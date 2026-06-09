Lo que necesitas saber: Una propuesta que integra transmisiones en vivo, gastronomía, arte y música. Campo Marte 26 será uno de los grandes encuentros del verano en la CDMX para vivir el fútbol y más que eso...

El 11 de junio se da el pitazo inicial del Mundial 2026 y, con él, habrá una serie de conciertos de esos que son imperdibles… todo en un solo lugar: el Campo Marte de la CDMX, donde diario habrá pantalla gigante para ver los partidos y, en noches seleccionadas, algunas de las mejores bandas del momento en vivo.

Campo Marte 26 / Imagen: campomarte26.com

Bandas por día en Campo Marte 26

Desde el primer día del Mundial 2026 iniciarán las presentaciones en el Campo Marte y así será hasta que alguno de los 48 equipos participantes alce la Copa del Mundo… va a ser poco más de un mes bastante intenso. Las fechas de los shows confirmados en Campo Marte 26 son las siguientes:

11 de junio — L’Impératrice

17 de junio — Polo & Pan

19 de junio — Hugel

20 de junio — Parcels

23 de junio — Purple Disco Machine

26 de junio — Mathame

08 de julio — Modeselektor

09 de julio — Claptone

19 de julio — The Avalanches

Mientras dure el Mundial 2026, el plan es Campo Marte… no sólo para ver los partidos, sino para disfrutar de las diversas experiencias gastronómicas y culturales preparadas en el lugar… luego, por la noche, presenciar los conciertos.

OJO: Los boletos y abonos son exclusivos para la experiencia las actividades y transmisiones del evento de día. NO son válidos para ingresar a los conciertos de noche en el Music Pavilion…. Esos son aparte.

Sobre las bandas que estarán en Campo Marte 26

L’Impératrice

Banda francesa de pop y nu-disco que, desde 2012, ha puesto a bailar a millones de fans en sus presentaciones. Cuentan con tres discos, el más reciente: Pulsar de 2024.

Polo y Pan

Dueto proveniente de Francia conformado por Paul Armand-Delille y Alexandre Grynszpan, cuyo sonido es el resultado de electrónica, música del trópico y de diversas latitudes. Ya más que conocidos por el público mexicano… así que el show está garantizado.

Hugel

DJ y productor… también de Francia que muchos conocen por la viralidad que alcanzó con la canción “Bella Ciao”, pero hay mucho más. Uno de los responsables de popularizar el Latin House.

Parcels

Estos ya ni necesitan presentación: una banda exitosa cada que se presenta México (que no ha sido en pocas ocasiones). Esta vez llegarán a nuestro país, luego de que en 2025 editaron el disco LOVED.

Purple Disco Machine

Directamente desde Alemania llega este productor y DJ, mundialmente conocido por darle nueva vida al nu-disco, al funk y al house. Un fan de Prince… algo que se nota desde el nombre y en la manera en que hace música.

Mathame

Puro techno proveniente de Italia. Los hermanos Giovanelli ofrecen en sus shows toda una atmósfera inmervisa, en la que se percibe la fuerte influencia del cine, el anime y sus respectivas bandas sonoras.

Modeselektor

Un dueto que está en escenarios desde mediados de los 90 y cuyo sonido mezcla tanto acid house, como techno, IDM, hip-hop y más. Un proyecto que es de los más recomendados… y no sólo por nosotros, sino por el mismísimo Thom Yorke de Radiohead.

Claptone

Malente y Daniel Brems no sólo son reconocibles por las máscaras que usan, también por su música que abarca el house, deep house y techno adictivo. Un dueto con cuatro discos de estudios y varias colaboraciones.

The Avalanches

Banda de Australia a la que muchos conocieron hace años con el sencillo “Since I Left You” y que es una muestra de lo que es tener maestría en el sampleo y la remezcla. Con decirles que el disco con esta canción mencionada tiene más de 900 samples.