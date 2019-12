Sigue oliendo a romeritos, a bacalao y a pavo. Los ‘santacloses’ cuelgan de las fachadas, la nieve de lata se resbala por las ventanas y las luces navideñas serpentean por los árboles y exteriores de las moradas. Para este momento, varios ya están hartos de la música de la temporada. De los tortuosos villancicos, del “Burrito sabanero” y de la “Noche de paz”. Ya nos hemos recetado hasta la saciedad mil y un versiones de “Campana sobre campana”, “El niño del tambor” y “Los Peces en el río”.

Si eres de los que ya están hasta el gorro de los cánticos tradicionales, te recomendamos algunos temas para tener una navidad más rockera:

220 Volt – Heavy Christmas

220 Volt es una banda originaria de Östersund, Suecia, que en los ochenta sacó tres discazos. Nunca tuvieron la atención que se merecían y a finales de la década dejaron el heavy metal para acercarse a un sonido más melódico y suave. En 2009, para conmemorar 25 años como agrupación, lanzaron al mercado la regrabación de un tema navideño llamado “Heavy Christmas”. El coro es más que pegajoso y los riffs son filosos. Este tema le encantará a los amantes de Judas Priest, Iron Maiden y el rock de los ochenta, en general.

J.J. Hrubovcak – Nutcracker: Dance of the Sugar Plum Fairy

J.J. Hrubovcak es un multinstrumentalista estadounidense que ha tocado en bandas como Divine Rapture y Hate Eternal. En 2013 publicó el álbum Death Metal Christmas – Hellish Reditions of Christmas Classics, en el cual hace versiones de temas clásicos como “El cascanueces” o “Nosotros, los Tres Reyes” con voces guturales y blast beats por montones. En la portada aparece la Virgen María exudando un líquido negro de sus ojos y un baby Jesus con cuernitos que rememora la portada del Born Again de Black Sabbath. ¿Existe algo más metalero que esto?

Type O’ Negative – Red Water (Christmas Mourning)

Esta probablemente es la canción navideña más deprimente que se haya escrito en la historia. En este tema de casi siete minutos de duración, Peter Steele nos muestra un lado más sombrío sobre las fiestas navideñas. “Despierta, es el luto navideño. Esos seres amados se han ido desde hace mucho tiempo. Las medias están colgadas, ¿pero a quién le importa? Están reservadas para aquellos que ya no están aquí”, dice la canción en su primer estrofa. Conforme avanza la canción, se vuelve más siniestra. El protagonista de esta postal antinavideña sólo encuentra consuelo en el vino durante estas fechas.

Twisted Sister – Let it Snow

La banda liderada por Dee Snider se ha caracterizado durante su longeva carrera por hacer lo que a ellos les gusta y por no seguir modas ni adaptarse a lo que dictan los cánones. En 2006, los neoyorkinos lanzaron al mercado un disco navideño titulado A Twisted Christmas con diez canciones. El álbum fue grabado por la alineación clásica de Twisted Sister: Dee Snider, Jay Jay French, Eddie Ojeda, Mark Mendoza y A.J. Pero, quien falleció en 2015.

Dokken – Santa Claus is coming to town

Don Dokken fue una de las voces más importantes del heavy metal durante los años ochenta. Con los años, es cierto, perdió mucho de esa voz poderosa, se peleó con la alineación más representativa de su banda y comenzó a sacar discos más bien prescindibles. Pero, aun con todo eso, hizo un esfuerzo muy decente en este tema publicado en 2007 en la compilación Monster Ballads Xmas. En este disco aparecen otros temas navideños interpretados por glammetaleros como Kip Winger, L.A. Guns, Stryper, Skid Row y hasta hay un tema cantado por Billy Idol.

Ronnie James Dio, Tony Iommi, Rudy Sarzo, Simon Wright – God rest ye merry Gentlemen

Este disco navideño juntó a varias de las más conocidas y celebradas figuras del heavy metal en el mundo. En este álbum participaron rockeros de la talla de Lemmy Kilmister (Mötorhead), Ronnie James Dio (Dio, Rainbow), Tony Iommi (Black Sabbath), Alice Cooper, Dave Grohl (Foo Fighters), George Lynch (ex-Dokken), Geoff Tate (ex-Queensryche), Tim “Ripper” Owens (ex-Judas Priest), Chuck Billy (Testament), Scott Ian (Anthrax), Joe Lynn Turner (Malmsteen, Rainbow), entre otros. We Wish You A Metal Xmas And A Headbanging New Year congregó a una constelación de metaleros talentosos. Es un disco obligado en estas fechas.

Halford – Christmas for everyone

Rob Halford es uno de los cantantes más reconocidos en la escena metalera. A través de las décadas, el vocalista británico ha roto tabúes y redefinido el sonido del heavy metal. En 2009 sacó a la venta un disco con diez composiciones originales y temas navideños con nuevos arreglos titulado Winter Songs. En la guitarra lo acompaña Roy Z, quien también acompañó a Bruce Dickinson en sus discos como artista en solitario.

King Diamond – No presents for Christmas

No presents for christmas fue el primer sencillo que sacó King Diamond tras su salida de Mercyful Fate. En la portada, el estrambótico compositor danés aparece acompañado de un reno y muchos listones. La canción comienza con campanas navideñas y después se deforma en un tema violento y rápido. El tema cierra con una versión distorsionada de “Rodolfo, el reno de la nariz roja” y la risa de Diamond. ¿Existe algo peor que no recibir regalos en navidad?

Sonata Arctica – Christmas Spirits

Existen otras canciones navideñas-metaleras para todos gustos: de Sonata Arctica, Gehennah, AC/DC, Christopher Lee, Trans-Siberian-Orchestra, Manowar, Korn, etc, para celebrar este 24 de diciembre. ¿Cuál es su favorita?