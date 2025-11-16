Lo que necesitas saber: Este fue el primer show de Chappell Roan en México... y fue maravilloso.

Luego de verla en el Corona Capital 2025, queda más que claro por qué Chappell Roan es una de las grandes popstars de la música actualmente, aún cuando su historia de éxito parecía improbable apenas hace unos años.

Porque así como la ven exitosa, viral y todo, Kayleigh Rose Amstutz ––su nombre real–– fue desechada en 2020 por una discográfica que sintió que no estaba generando el éxito esperado, ni siquiera con “Pink Pony Club”.

Chappell Roan en el Corona Capital. Foto: David Barajas.

Y es curioso porque Chappell tiene todo… ahora, no solo la acompaña una producción enorme y una personalidad que te captura; ella es talento puro en una voz que será recordada como parte esencial de la música pop de esta década.

Chappell Roan en el Corona Capital 2025

El impacto de Chappell Roan se nota cuando sus fans gritan con tan solo ver las pantallas iluminándose para iniciar el show en el Corona Capital 2025… “mi artista favorita… eso mamona… pinche vieja hermosa”, se escuchaba.

Y neta que no defraudó. Se trajo la producción choncha con una escenografía que parecía una fantasía de un cuento de hadas retorcido, un poco oscuro que arrancaba con “Super Graphic Ultra Modern Girl” y “Femininomenon”.

El épico escenario de Chappell Roan en el Corona Capital 2025.. Foto: David Barajas.

Una imagen y discurso poderosos (y un toque rockero)

La figura de Chappell Roan como icono feminista y de la comunidad LGBT+ también es poderoso. Se aprecia en el homenaje que hace a la cultura drag con su ya distintivo maquillaje y en gritos de fans que decían “arriba las lesbianas… arriba la morras”.

Y precisamente, ella como artista ha reforzado esa idea de ‘arriba las morras’ pues sus músicas de acompañamiento son todas mujeres.

Son una bandota increíble, capaces de llevarte por sonidos que te remontan del pop de los 80 hasta instrumentación bastante cercana al rock clásico y al heavy metal.

Chappell Roan se presentó por primera vez en México. Foto: David Barajas.

Así, de un momento a otro, Chappell Roan nos enseñaba la coreografía de “HOT TO GO!”, aunque seguro la mayoría de fans y se sabía porque fue un fenómeno viral en su momento.

Y luego, nos mostraba su apego por el rock de antaño al ritmo de un tremendísimo cover de “Barracuda” de Heart. Debe ser con seguridad uno de los mejores covers que se le han hecho jamás a ese clásico.

La primera vez en México… inolvidable

Este será uno de esos shows para el recuerdo y la historia de Corona Capital. No solo el nivel del performance, sino porque es la primera vez que Chappell Roan se presenta en México.

Y es bien curioso cómo una estrella de ese nivel se puede mostrar nerviosa de repente. Ella misma lo decía: “Estaba muy nerviosa de hacer este show porque nunca había tocado en México. Gracias por estar aquí, son hermosos… muchas gracias por todo el amor que me dan“.

Foto: David Barajas.

Y nomás para que vean el compromiso… Chappell Roan hasta contó que lleva más de 50 días practicando algunas frases en español. Y eso, inevitablemente provocó que el fandom le aplicara la de “Chappell, hermana, ya eres mexicana”.

Eso sí, se veía que la cantante no entendía mucho el cántico, pero la sonrisa dejaba ver que ella sabía que todo era una señal de cariño de la gente que la esperó hasta el final para este show en el Corona Capital 2025.

Foto: David Barajas,

La consolidación del pop en el Corona Capital

Parece que la actuación de Chappell Roan en el Corona Capital es la consolidación de la música pop en el festival.

Miley Cyrus, por diversas circunstancias, no fue lo que esperábamos en 2022… Shawn Mendes y Melanie Martínez en el 2024 no tuvieron un impacto tan significativo ni levantaron mucho hype, si somos honestos…

Pero lo de Chappell Roan fue diferente. Con este show, se sigue sintiendo en el mejor momento de su carrera. Y vaya que su carrera no ha sido nada sencilla.

Chappell Roan en el Corona Capital 2025. Foto: David Barajas.

Inició muy joven , lo intentó todo y aunque logró un trato discográfico, pronto recibió un golpazo cuando Atlantic Records ‘le dio las gracias’ en el 2020 creyendo que estaban invirtiendo mucho en una artista de poco alcance.

Pero ella se aferró al sueño… y miren qué cosas ha logrado a pesar de aquel duro tropezón en su carrera.

El cierre del show no podía ser con otra que con “Pink Pony Club”, la canción que definió el concepto de Chappell Roan como la artista que es y que la encaminó a convertirse en esa ‘Princesa del Medio Oeste’ que aunque tropezó en sus intentos, se aferró al sueño de la música hasta alcanzarlo.

Setlist de Chappell Roan en el Corona Capital 2025

Super Graphic Ultra Modern Girl

Femininomenon

After Midnight

Naked in Manhattan

Guilty Pleasure

Casual

The Subway

HOT TO GO!

Barracuda (cover de Heart)

Picture You

Love Me Anyway

The Giver

Red Wine Supernova

Coffee

Good Luck, Babe!

My Kink Is Karma

Pink Pony Club