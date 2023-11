Lo que debes saber: La Inteligencia Artificial (IA) cada vez gana más terreno en la música y a muchos artistas eso no les gusta, pues las canciones que se hacen con esta tecnología parecen muy reales.

Para muchos es una herramienta que vuelve las cosas más fáciles e incluso crea otras que nos gustaría que existieran en la vida real. Para otros, se ha convertido en algo que debe de regularse antes de que se salga de control. Sí, hablamos de la Inteligencia Artificial (IA).

En los últimos años la IA ha creado un debate sobre sus beneficios, pero también sobre sus riesgos. Y es que cada vez son más (sobre todo los creadores de todo tipo de arte) quienes critican su uso desmedido y cómo ha reemplazado o podría reemplazar el trabajo de otros.

Foto creada con IA para ilustrar cómo clonar tu voz

El uso de la IA en la música se ha viralizado bastante en los últimos años

La IA ya fue la culpable de que ocurrieran cosas como la huelga de actores y guionistas de Hollywood, así como de crear imágenes alteradas y hasta canciones que no existen y las cuales se han vuelto todo un éxito en redes sociales por lo realistas que se oyen.

Artistas como Bad Bunny, Noel Gallagher y otros más que se han visto afectados por esta herramienta digital, han dado a conocer su molestia con el uso de la IA en la música, pues la tecnología utiliza sus voces para crear algo por lo que no se ven beneficiados.

Este fue el mensaje que publicó Bad Bunny en su canal de WhatsApp/Foto: Especial

Acá 10 canciones que muestran el poder que tiene la IA

En meses recientes comenzaron a viralizarse varias canciones hechas con IA que, sin duda alguna, nos dejan en claro que el uso de esta herramienta debe regularse antes de que se salga de control, pues en un futuro no muy lejano podríamos dejar de diferenciar las rolas reales con las hechas con IA.

Acá les dejamos un conteo de 10 canciones hechas con Inteligencia Artificial que son tan buenas, que da miedo saber fueron hechas por un software y sin la necesidad de que los artistas se metieran a un estudio a escribir y componer música:

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels

10.- “El muchacho de los ojos tristes”- Alex Turner

Hasta donde sabemos, el líder de los Arctic Monkeys no sabe hablar español de manera fluida. Sin embargo, ese no fue impedimento para que la Inteligencia Artificial pudiera hacer una canción donde versiona la rola “El Muchacho de los ojos tristes”, una rola que la cantante Jeanette hizo famosa en la década de los 80.

Aunque algunos aseguran que ya poniéndole mucha atención la voz de Alex Turner se parece a la de Enrique Bunbury, no es una mentira decir que la canción sí suena como si el cantante británico (a quien vimos hace poquito) la hubiera interpretado.

9.- “Gary Vuelve a Mí”- José José

Uno difícilmente se imaginaría a nuestro ‘Príncipe de la Canción’ interpretar la canción de una caricatura como Bob Esponja, pero la IA lo hizo posible al regalarnos una versión de “Gary Vuelve a Mí”, la rola que Bob le canta a Gary cuando lo extravía (y que neta es mejor a su dueto con Sara Sosa).

8.- “Touch The Sky”- Kendrick Lamar

No faltan los ‘puristas’ o supuestos expertos que se la viven comparando a Kendrick Lamar y Ye. Lo que es un hecho es que ambos raperos son tan rifados que en el caso de Kendrick, puede echarse un cover a “Touch The Sky” igualando el estilo de Kanye. O bueno, al menos la IA nos da una idea de que así sería si K-dot se rifara covers de Ye.

7.- “Ms. Jackson”- Kanye West

Continuando con el tema de Kanye West, el rapero es considerado por muchos como una eminencia cuando del hip-hop se refiere. Y justo por eso a alguien se le ocurrió usar la IA para poner su voz en uno de los clásicos del género: “Ms Jackson”, de OutKast.

En el caso de la rola que forma parte del disco ‘Stankonia’ (2000), la IA reemplazó la voz de André 3000 con la de Ye. Algo que nos da como resultado este cover bastante interesante y extraño.

6.- “Sal que te paso a buscar”- Bad Bunny

Bad Bunny se hizo noticia este 7 de noviembre luego de reclamar a sus fans por apoyar y viralizar una canción llamada “Sal que te paso a buscar”, la cual hizo una cuenta de TikTok llamada FlowGPT al utilizar la voz del cantante puertorriqueño.

La rola se hizo viral porque además unieron las voces de Bad Gyal y Justin Bieber, Tanto es así que muchos fans aseguran, la canción podría estar incluida en un disco de Benito. Algo con lo que Bad Bunny no está de acuerdo, aunque como siempre ustedes son los que tienen la última palabra:

5.- “Mi Primera Chamba”- Eladio Carrión

Una de las rolas más virales que nos ha dado la IA es la de “Mi Primera Chamba” una que un usuario de TikTok creó basado en la canción “Si la calle llama”, de Eladio Carrión en colaboración con Bryant Myers y Myke Towers (acá les contamos más al respecto).

El audio se hizo viral e incluso llegó a los oídos del mismo Eladio, quien al parecer no se toma tan a pecho (o al menos por ahora) la rola de “Mi Primera Chamba”, pues la cantó en un concierto que dio recientemente e hizo canon el meme.

4.- AISIS- The Lost Tapes de Oasis

Si crear una canción con IA parece ser una tarea nada sencilla, una banda de indie-rock inglesa llamada Breezer, compusieron algunas rolas inspiradas en los primeros discos de Oasis y luego montaron la voz de Liam Gallagher sobre las pistas con ayuda de la IA.

Eso dio como resultado todo un disco llamado ‘AISIS- The Lost Tapes’ que en palabras de sus creadores, es un disco que incluye rolas de “una realidad alternativa en el que los miembros de la banda de 1995 a 1997, continuaron haciendo música“.

Aunque a muchas personas les gustó el resultado, para Noel Gallagher el chiste no fue para nada gracioso. El músico inglés incluso calificó como “jodidos idiotas” que tienen “demasiado tiempo libre y demasiado dinero para poder tener la tecnología para joder haciendo eso“.

3.- “Ni***as in Paris”- The Notorious B.I.G y Tupac

The Notorious B.I.G y Tupac Shakur hicieron algunos duetos antes de convertirse en enemigos y después ser asesinados por el conflicto entre la West Coast y la East Coast. Sin embargo, alguien se imaginó cómo sería si ambos hubieran colaborado para hacerle un cover a “Ni***s in Paris’, rola que Kanye West hizo para su disco ‘Watch the Throne‘, donde colaboró con Jay-Z.

2.- “Heart on my Sleeve”- Drake y The Weeknd

Esta canción es la que más ha estado en la conversación sobre el uso de la IA, pues ya hasta planean usarla para competir en la próxima ceremonia de los premios Grammy. Lo cierto es que este dueto entre Drake y The Weeknd fue creación de la IA.

“Heart on my Sleeve” se ha vuelto todo un éxito en redes sociales. Sobre todo porque de los miles de covers o canciones de IA que hay en internet, esta es una que suena bastante real.

1.- “Creep”- Valentín Elizalde

En 2006 Valentin Elizalde fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, luego de ofrecer un concierto en un Palenque. Y su carrera fue aparentemente corta que nunca tuvo la oportunidad de hacer covers a otros artistas nacionales o incluso, a otros internacionales.

La cuestión es que como bien dicen, “el cielo es el límite” y alguien decidió montar una versión con IA para ver cómo quedaría si el ‘Gallo de Oro’ se hubiera aventado a hacer una versión en español de “Creep”, la rola más conocida (o una de ellas) de Radiohead.

Como se pueden dar cuenta, la Inteligencia Artificial está muy cañona y estas canciones sólo son una muestra de lo poderosa que es. ¿A ustedes qué les parece? ¿Creen que representa un riesgo para los artistas en el mundo de la música?

