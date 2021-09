Charli XCX comparte “Good Ones” con un video grabado en el… ¡¿Edomex?!

Nunca creímos decir esto, pero parece que cada vez el Edomex se convierte en uno de los destinos elegidos por artistas de talla internacional. Ya lo vimos anteriormente con nuestra querida Dua Lipa, que vino a pasearse al municipio de Naucalpan, y ahora con la cantante Charli XCX que vino a grabar un video a las bellas tierras de Tecámac.

Es en serio. Este 2 de septiembre la reconocida cantautora inglesa compartió “Good Ones”, la primera canción que lanza este 2021 y misma que tiene un videoclip con temática de funeral que se grabó nada menos que en el municipio de Tecámac, en el Estado de México.

Aunque al principio muchos no creían, esto fue confirmado por la periodista Eva Varona, quien a través de redes sociales compartió algunas de las fotos del set en donde Charli XCX y su equipo le dieron vida a este nuevo video que ya causa sensación en internet por diversas razones (sino nomás’ chequen las tendencias)

the mexican journalist @EvaVarona_ shared some pictures from the set on her Instagram pic.twitter.com/8BBGHYf5NT

— ramen (@ramen_xcx) August 28, 2021