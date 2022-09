Las canciones más 'shazameadas' de la historia a propósito de los 20 años de Shazam

Este 2022 la popular aplicación ‘Shazam’, ahora de Apple, cumplió nada más y nada menos que 20 años de ayudarnos a conocer los títulos de las canciones que escuchamos y nos gustan, todo sin la necesidad de lidiar en el buscador de Google como lo hicimos durante años.

Pocos lo recuerdan, pero hace dos décadas Shazam no se veía como lo conocemos en la actualidad: en agosto de 2002 el servicio comenzó a funcionar en el Reino Unido a través de mensajes de texto donde podías mandar tus canciones.

Foto: Getty Images

Shazam celebra 20 años este 2022 y lo festeja con una playlist

Bastaba con marcar al ‘2580 en tu teléfono y luego grababas el fragmento de la canción que querías conocer. Posteriormente Shazam te mandaba un mensaje de texto con el título de la canción y el artista que la interpreta, Luego se les envió un mensaje SMS diciéndoles el título de la canción y el nombre del artista.

Fue hasta el 2008 cuando Shazam comenzó a estar disponible en aplicaciones para teléfonos celulares. Y su éxito desde entonces ha sido tanto que en mayo de este año celebró que sobrepasó las 2 billones de descargas en dispositivos de todo el mundo.

Foto: Getty Images

Para celebrar sus dos décadas de existencia, Shazam ha compartido una lista de reproducción con la canción más ‘shazameada’ en cada año de la existencia de la app, donde encontramos canciones desde “Hey, Soul Sister” de Train, hasta “Cheap Thrills” de Sia.

Dicha lista de reproducción sólo está disponible en Apple Music y la pueden encontrar dando click POR ACÁ.

Foto: Shazam

Acá 20 datos curiosos para celebrar las dos décadas de Shazam

1.- La primera canción que se ‘shazameo’ fue “Jeepster” de T. Rex (19 de abril de 2002)

2.- La primera rola en llegar a los 1000 Shazams fue “Cleanin’ Out My Closet” de Eminem (septiembre de 2002)

3.- Por otro lado, la primera canción en llegar al millón de Shazams fue “TiK ToK” de Ke$ha (febrero de 2010)

4.- Y la primera canción en alcanzar los 10 millones de Shazams fue “Somebody That I Used to Know” de Gotye feat. Kimbra (diciembre de 2012)

5.- La canción más rápida en alcanzar 1 millón de Shazams fue “Butter” de la banda BTS (alcanzó esa cantidad en sólo 9 días)

6.- “Shape of You” de Ed Sheeran tardó 87 días en alcanzar los 10 millones de ‘shazameos’.

7.- Drake es el artista más shazameado de todos los tiempos con más de 350 millones de Shazams

8.- Hablando de Drake, “One Dance” es su canción más popular con más de 17 millones de Shazams.

9.- A muchos no les gusta, pero “Dance Monkey” de Tones And I es la canción con más Shazams de la historia con más de 41 millones.

10.- En los inicios de la plataforma, la canción “Crazy” de Gnarls Barkley fue la canción más shazameada utilizando el servicio de mensaje de texto.

12.- En Abril de 2015 Shazam comenzó a estar disponible en el primer Apple Watch.

13.- La canción de Kate Bush, “Running Up That Hill”, ocupó el primer lugar en el Shazam Global Top 200 durante 10 días luego de su aparición en ‘Stranger Things 4’, este 2022.

14.- La canción más shazameada de Hip Hop/ Rap es “Can’t Hold Us” de Macklemore y Ryan Lewis feat. ray dalton

15.- Los latinos no se quedan atrás y es “Mi Gente” de J Balvin y Willy William la canción más popular del género Urbano en ser shazameada

16.- En el terreno del pop, es “Let Her Go” de Passenger la rola que lidera los shazameos

17.- Fue hasta septiembre de 2018 cuando oficialmente Shazam se unió a la familia de Apple

Foto: Getty Images

18.- El primer artista en llegar a 1 millón de Shazams fue Lil Wayne (febrero de 2009)

19.- El primer artista en alcanzar los 100 millones de Shazams fue David Guetta (mayo de 2015)

20.- La primera canción shazameada en la aplicación iOS fue “How Am I Different” de Aimee Mann (10 de julio de 2008)