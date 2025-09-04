Lo que necesitas saber: Estamos cada vez más cerca de decirle adiós al 2025 y comenzar el 2026... y que mejor forma de hacerlo que conociendo algunos artistas que llegarán a México el próximo año.

Aunque aún tenemos muchos eventos en lo que resta del año, algunos artistas ya comenzaron a anunciar sus presentaciones en el país para este 2026… así que acá les dejamos algunos conciertos confirmados.

Joe Langridge-Brown dejó claro que sigue amando la música que hace con Nothing But Thieves y viendo la música como fan/Foto: Getty Images

¡The Weeknd en el Estadio GNP Seguros!

Un nuevo artistas se suma a la lista y se trata de nada más y nada menos que de The Weeknd, quien regresa al país el próximo año con un show que promete ser diferente al del 2023.

Empezando porque viene acompañado de Anitta y el escenario que será testigo de este gran espectáculo será el GNP Seguros los días 20 y 21 de abril.

Aunque tooodavía falta un chorro de tiempo para sus dos presentaciones, ve rompiendo tu cochinito pues los boletos estarán a la venta el 8 y 9 de abril (para clientes HSBC) y un día después comenzará la venta general. Y como era de esperarse, todo a través de Ticketmaster.

The Weeknd en el GNP Seguros / Imagen: OCESA

Nothing But Thieves en el Pabellón Oeste

Tras su presentación de 2024, la banda Nothing But Thieves está de regreso a la Ciudad de México y esta vez en un escenario aún más grande, poniendo la vara en alto para su presentación.

Ve anotando en tu calendario, pues la agrupación de rock anunció que se presentarán el próximo 31 de marzo en el Pabellón Oeste.

Eso sí, aunque todavia falta un rato para su presentación… la fecha para poder adquirir boletos está a la vuelta de la esquina. La preventa Banamex arranca este 3 de septiembre y la venta general un día después.

Flyer oficial de la presentación de Nothing But Thieves // X:@ocesa_total

My Chemical Romance en México

Como te lo contamos en su momento, desde mayo sabemos que My Chemical Romance dará un par de conciertos en México con ‘The Black Parade- Alive!’, donde tocarán por completo el famoso disco que la banda sacó en 2006.

Mediante redes sociales, la banda reveló que se presentarán en la Ciudad de México el 13 y 14 de febrero en el ya conocido Estado GNP. Y si, como podrás imaginar, las entradas volaron… ustedes, ¿alcanzaron boletos?