mes de febrero de 2007, los medios de comunicación aseguraban que estábamos ante la caída de la estrella pop. Un día como hoy pero hace 13 años, Britney Spears se rapaba para librarnos de todos nuestros pecados. pic.twitter.com/FHNEVdl3KG — RETRO. (@ImagenRetro) February 19, 2020 Los VMA’s representaban un renacer en su carrera musical Si bien los últimos meses no habían sido buenos para Spears, en el mes de septiembre de ese año se confirmó que participaría en los premios VMA’s que MTV organiza cada año. Acostumbrados a los grandes shows que la cantante brinda a su público, uno esperaba ver a Britney resurgir como una especie de ave Fénix, pero al final ocurrió todo lo contrario. Seguramente recordarán la vergonzosa presentación que Britney Spears brindó ese día en donde salió al escenario con un conjunto de lencería negra, usando ‘playback’ y sin hacer el mayor esfuerzo por bailar una coreografía. Aunque en ese tiempo se habló de que la artista salió drogada al escenario, en realidad el asunto fue más complejo.

Y pudo haber ocurrido eso de no haber sido por Criss Angel

Y es que en febrero de este 2021, después de 14 años, se dieron a conocer los verdaderos motivos (y personas) que llevaron a Britney Spears al desastre durante los Video Music Awards. Uno de los principales fue el famoso mago Criss Angel, quien le cambió los planes de último minuto llevó a la ‘princesa del pop’ y la llevó a hacer una improvisación que no fue la mejor en su carrera.

Fue este año en donde a través del documental ‘Framing Britney Spears’, uno realizado por el New York Times y que contó con entrevistas a personas cercanas a la estrella pop, supimos que para su regreso a los escenarios a finales de 2007, Britney quiso que Criss Angel se involucrara con su show para los VMA’s, en donde buscaba combinar música y magia.

El mago canceló su participación y provocó que Britney Spears diera uno de las peores presentaciones en su carrera

“En 2007 estaban usando su performance como el acto principal, por lo que había mucho en juego. Debido a que era la primera vez que estaba en Las Vegas, su equipo consultó con un mago, Criss Angel”, contó Aminah Abdul Jillil, una de las bailarinas de Britney Spears que participó en la polémica presentación de ese año, la cual se realizó en la llamada ‘Ciudad del pecado’.

Total que al principio Criss Angel aceptó participar en el show de la cantante, sin embargo, el mago constantemente ponía excusas para no asistir a los ensayos –afirmando que no los necesitaba– y un día antes de la presentación de los VMA’s le canceló a Spears, quien junto con su equipo tuvo que montar una nueva coreografía y cambiar la estrategia del show.

“Spears tuvo que aprenderse nuevos pasos de la coreografía, le tuvieron que buscar un nuevo vestuario que al final fue un look antiguo que no le quedó del todo. La cantante no estaba feliz”, contó Dustin Knouse, quien en ese entonces era el encargado de diseñar las ilusiones que en 2007 Criss Angel mostraba a través de su show ‘Mindfreak’, y quien confirmó la versión.

Al final a Britney no le quedó más que salir al escenario y brindar un show que además de ser incómodo para ella, le dio a la prensa las razones para creer que la cantante efectivamente necesitaba ayuda urgente. Situaciones como esa llevaron a su padre a convertirse en su tutor y controlar su vida personal y financiera durante más de una década, algo que como ya sabemos, no fue la mejor de las ideas.