Lo que necesitas saber: En su nuevo disco 'What Now', Brittany Howard le reclama al desamor con su exploración sonora más atrevida, pero sin olvidar sus raíces. ¡Chequen la reseña de este álbum!

Qué travesía sonora la que se ha aventado la talentosísima Brittany Howard desde el ya lejano 2012, cuando junto a un grupo de amigos lanzó un proyectazo conocido como Alabama Shakes, prácticamente un revival de géneros clásicos como blues, rhythm and blues y rock sureño.

A partir de ese momento, su asombrosa presencia en los escenarios, con una voz

poderosísima y un dominio de la guitarra, colocaron a Brittany como una de las

referentes absolutas del renacimiento del rock “clásico”, y con un par de discos en ese proyecto decidió lanzarse como solista con el excelente Jamie (2019), un álbum sobre pérdida con una fuerza narrativa impresionante.

Portada de ‘What Now’, el nuevo disco de Brittany Howard Foto:

Hoy, Howard lanza What Now, una docena de nuevas rolas que vienen tras un rompimiento amoroso que se cuela en las letras, junto con dudas existenciales en su maravillosa voz que jamás nos cansará.

Producido por Shawn Everett (Kacey Musgraves, The War on Drugs, The Killers), el disco toma lo mejor de los talentos de Brittany, y los adentra en las rolas con más ambición en su discografía, aunque a veces la exploración la lleva a terrenos desconocidos que no causan el mismo efecto.

La música como camino a la liberación según Brittany Howard

What Now es un canto reflexivo y exigente a la vida, y desde la abridora “Earth Sign”, Howard grita: “Allá afuera, hay un amor esperándome, puedo sentirlo, no puedo ver, ¿Pero sabré?”.

Abriendo su corazón, ella nos está confesando un temor profundamente humano, en una instrumentalización abrumadora, y con voces de apoyo. Piano, sintetizadores, bajo, y múltiples voces, siguen un crescendo que no parece terminar.

De alguna forma, Brittany nos transmite una profunda catársis al expresarse en este disco, pero una forma distinta al duelo que tenía por la pérdida de su hermana en Jamie, esta vez, nos confiesa que ha estado deambulando con el desamor, pero muestra esperanza en el futuro.

Esto se repite en “Every Color In Blue”, la canción en la que más brilla el rango vocal que tiene Brittany, una verdadera locura. Junto a una trompeta con bastante reverb, nos lleva a la cima de su capacidad como cantante en una absoluta locura de canción que habla sobre lo que ha sentido, pero que no se ve a simple vista.

La rola que da nombre al disco tiene una línea redonda de bajo junto a su voz y el acompañamiento eventual de una guitarra bastante funky que decoran un mensaje empoderado en el que Brittany grita que ya no tiene nada de qué arrepentirse.

Exige liberación tras una relación fallida y no tiene más que gritarlo para encontrar su libertad. El trabajo en guitarras es elegante, y con una complejidad alta, suelta remates por aquí y por allá, mostrando su maestría ahora no en un riff, sino en pequeños solos.

“Red Flags”, “Power To Undo” y “Prove It To You”, siguen la misma línea sin que nos canse el tema principal del disco. Desde la portada, Brittany nos dice que está del otro lado, en una calma contemplativa riquísima.

Entraremos a cómo es que lo ha expresado a través de los géneros, pero eso sí, Brittany Howard tiene una fuerza implacable, que le vimos apenas en noviembre en el Corona Capital 2023.

El solo de “Power To Undo” nos da escalofríos de los buenos, y es que la guitarra distorsionada de Brittany se expresa con la misma potencia que su voz. Destaca la labor de producción, que logra que suenen muchos elementos distorsionados sin saturarse en algún momento.

Algunas exploraciones que confunden, sin olvidar sus raíces en este nuevo disco de Britanny Howard

La frontwoman no escatimó y decidió ir a probar todo lo que se le viniera a la mente, y hay algunos temas que muestran que cruzó la delgada línea hacia una electrónica con su sello. “Another Day”, es un track de poco más de dos minutos, que puede saturar bastante, ya que las percusiones son sólidas y aceleradas.

Para “Prove It To You”, de plano revisamos si habíamos cambiado repentinamente de disco, y es que Howard entrega un house que a veces tiene guitarras distorsionadas, y pareciera una colaboración de su voz en un proyecto ajeno. Es un poco desconcertante y la canción pudo acoplarse al resto de su propia mezcla en el disco, lo que la hace una excepción en un álbum bastante congruente.

El segundo disco de Brittany Howard como solista es una exploración de los

sentimientos posteriores a un rompimiento, y qué sinceridad deja ver en sus canciones, con la voz que tiene imprime una veracidad genuina.

Rolas como “Patience”, regresan a su propia versión de rhythm and blues, lugar dónde mejor suena Brittany Howard, y es aquí cuando más contrasta con rolas que quizás debió dejar para un proyecto alterno o un disco electrónico.

Si son fans (o el disco les encantó al igual que nosotros), pueden encontrar copias físicas del disco, y hasta firmadas por acá. Brittany Howard se encuentra de gira en Estados Unidos y visitará Europa a mediados de año.

Con lo que le vimos en el Corona Capital, esperamos que venga sola a algún foro de nuestro país a estrenar nuevo material. Y bueno, si ya se quedaron hasta acá sigan leyendo que les tenemos una sorpresa.

