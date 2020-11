Checa a Peter Hook tocando en vivo “Aries”, su colaboración con Gorillaz

Si algo nos ha salvado en este 2020 tan extraño es la música. Y aunque no tenemos conciertos o festivales en vivo, la industria se ha rifado estrenando rolas nuevas durante todos estos meses de encierro por la pandemia, aunque para ser honestos hay canciones que nos emocionan más que otras, y entre ellas tenemos a “Aries”, la colaboración del buen Peter Hook y la talentosa Georgia junto a Gorillaz.

Como recordarán, este tema sirvió como el tercer episodio de Song Machine, la serie musical que la banda animada estrenó a principios de año y que terminó convirtiéndose en un disco hecho y derecho. A muchos les gustó esta canción por distintas razones, a algunos les encantó el video musical donde vemos a 2-D, Murdoc, Noodle y Russel en distintos vehículos, pero los clavados con la música la amaron porque suena en todo su esplendor el bajo de Hook.

También puedes leer: ¡DAMON ALBARN Y GORILLAZ TOCAN “ARIES” EN EL SHOW DE JIMMY KIMMEL!

Peter Hook toca “Aries” junto a The Light

Y como ya podrán imaginárselo, el coronavirus no dejó que Gorillaz y Peter Hook tocaran en vivo y a todo color esta rola. Sin embargo, esto no impidió que Damon Albarn la tocara cuando apareció como uno de los invitados musicales en el show de Jimmy Kimmel, pero ahora el legendario bajista de Joy Division y New Order no dejó pasar la oportunidad para echarse esta canción con su propio estilo.

Resulta que Hook reunió a la distancia a The Light, la banda que lo acompaña en todas sus presentaciones por todo el mundo. Y en lugar de interpretar alguna de las rolas que lo catapultaron a la fama como miembro de dos de las bandas más importantes del Reino Unido, decidió coverear la canción con la que colaboró junto a Albarn, con él por supuesto tocando el bajo y cantando, dándole un toque mucho más bailable.

Ver en YouTube

Damon Albarn habla sobre Joy Division

La admiración de Damon Albarn por el trabajo de Peter Hook va más allá de esta colaboración. Resulta que la mente musical de Gorillaz fue uno de los invitados especiales de Transmissions: The Definitive Story of Joy Division & New Order, un podcast que narraba la historia de estas dos bandotas y que contó con la participación de invitados especiales como Bono, Johnny Marr, Liam Gallagher y Jonny Greenwood.

Entre esos invitados apareció Albarn, quien platicó sus impresiones sobre Ian Curtis y compañía, dejando muy claro que era un verdadero fan. De acuerdo con NME, el frontman de Blur dijo sobre el sonido de la banda de Manchester que: “Es la suma de las partes así como la atmósfera que crean, ¿sabes? No debería funcionar, pero lo hace”.

“No hay nada como esto, nadie más suena como Joy Division. Crearon su propio sonido y creo que eso es cierto para cualquier banda decente. Eso es lo especial de las bandas. El hecho es que tocaron esos discos en vivo juntos. Por eso suena como si a veces el ritmo no estuviera del todo ahí y todo el mundo se esfuerza por tocar tan bien, porque no es fácil tocar así. Es lo que todo buen músico debería aspirar a ser”, dijo Damon Albarn.