Lo que necesitas saber: Llegó el Hell & Heaven Open Air y sí... muchas cosas se veían extrañas desde hace semanas. Falta de comunicación, errores de logística y más, ocasionaron que el festival de metal se fuera con un mal sabor de boca por parte de los asistentes.

El viernes 3 de noviembre dio inicio el primer día del Hell & Heaven, festival de metal y rock al que le urge una limpia a Catemaco, pues son pocas sus ediciones que “ha salido bien” desde que la empresa encargada de realizarlo cambiara taaaantas veces.

Y es que desde hace unos años el Hell & Heaven ha lidiado con cancelaciones, problemas de logística, falta de comunicación y organización, entre otros errores que lamentablemente ya le han dado una fama no muy buena en México.

El Hell & Heaven 2023 comenzó este año con el pie izquierdo

Con un cartel que pintaba para ser uno de los mejores y más grandes que ha visto el Hell & Heaven en su historia, el festival volvió a ser tendencia por una aparente baja venta de boletos, fallas en su seguridad y otras cosas más que varios usuarios han denunciado en redes sociales.

Un evento que incluso comenzó con el pie izquierdo a pesar de tener headliners como Muse, Slipknot, Helloween, Guns N’ Roses, Billy Idol y otros grandes nombres.

Múltiples cancelaciones de bandas que no se dieron a conocer por parte del Hell & Heaven

Fueron más de 30 bandas las bandas que cancelaron su participación del Hell & Heaven Open Air. Lo curioso del caso es que algunas de ellas incluso le comunicaron al festival que ya no se presentarían en Toluca, y más allá de eso, unas bandas fueron tajantes en sus comunicados de cancelación afirmando que el festival no les pagó y que hubo incumplimiento de contrato.

Tal es el caso de Mudvayne, quienes se presentarían el 5 de noviembre en el festival y los cuales estaban confirmados desde hace semanas. Sin embargo, una semana antes del Hell & Heaven, el vocalista de la banda, Chad Gray, dio a conocer en un video que la banda no se presentaría.

“Necesito hacerle saber a todos que no nos presentaremos en ese festival”, dijo Chad al contar que un fan en Instagram le había preguntado sobre su participación en el Hell & Heaven y él no quería que sus seguidores mexicanos se hicieran falsas esperanzas.

El Hell & Heaven Open Air brilló por su falta de comunicación con el público, pues simplemente se limitó a no mostrar a la banda en los horarios oficiales y nunca dio el anuncio de que Mudvayne, así como otros artistas se bajaban del barco. Nomás anunciaron a los remplazos, si bien nos iba…

Decenas de bandas se bajaron del Hell & Heaven por incumplimientos de contrato

Si bien no se han dado a conocer las razones por las que varias bandas ya no se presentaron en el Hell & Heaven Open Air, la mayoría de ellas coincidían en que su decisión se basó en supuestos incumplimientos por parte de los organizadores del festival. Al parecer fueron más de 30 bandas las que cancelaron.

“Por falta de cumplimiento de la Org. Hell and Heaven Open Air y en muestra de solidaridad, Espécimen también se suma con todas las bandas que han subido cartel canceled“, escribió la banda mexicana Espécimen, a través de su cuenta de Facebook. Mismo caso que la banda CEMICAN.

“Comprendemos que son situaciones logísticas que son sumamente vitales y necesarias para la formalidad de un festival que este año sorprende de otra manera ante la expectativa de un público rockero y leal”, escribió la agrupación que espera el Hell & Heaven se ponga las pilas en ese sentido.

Y es que no manchen… eso de salir con el cartel apenas a semanas de llevarse a cabo el festival, sí les pegó duro en el boletaje, y la gente estaba muy inconforme por la falta de claridad del evento. Igualmente los horarios los publicaron un par de días antes del Hell and Heaven.

La baja venta de boletos (y descuentos inesperados) del Hell & Heaven 2023

Otra de las quejas que se dieron a conocer en redes sociales fueron la de los boletos del Hell & Heaven. Y es que cuando el festival dio a conocer su cartel para la edición de este año, muchos no dudaron en comprar sus entradas, las cuales iban desde $3,990 el abono general en primera fase. Y VIP, podía llegar hasta $11,290 en la fase 3.

¿Cuál fue el problema entonces? Que debido a una supuesta baja venta de boletos, los tickets no sólo comenzaron a estar al 2X1 sino que incluso varias páginas regalaron pases para el festival. Es más, en algún punto el festival incluso los vendió a 500 pesos por día. Es más, hasta se regalaron montones de boletos al ayuntamiento de Toluca porque los boletos no salieron ni en rifa…

Evidentemente eso no cayó de la gracia de las personas que adquirieron sus boletos con anticipación y por ende, gastaron más dinero. “Pasaron de vender boletos de 4 mil pesos a 500 pesitos, lo cual indica una baja venta de los mismos y ya están buscando cualquier ganancia”, indicó un usuario en X.

Y ya en el Hell & Heaven, ¿qué salió mal?

El portazo y la confusión en el Hell & Heaven 2023

Aunque los boletos para esta edición se estuvieron dando hasta por debajo de las piedras (unos hasta bromearon con que a sus hijos les dieron eso cuando fueron a pedir dulces en estos días), mucha banda se organizó para dar el portazo en el Foro Pegaso de Toluca en la sección Preferente.

En un video difundido en redes sociales se puede ver el momento en que algunos elementos de seguridad intentan controlar a cientos de personas que tiran una parte de la valla. Y bueno, después inevitablemente todos entran al festival sin ningún problema.

Hubo portazo en el Hell & Heaven.



Vámonos ALV pic.twitter.com/m2yHBm45qw — MazkaR*Яa Magiika ★ (@therejectmazkra) November 4, 2023

Quienes no fueron parte del portazo se quejaron de que el acceso al festival tardó hasta más de una hora y media. No sólo eso, sino que las entradas al Foro Pegaso eran un caos y muchas personas no sabían a dónde dirigirse para poder ingresar al Hell & Heaven 2023. Y es que sí, nos tocó ver cómo no había señalamientos y las filas para entrar eran kilométricas.

#ATENCIÓN ‼️??| La mala planificación y falta de organización ocasiona que el acceso al Hell and Heaven sea muy tardado.



Te recomendamos salir con tiempo.



?Daniel Camacho | El So de Toluca pic.twitter.com/R0dchWKoyM — El Sol de Toluca (@SOLTOLUCA) November 3, 2023

Los retrasos y la falta de seguridad en el Hell & Heaven 2023

Otra de las quejas que vimos en redes sociales fue de la falta de seguridad dentro del recinto, lo cual provocó que muchas personas se colaran a otras zonas como las VIP o incluso a las barricadas donde sólo tienen acceso los fotógrafos y equipo de seguridad. No había luz, ni poquita… nada de iluminación más que la que emanaba de los escenarios.

Las personas que se colaron a la barricada se quedaron ahí sin hacer más problema y los elementos de seguridad en los escenarios no tuvieron de otra más que hacer una barrera humana para evitar que algún intrépido intentara subirse.

Foto: Especial

Por otra parte, asistentes al festival reportaron que debido a las cancelaciones (algunas de último minuto) los escenarios parecían vacíos por algunos sets y algunas bandas incluso salían hasta dos horas después de lo acordado en los horarios oficiales.

Así las cosas en el Hell & Heaven… si toco Helloween y Sliknot, la gente que hizo el supuesto portazo era gente que ya habia pasado el filtro de seguridad, las bandas empezaron a tocar 2 hrs más tarde de lo planeado, el acesso fue muy lento, por tal motivo… pic.twitter.com/cOraL8a9ii — César (@rip_4ever) November 4, 2023

Muchas quejas con los baños, precios, y señalamientos

No es como que a Toluca puedas llegar taaaan fácil en transporte público, entonces, échenle sus $300 pesos de estacionamiento que tenías que desembolsar de manera forzosa. Y las filas eran kilométricas que se hacía un embudo para salir y entrar por los accesos reducidos.

La pulsera cashless igual fue un caso… te cobraban $30 pesos nomás para activar tu pulsera, y ya después de activada, ya la podías usar. O sea, también te cobraban la pulsera.

Los baños estaban… jijo, ahora sí que para uso rudo. Al menos en el VIP, no había personal de limpieza y era mejor aguantarse las ganas, pero lo más cañón, es que los baños portátiles que había, al parecer tampoco se les dio mantenimiento pues el mal olor llegaba a bastantes partes del Foro Pegaso.

Bueno y los headliners del Hell & Heaven 2023, ¿qué tal?

Eso sí, al menos los headliners sonaron muy bien, con un show bastante chido. Desde Slipknot, Helloween, Bad Omens, Billy Idol, Muse, y Guns N Roses, aunque cabe mencionar que la banda de Axl y compañía salieron más de una hora tarde al escenario.

Bad Omens vino por primera vez a México, en donde cerraron su gira actual y el show fue verdaderamente increíble. Entonces, las bandas que se quedaron dieron todo de sí para dar un buen momento a su público y fans, pero es innegable que el Hell & Heaven volvió a quedarle mal a miles de fans en temas de logística, comunicación, organización, precios, etc.

Conclusión de Hell & Heaven 2023

Los headliners que sí tocaron se la rifaron durísimo, pero no perdamos de vista que el público y los fans merecen respeto. Vender boletos a costa de cancelaciones, incumplimientos de contrato, no está padre y solo hacen que la oferta de entretenimiento en México pierda credibilidad.

¿Qué pasó? ¿Qué salió mal desde el principio que no se pudo anticipar el caos que vendría? Más allá del line-up, sí fue muy evidente la falta de claridad y mala logística por parte del Hell & Heaven, que tristemente es una marca que ya no tiene credibilidad en México. Y si no nos creen, échenle un vistazo a X (Twitter) pa’ que vean los comentarios…

