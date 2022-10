Ay no: Cancelan el primer día del 'When We Were Young Festival' en Las Vegas

Este sábado 22 de octubre era una fecha muy esperada para todos aquellos que en más de una ocasión aplicaron el “No es una frase, mamá”, esto gracias a que hoy comenzaría la primera fecha del ‘When We Were Young Festival’, un evento que reuniría a grandes bandas como My Chemical Romance, Paramore y más.

Sin embargo, parece que las personas que planeaban asistir a este eventazo, el cual se realizaría en Las Vegas, deberán de guardar los delineadores negros y los pantalones entubados ya que el festival anunció la cancelación del primer día del actividades. ¡¿Qué?!

Foto vía Twitter: @WWWYFest

Se canceló el When We Were Young Festival en su primer día de actividades

Fue a través de un comunicado donde el festival dio a conocer que, debido a condiciones del clima (en específico los fuertes vientos de la zona), el festival tendría que cancelarse este 22 de octubre. Aunque por ahora las fechas del 23 y del 29 de este mes se quedan intactas.

“Los organizadores del festival ‘When We Were Young’ han pasado los últimos días preparando de manera proactiva los terrenos del festival para un sábado ventoso”, indicó el evento al inicio del comunicado, donde detallaron que las condiciones del clima fueron empeorando.

Foto: Getty Images

La decisión se tomó debido a los fuertes vientos en la zona

“El Servicio Meteorológico Nacional ahora ha actualizado su pronóstico del sábado a una Advertencia de viento fuerte, que incluye vientos sostenidos peligrosos de 30 a 40 mph con un guate potencial de 60 mph”.

De acuerdo con el WWWYF, las mismas autoridades de Las Vegas les dijeron que la mejor opción era cancelar el primer día del festival y así evitar una tragedia: “La seguridad de nuestros fanáticos, artistas y personal siempre será nuestra máxima prioridad”, enfatizó el festival.

Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Sabemos que muchos de ustedes viajaron a la zona para pasar un día espectacular con sus bandas favoritas y han estado esperando este día durante meses. Estábamos igualmente emocionados y devastados por tener que compartir esta noticia. Comunicado del ‘When We Were Young Festival’ debido a la cancelación del evento

Foto: WWWYF

Las demás fechas del festival quedan intactas (por ahora)

El When We Were Young Festival indicó que las personas podrán recibir un reembolso en los próximos 30 días, a través del sistema de Front Gate Tickets. Por otro lado, el clima para el día de mañana se pronostica como bueno, por lo cual se realizará el festival a menos de que se avise lo contrario.

Por supuesto que la noticia no le cayó en gracia a nadie, esto considerando que la cancelación del festival se dio una hora antes de que se abrieran las puertas al público y sobre todo, en un posteo en Instagram en el cual nadie puede comentar al respecto.

Foto: Getty Images